Una mexicana que vive en España se sorprende con la horchata que se vende en el supermercado: “En la vida había visto esto”

La comida es un distintivo propio y característico de cada país. Tanto es así, que probar la gastronomía local de todos aquellos sitios que se visiten es un imprescindible para poder comprender parte de la cultura de cada región. En ocasiones, la diferencia culinaria puede ser tanta que se llegue a experimentar cierto choque cultural traducido en emociones que podrían ser adversas hacia el desconocido manjar.

En esta ocasión, la usuaria de TikTok @ivioceguer, originaria de México pero residente en España, ha pedido a sus seguidores que “necesita que alguien le explique qué es esto”. La joven ha avistado un producto en el supermercado que, en su país natal, se trata de una bebida completamente diferente pese a compartir el mismo nombre. Hablamos de la horchata.

“Estoy en el súper y veo ‘horchata’ y pienso ‘oh, qué bien, voy a comprarme una, qué rico”. No obstante, el producto ofrecido en el supermercado es horchata de chufa, algo que la tiktoker no había escuchado antes. “En la vida había visto esto, no sé a qué sepa”.

Horchata de arroz

La bebida que Ivi se esperaba encontrar en el supermercado es la horchata de arroz -también conocida como agua de horchata-, una bebida refrescante tradicional y típica de México y Centroamérica. Como explica la tiktoker en el vídeo, la horchata de arroz se hace combinando, normalmente, arroz, leche, canela y vainilla y “sabe buenísimo, pero supongo que esto [la horchata de chufa] no tiene nada que ver con lo de México”.

Para elaborarla, hay que cocinar el arroz con la canela durante unos 25 minutos aproximadamente. Una vez el arroz ya está cocinado, se deja enfriar y se lleva la mezcla a un procesador de alimentos para triturarla y lograr una textura suave y homogénea. A continuación, se cuela el líquido resultante para deshacerse de las partículas sólidas restantes. Por último, se añade la mezcla junto a la leche, la canela, el extracto de vainilla y un poco de azúcar a gusto del consumidor y se calienta a fuego medio, removiendo ocasionalmente, evitando llegar al punto de ebullición.

Origen de la horchata

Pese a que el agua de horchata se ha convertido, junto al agua de jamaica y al tamarindo, en una bebida indispensable en México, su origen proviene del Mediterráneo, concretamente de la horchata de chufa típica de Valencia, que llegó a México a través de los españoles tras la colonización. A su turno, los españoles adoptaron esta bebida de los árabes, quienes ya la preparaban con chufa, un tubérculo de origen africano. En México, al no haber chufa, comenzaron a experimentar con maíz y arroz, consolidándose este último como el ingrediente principal.

La horchata ha sido considerada desde la antigüedad una fuente de nutrientes y vitaminas y así lo avalan también diversos estudios médicos. Las investigaciones han concluido que la horchata posee cualidades digestivas muy saludables por su alto contenido en almidón y aminoácidos. Además, especialistas de la Universidad de Valencia recalcan que es rica en minerales como, por ejemplo, fósforo, magnesio, potasio, calcio y hierro, además de grasas insaturadas y proteínas.