Hacienda se pone las pilas y ya ha devuelto 6.013 millones a 8.686.000 contribuyentes en los dos primeros meses de campaña

La declaración de la Renta puede presentarse de forma online desde el pasado 3 de abril. (Carlos Luján / Europa Press)

La Agencia Tributaria ya ha devuelto 6.013 millones de euros a 8.686.000 contribuyentes tras los dos primeros meses de la campaña de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de 2023 (IRPF 2023). Hasta hoy se ha abonado el 76,6% de las solicitudes de devolución realizadas y el 64,4% de los importes a devolver, según datos del Ministerio de Hacienda.

El ministerio dirigido por María Jesús Montero se ha puesto las pilas y ha acelerado las devoluciones este año respecto al anterior, lo que supone un 9,2% más en número y un 9,6% más en importe.

Hasta el momento, han presentado su declaración 15.240.000 contribuyentes, un 7,7% más que el año pasado en las mismas fechas, de las cuales 11.338.000 se han presentado con resultado a devolver (+10%). Al tiempo, se han presentado ya 2.944.000 declaraciones con saldo a ingresar (-1,1%) por parte de contribuyentes que han optado por agilizar la presentación, ya que no tienen que realizar los primeros pagos hasta el final de la campaña.

1.400.000 declaraciones presentadas por ‘app’ y teléfono

En cuanto al modo de presentación de la declaración, junto a la página web de la Agencia Tributaria, como canal telemático principal, se ha producido un nuevo y sustancial crecimiento de la presentación a través de la aplicación móvil de la Agencia, con más de 575.000 declaraciones (+25%), de las cuales casi 434.000, un 23% más que el año pasado en las mismas fechas, se corresponden con presentaciones ‘en un solo clic’ y el resto son contribuyentes a los cuales la ‘app’ ha derivado a la web de la AEAT para realizar alguna modificación y han vuelto a la aplicación para concluir la presentación.

También vuelve a crecer el número de contribuyentes que eligen el plan ‘Le Llamamos’ de confección telefónica de declaraciones. Para este servicio de atención personalizada, hasta ahora han solicitado ya cita más de 1.048.000 contribuyentes, de los cuales ya cuentan con la declaración presentada 852.200, un 4,8% más que el año pasado.

Cuánto tarda Hacienda en devolver la declaración de la Renta.

Empieza la asistencia en oficinas

Desde este lunes, la asistencia personalizada por teléfono se complementa con el servicio tradicional de confección de declaraciones en las oficinas que la Agencia, al igual que en el caso del plan ‘Le Llamamos’, presta en colaboración con CCAA y ayuntamientos.

La asistencia en oficinas se ofrece con un esquema de apertura progresiva adaptado a la capacidad de absorción de los centros de atención. Por tanto, si en un momento dado el contribuyente no encuentra citas disponibles, ello no significa que no queden citas, sino que se volverán a abrir más citas en fechas siguientes. En todo caso, la Agencia recomienda no esperar a esa nueva apertura, sino optar por el ‘Le Llamamos’, que seguirá contando con capacidad suficiente de absorción de la demanda.

En relación con los dos servicios, y como todos los años, al objeto de mitigar una eventual pérdida de citas en perjuicio del conjunto de los contribuyentes, los ciudadanos que decidan no hacer uso de su cita, deben anularla por cualquiera de las vías habilitadas. En años pasados, cuando las citas se concertaban con más de una semana de antelación, el contribuyente no se presentaba en más de un 25% de los casos.