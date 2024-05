Sara Carbonero presta su voz a la madre de Gabriel Cruz: “Qué poca humanidad, dan ganas de bajarse de esta sociedad”

11/04/2019 Sara Carbonero, en una foto de archivo POLITICA JOSEFINA BLANCO

De un tiempo a esta parte las plataformas de entretenimiento han encontrado en los crímenes reales la inspiración para sus nuevos contenidos, que son además un éxito. El caso Asunta o El cuerpo en llamas, ambas de Netflix, se han convertido en la mejor representación del true crime, género que lleva a la ficción un asesinato real con actores conocidos.

Tras llevar a la pequeña pantalla las muertes violentas de la niña Asunta Basterra y del policía Pedro Rodríguez, parece que el punto de mira estaría otro mediático asesinato, el del niño Gabriel Cruz. En el otro extremo se encuentra la madre del pequeño, Patricia Ramírez, que está en lucha para defender la memoria de su hijo, que murió a manos de la que era pareja de su padre, Ana Julia Quezada, en febrero de 2018 en la provincia de Almería.

A través de sus redes Patricia ha comenzado uan demanda pública para que no se haga ningún tipo de contenido audiovisual sobre su tragedia. En un comunicado en formato vídeo, la andaluza revela que tras rechazar “todas la ofertas” para la elaboración de documentales o series sobre el asesinato, “en este momento están existiendo irregularidades y personas que se están intentando lucrar de su muerte, dañando no solo su memoria, sino obviando el dolor y saltándose las normas”.

Su mensaje no tardó en hacerse viral y es que en la mente de todo el mundo está la búsqueda del pequeño, que mantuvo en vilo a España durante varios días para después descubrir la peor de las verdades. Por si su voz no fuera suficiente, Patricia Ramírez ha contado con el apoyo de Sara Carbonero, que no ha dudado en ofrecerle como un altavoz su perfil de Instagram, en el que cuenta con más 3,5 millones de seguidores.

La periodista ha dedicado a este asunto una storie en la que además de poderse leer la petición de Patricia se puede ver su opinión sobre este tema. “Aquí el dolor de una madre que, por si no tuviera poco con que le arrebataran la vida de su hijo, tiene que ver ahora cómo hay gente que se quiere lucrar sin su consentimiento, sacando tajada de una historia tan terrible”, comienza escribiendo Sara Carbonero.

Y continúa: “Saltándose las leyes, pretendiendo que la familia reviva de nuevo la pesadilla. Y todo por lo de siempre, el dinero, el circo”. Esta situación ha hecho que Carbonero, que es madre de dos niños, llegue a una conclusión tajante: “Qué poca humanidad, dan muchas ganas de bajarse de esta sociedad. Paz para Patricia y respeto para su dolor y su manera de querer vivirlo”, ha zanjado.