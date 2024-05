El juez del caso Asunta, contundente con la serie de Netflix: “Hemos perdido la oportunidad de honrar a la niña”

El juez José Antonio Vázquez Taín (Europa Press)

La serie ‘El caso Asunta’ estrenada por Netflix hace unas semanas ha tenido una gran acogida y ha vuelto a traer a primera plana el asesinato de Asunta Basterra Porto, de tan solo 12 años. Un crimen que conmocionó a España por la crudeza de los hechos y la historia que se desenvolvió, acabando con la condena por asesinato de los padres adoptivos de la niña, Rosario Porto y Alfonso Basterra.

Los dos autores del crimen son interpretados en la ficción por Candela Peña y Tristán Ulloa, que forman parte de un reparto de lujo con nombres como Raúl Arévalo, María León o Javier Gutiérrez. Este último en el papel del juez Malvar, una versión ficticia del juez que llevó el caso, José Antonio Vázquez Taín.

“Solo he visto un capítulo y no voy a volver a verla”

A raíz del estreno de la serie, este magistrado ha decidido enfrentarse a las cámaras y ha realizado una entrevista para el programa ‘Vamos a ver’ en la cadena Telecinco donde ha hablado del actor que le interpreta y ha dado su opinión sobre la ficción.

“Javier Gutiérrez es un gran actor y una gran persona”, comienza explicando el magistrado, añadiendo que no tiene “nada que reprochar”. “Al contrario. Creo que ha intentado hacerlo lo mejor posible para intentar dejarme en el mejor lugar, pero no se ha conseguido”, sin embargo Vázquez Taín se ha mostrado crítico, asegurando que “solo he visto un capítulo y no voy a volver a verla”.

Su primera crítica va sobre la falta de veracidad que se da en esta serie, haciendo hincapié en que a él, su “espejo en la serie” le da igual. Lo que le preocupa de todo esto es cómo se pueda ver afectada la Justicia por las conclusiones que pueda sacar la gente. “Me preocupa que se vuelva a cuestionar si la Justicia en España es correcta y si se manipulan las pruebas. Yo no juzgué a esas personas (Rosario Porto y Alfonso Basterra), me encargué de la instrucción. A ellos les juzgaron nueve jurados y lo determinaron (su implicación en el crimen) por unanimidad. Entonces, volver a intentar otra vez sembrar dudas... Yo estoy tranquilo”, ha sentenciado.

Sin embargo, su mayor crítica viene en relación al enfoque que le han dado sus creadores. Para ello ha recalcado que en sus 26 años de trayectoria profesional, siempre ve como se hacen “muchas películas de narcos” y casi nunca “de drogadictos que mueren” o de “policías que les atrapan. En este caso concreto, para él habría sido más correcto centrarse en la niña asesinada, Asunta.

“Me da mucha pena. Porque estoy acostumbrado en ese aspecto, pero no es justo. Porque era una niña muy especial, maravillosa, y creo que era el momento de hacer un drama en donde realmente pusiéramos en valor cómo pueden dos personas normales -que no es que sean degenerados, enfermos mentales o animales, sino que son personas como cualquier otras- destruir por falta de empatía la vida tan brillante de una niña y privarla de su adolescencia, su vida y todo el futuro que tenía por delante”, ha subrayado el juez.