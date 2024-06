Esta es la bebida poco consumida en España que es la más eficaz para superar la resaca

Un joven con dolor de cabeza por resaca. (Shutterstock)

Cuando abusamos del alcohol, sabemos que irremediablemente al día siguiente le acompañará una resaca más o menos intensa. La resaca provoca dolores de cabeza y mareos, fatiga, náuseas, deshidratación, sensibilidad tanto a la luz como a los sonidos, taquicardia e irritabilidad. La mejor manera de prevenir estos síntomas tan desagradables es controlar nuestra ingesta de bebidas alcohólicas, aunque existen una serie de alimentos que pueden ayudarnos a paliar la resaca.

Uno de ellos es el agua de coco, un remedio natural cuya eficacia para paliar los síntomas de la resaca son conocidos popularmente. Un estudio de 2012 del Instituto de Investigación y Tecnología Alimentaria de la Universidad de Buenos Aires (Argentina) publicado en la Journal of the International Society of Sports Nutrition confirmó sus propiedades.

El alcohol, al tratarse de un diurético, aumenta la producción de orina y conduce a la deshidratación y a la pérdida de electrolitos esenciales. Por el contrario, el agua de coco es muy eficaz para rehidratar el cuerpo. Contiene una alta cantidad de agua, lo que ayuda a reponer los líquidos perdidos. La rehidratación es esencial para aliviar síntomas como la sequedad de boca, la fatiga y el dolor de cabeza.

Al mismo tiempo, el agua de coco es rica en electrolitos naturales como el potasio, el sodio, el magnesio y el calcio, que ayudan a reponer los minerales perdidos a través de la orina y a restablecer el equilibrio electrolítico del cuerpo, crucial para la función muscular y nerviosa. La pérdida de electrolitos puede causar calambres musculares, mareos y debilidad, síntomas comunes de una resaca.

A diferencia de muchas bebidas deportivas o isotónicas que también contienen electrolitos, el agua de coco tiene un bajo contenido calórico y de azúcares. Esto la convierte en una opción más saludable para rehidratarse sin añadir un exceso de calorías o azúcar a la dieta. Además, aporta antioxidantes que pueden ayudar a reducir el estrés oxidativo en el cuerpo. De hecho, el consumo de alcohol puede aumentar la producción de radicales libres, lo que contribuye a la inflamación y el daño celular. Por su parte, los antioxidantes presentes en el agua de coco pueden ayudar a mitigar estos efectos negativos.

Después de una noche de consumo de alcohol, el sistema digestivo puede estar irritado y sensible. El agua de coco es suave y fácil de digerir, lo que la hace una opción ideal para aquellos que experimentan náuseas o malestar estomacal.

Agua de coco. (Shutterstock)

Recomendaciones para superar la resaca

Además del consumo del agua de coco, podemos seguir los siguientes consejos para paliar la resaca:

Rehidratarse adecuadamente.

Consumir electrolitos: podemos obtenerlos a través de alimentos ricos en potasio, como plátanos, aguacates y espinacas.

Alimentarse bien: por ejemplo, el jengibre ayuda a reducir las náuseas.

Evitar bebidas como el café que puedan irritar el estómago.

Descansar: dormir las suficientes horas es imprescindible para superar la resaca.

Darse una ducha fría o tibia.

Remedios naturales: el té de menta puede ayudar a calmar el estómago, así como una infusión de miel y limón que ayude a rehidratar y proporcionar energía.

