¿No te han devuelto la declaración de la Renta? Estos pueden ser los motivos de Hacienda

La nueva campaña de la Agencia Tributaria será la más larga de los últimos años, ya que se prolongará hasta el 1 de julio. (Europa Press)

El 3 de abril de 2024 comenzó la campaña para la declaración de la Renta correspondiente al ejercicio fiscal de 2023. Con ello, muchos contribuyentes ya han cumplido con sus obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria. Sin embargo, el tiempo empieza a apretar y aún son muchos los que tienen pendiente este procedimiento. La declaración de la Renta se presenta como una herramienta clave para el mantenimiento de los servicios públicos a nivel nacional, autonómico y local. En este sentido, su objetivo es finalizar el proceso de liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

El plazo para que los contribuyentes tramiten su declaración llega a su fin el próximo 1 de julio. Estet proceso, abierto a comienzos de abril de 2024, ya ha sido realizado por muchos ciudadanos que aún esperan a que Hacienda les devuelva su dinero correspondiente a la devolución del IRPF mediante transferencia bancaria. Habitualmente, Hacienda tramita más rápido los borradores que se presentan con los mismos datos registrados en la Agencia Tributaria. Las declaraciones de autónomos o aquellos con ganancias patrimoniales suelen tardar más en resolverse.

Hasta cuándo puede Hacienda devolver el dinero

Lo primero a tener en cuenta es que Hacienda dispone de plazo hasta el 30 de diciembre de 2024 para ingresar el dinero correspondiente a la declaración de la Renta 2023. Por tanto, se necesita paciencia en el caso de que no haya sido recibido aún. Si, al vencer ese período, los contribuyentes aún no han recibido el dinero correspondiente, podría añadirse intereses de demora al importe a devolver cuando la Agencia Tributaria efectúe el pago posteriormente. Los afectados no necesitan solicitar este pago adicional, ya que Hacienda lo incluirá automáticamente en el ingreso bancario.

Este es el último día para presentar tu declaración

El último día para presentar la declaración de la Renta 2023 será el lunes 1 de julio de 2024, marcando el final de la campaña. Aquellos que no presenten su declaración en tiempo y forma, y sin haber recibido requerimiento de Hacienda, deberán presentar una declaración extemporánea sin requerimiento previo.

Ahora bien, quienes aún no hayan presentado la declaración de la Renta también deben tener en cuenta las siguientes fechas:

El 25 de mayo de 2024 comienza el plazo para solicitar cita previa y hacer la declaración de forma presencial .

A partir del 3 de junio de 2024 podrán presentarse las declaraciones en las oficinas de la Agencia Tributaria o en entidades colaboradoras.

El 26 de junio de 2024 termina el plazo para presentar la declaración vía online, en caso de que el resultado sea a ingresar con domiciliación en cuenta. El 26 de junio también es el último día disponible para hacer la declaración por teléfono y presencialmente.

Esta es la multa por no hacer la declaración de la Renta

El hecho de no entregar de la declaración de la Renta puede conllevar graves problemas para los contribuyentes. No obstante, la sanción dependerá de si el resultado sale a pagar o a devolver.

De nuevo, hay que destacar que no todo el mundo está obligado a llevar a cabo este trámite. De hecho, quienes no superen los 22.000 euros de ingresos (14.0000 en caso de tener dos pagaores), están exentos. Ahora, para los que superan estas cantidades, el hecho de no presentar la declaración conlleva una multa con un importe que puede ir desde los 100 euros hasta el 150% de la cantidad a pagar a Hacienda.

