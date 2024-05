La contundente respuesta de una joven gallega a un usuario de TikTok tras decirle que no pertenece a esa comunidad pese a haber nacido en Lugo

Paula, en un momento de su vídeo (@paulablackmakeuplover)

Para algunos, no todo vale para considerarse español. Hay que cumplir una serie de características que ellos consideren aceptables para recibir la nacionalidad. Poco les importa dónde hayas nacido, el idioma que hables o lo que ponga en el DNI, estas personas necesitan un indicador indiscutible para decidir si puedes o no llamarte español: el color de piel. Esto es lo que le ha sucedido a Paula (@paulaclackmakeuplover), una usuaria de TikTok.

La mujer nacida en Burela, municipio de la provincia de Lugo, vio cómo entre los comentarios de uno de sus vídeos una persona le escribía “¿Pero tu padre es gallego o tu madre o son de Cabo Verde? Porque no todo vale eh”. Ella decidió no dejar pasar este comentario y darle una respuesta contundente. El mensaje lo transmitió en gallego, para mostrar sus raíces.

“Mira una cosiña, voy a aceptar que yo no soy gallega, la verdad, porque me lo estás diciendo tú entonces ya... no, no merece la pena la lucha”, comienza, en tono irónico. “Pero, mira, estoy super contenta porque yo naciendo en Burela, aunque no soy gallega porque lo dices tú pero bueno, mi pareja es de la ciudad de Mondoñedo. Entonces mis hijos si algún día los tenemos sí que van a ser gallegas... ¿o no? Ay, no sé”, prosigue.

Paula se pone totalmente a disposición de esta persona, que se identifica como Tulicren en su nombre de usuario. “Bueno tú dime porque yo dependo totalmente de lo que tú me digas”, continúa. “Quiero decir, yo estaré allí pariendo y le digo al personal sanitario: mira, espera un momento que tengo que mandarle un mensaje a Tulicren para ver si mis hijos van a ser gallegos o no”, ironiza.

“¡Claro! ¡Como va a ser esto de hacer algo de mi vida sin avisar a Tulicren! Ay dios mío, otro día hablamos de esas comas y esas cosas que hay allí que no lo acabo de entender”, zanja.

“Soy negra y por supuesto que soy asturiana”

Una situación similar vivió Maguette, una joven asturiana que publicó un vídeo con su amiga Daniella en el que utilizaban expresiones típicas de Asturias, su tierra. El vídeo se llenó de comentarios racistas hacia la joven por su color de piel. “Asturias provincia de Gambia”, “pega mucho el sol en Asturias” o “soy asturiana desde que llegué en patera” son algunos de los mensajes que ha recibido Maguette tras la publicación.

Para los que lo ponen en duda, ella se lo deja muy claro: “Soy negra y por supuesto que soy asturiana”, exclama. Su amiga Daniella también ha querido salir en su defensa. “Estoy cansada de escuchar que España no es un país racista”, critica. “Hay muchas personas escondiéndose detrás del ‘no, es que es humor’. No, no es humor. Tu libertad acaba donde empieza la mía y el humor deja de ser humor cuando es ofensivo hacia otra persona”, declara.