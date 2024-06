Ana Rosa Quintana estalla contra un reportero de ‘Y ahora, Sonsoles’ por colarse en un directo de ‘TardeAR’: “Esto no lo he visto en mi vida”

'TardeAR'. (Mediaset España)

TardeAR ha vivido un insólito momento en directo este jueves 6 de junio que ha indignado a Ana Rosa Quintana. La presentadora ha estallado al ver que, durante una conexión en directo, aparecía en el plano un reportero de Y ahora, Sonsoles, a quien le ha dedicado una contundente crítica.

Todo sucedía mientras Carolina Barceló, una de las reporteras del espacio de Telecinco, entrevistaba en directo a cuatro mujeres afectadas por las grabaciones no autorizadas de su jefe en los baños de su empresa en la localidad alicantina de Sax. En un momento dado, la cámara abre el plano y se ve a Pablo Muñiz, periodista del formato rival de Antena 3, que se disponía a hablar con las mismas víctimas, también en directo.

Al percatarse de esta extraña situación, Ana Rosa interrumpía la narración de su reportera para mostrar su enfado por el gesto del redactor del programa de Sonsoles Ónega. Hay un compañero ahí que es de otra cadena, le ruego que se salga del plano porque esto yo no lo he visto nunca en mi vida. Estamos entrevistando a unas personas”, espetaba.

Ana Rosa explota al ver a un reportero de #YAS6jun en directo #Television pic.twitter.com/6gOuS0m2Y9 — TVMASPI (@sebas_maspons) June 6, 2024

“Oye, si se quiere hacer famoso, está bien, pero me parece que hay determinadas actitudes y determinadas prácticas que no he visto en todos los años de mi carrera”, agregó Ana Rosa, que no dudaba en enviarle un mensaje a los trabajadores del programa presentado por su otrora amiga: “No todo vale, compañeros, no todo vale”.

Tras este contratiempo, la reportera de Telecinco se ha alejado de su compañero y ha proseguido su directo con tres de las cuatro entrevistadas, mientras que el periodista de Y ahora, Sonsoles se quedaba con la restante. Cabe destacar que en la emisión de Antena 3 no se vio en ningún momento a Carolina Barceló en imagen, ya que el tiro de cámara únicamente captó a las cuatro víctimas junto a Muñiz.

Competencia y amistad rota

Este enfrentamiento en directo evidencia la rivalidad que existe entre los dos programas vespertinos, una tensa competencia que, a su vez, refleja la relación rota entre sus dos presentadoras, Ana Rosa Quintana y Sonsoles Ónega. Y es que ninguna de las dos ha ocultado que su vínculo se rompió cuando la que fuera presentadora de Ya son las ocho abandonara Mediaset España para fichar por Atresmedia.

En aquel momento, la hija de Fernando Ónega no avisó a Ana Rosa de sus intenciones de dar el salto a la competencia, pese a que trabajaba en la productora de Quintana y la relación entre ambas era estrecha. Este fue el origen de un distanciamiento que ahora también se detecta en la feroz competición por el share.