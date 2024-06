Duki, el artista que empezó en las batallas de gallos y ahora se convierte en el primer latino en llenar el nuevo Santiago Bernabéu

Gentileza Dale Play live

Sonriente y emocionado recibió Duki (Mauro Ezequiel Lombardo) a los medios de comunicación en el Santiago Bernabéu el pasado jueves. El templo blanco acogerá su única fecha en el país este viernes 8 de junio, y tras esta, recorrerá Milán, París, Berlín y Londres, para acabar su A.D.A TOUR en su casa, Buenos Aires. El argentino consiguió hacer sold out en el estadio hace cuatro meses y ahora se convierte en el primer latino y artista urbano en llenar el ‘nuevo’ estadio Santiago Bernabéu.

Un lugar que aún siente la resaca del gran show de Taylor Swift los pasados 29 y 30 de mayo; y además, celebró junto a la afición la 15 Champions del Real Madrid hace solo unos días. Más de 80.000 personas disfrutarán de un concierto en el que Duki recordará sus grandes éxitos como Loca, She Don’t Give a Fo o GIVENCHY, y además, traerá al público español su último disco Antes de Ameri, que recoge canciones como RoCKSTAR 2.0 y JEFES DEL SUDOESTE.

¿Quién es Duki?

“Sigo siendo la misma persona que era. No sé si soy famoso o no, pero les juro que soy la persona más libre del mundo”, comentaba en la rueda de prensa a los medios. Sin embargo, su vida ha cambiado en solo siete años y a día de hoy es un icono para la juventud argentina. Comenzó su carrera en el mundo del freestyle con las batallas de gallos, donde desarrolló unas habilidades que se consolidaron en el concurso El Quinto Escalón, uno de los mayores eventos de rap en Argentina.

Gracias al apoyo del público, se afianzó como uno de los grandes talentos emergentes del panorama musical urbano. En 2016, lanzaba su primer sencillo profesional No Vendo Trap; sin embargo, fue su tema She Don’t Give a FO publicado en 2017 que realmente lo catapultó a la fama. Una canción que ha alcanzado actualmente casi 500 millones de reproducciones en las plataformas de streaming, solidificando así su lugar en el género trap. Este éxito inicial fue seguido por otros singles como Loca y Hola, temas que se han convertido en himnos dentro del género y que demostraron su versatilidad y capacidad para crear hits.

El Bernabéu acogerá un macro-show que lleva preparándose toda la semana. Más de 120 horas de trabajo y montaje non stop que los cientos de trabajadores de la promotora han organizado de manera especial, entre los que se encuentra su hermano, quien es uno de los responsables del montaje del escenario. Sin duda un evento que será recordado por los fans de la música urbana y que oculta muchas sorpresas: “Yo creo que sí hay algo que se sabe de mí es que tengo a mis amigos de siempre, y siempre que puedo les pido acompañarme. Habrá muchas personas que siempre han estado y que también estarán conmigo ese día, pero no puedo decir nombres”.

Sus seguidores, los cuales ya han comenzado a hacer cola a las puertas del estadio, sospechan sobre la colaboración de sus grandes amigos en el escenario, Los del espacio. Los fans apuntan a que para el gran evento, Duki habría querido unir ante el público español a Lit Killah, Tiago PZK, María Becerra, Rusherking, FMK, el productor argentino Big One y Emilia, su pareja. Y así celebrar junto a ellos y sus seguidores, un nuevo hito en su carrera que comenzará a las 21:30 de este viernes 8 de junio.

Duki: “Con TikTok e Instagram la gente quiere la vida del otro y asimila la fama con el éxito”.