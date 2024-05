Marta Sánchez, señalada por varios periodistas por su carácter: “Es de las personalidades más difíciles de entrevistar”

Marta Sánchez, en una fotografía de archivo. (EFE/ Irene Mancebo)

Marta Sánchez vuelve a estar en el centro de las críticas por su actitud a la hora de enfrentarse a las entrevistas. La cantante ha sido señalada por varios periodistas que han relatado sus experiencias con ella, coincidiendo todos ellos en que la intérprete de Soy yo no rema precisamente a favor a la hora de dar declaraciones, ni siquiera cuando se trata de actos promocionales.

Aunque esta no es la primera vez que se aborda el carácter complicado de la artista, en esta ocasión el origen de los comentarios es la charla que mantuvo con la periodista Luz Sánchez-Mellado y que ha sido publicada en El País. La propia autora compartía la pieza en su perfil de X, antes Twitter, con el siguiente comentario: “A veces las entrevistas se tuercen nada más empezar y no terminan de enderezarse. Esta es una de ellas”.

Pese a que Sánchez-Mellado ha asumido parte de la culpa al considerar que no estuvo “a la altura”, su entrevista ha valido para que muchos otros profesionales de la información cuenten su propia experiencia lidiando con Marta Sánchez. Así, en el post de la periodista se pueden leer comentarios como “Marta es de las personalidades más difíciles de entrevistar en este país si quieres algo más allá de la promo estándar. A mí en su día me pareció una mujer tremendamente insegura y temerosa”, “es la única persona que se me ha levantado de una entrevista en 23 años. Me parece que la que no suele estar a la altura es ella” o “la entrevisté hace dos semanas y veo que la cosa sigue igual”.

María Verdoy relata su mala experiencia

En medio de la polémica, María Verdoy ha contado en Socialité su vivencia con la artista hace unos años. “En mi caso, fue una experiencia en un programa de esta casa que ya no se emite. Teníamos que grabar felicitaciones navideñas de los famosos que venían a cantar al programa”, comenzaba narrando.

Así, la periodista afirma que el problema en aquella grabación fue que la iluminación “no era la que ella consideraba que le iba a favorecer”, por lo que el equipo llegó a “temer si ese vídeo saldría adelante”. Sin embargo, la mediación de Carlos Baute ayudó a calmar a la artista y finalmente se pudo hacer el trabajo previsto.

'Socialité'. (Mediaset España)

“Son artistas que están acostumbrados a estar muy bien iluminados y a solo grabar con una luz que les favorezca. Hay veces que no se encuentran con esa luz y es un problema para el periodista que se está haciendo cargo de ese tema o reportaje. Yo lo he vivido”, agregó Verdoy.

No es la primera vez que un miembro del equipo de Socialité aborda este asunto y desvela su experiencia personal con la exintegrante de Olé Olé. Javier de Hoyos, actual director del formato producido por Fénix Media, contó en 2022 su mal trago con la cantante en una entrevista años atrás: “Era un medio modesto y no tenía una buena cámara, pero cuando Marta me vio me dijo que de ninguna manera la iba a entrevistar con aquella cámara, que no tenía suficiente luz, se negaba a dejarme hacer mi trabajo (...) Los compañeros de Informativos Telecinco, que estaban a nuestro lado, se apiadaron de mí y nos enfocaron mientras la entrevistaba para que pudiera terminar mi labor”, afirmó.