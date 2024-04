Jordi Cruz publica un vídeo con Tamara para responder a las críticas y explicar el verdadero motivo de la marcha de ella en ‘MasterChef’

Jordi Cruz y Tamara, en el directo (@jordicruzoficial)

Tras varios días en los que la despedida de Tamara de MasterChef ha sido uno de los temas más comentados, se ha visto de todo. Desde celebridades y autoridades, como la ministra de Sanidad o la propia RTVE, expresando su opinión sobre lo ocurrido, hasta historias ocurridas en otros ediciones del concurso alrededor del mundo donde se pudo ver situaciones parecidas. Sin embargo, lo que nadie esperaba era ver a los dos protagonistas de la polémica, Jordi Cruz y Tamara, grabando un vídeo juntos para explicar la situación y tratar de calmar los ánimos.

“Buenos días, feliz domingo, cómo estáis”, ha saludado el juez del famoso programa de cocina. “Ayer estaba preparando este directo y, por cosas del azar, pudimos contactar y hablar con Tamara y hablamos de la posibilidad de hoy aparecer aquí y decir nuestra opinión”. Así, el cocinero anunciaba su intención de pronunciarse sobre lo sucedido en el pasado episodio, cosa que no había hecho hasta ahora, al contrario que Tamara, que sí publicó un vídeo en el que mostró su desencanto con la realidad interna del concurso.

Te puede interesar: La concursante que se marchó de ‘MasterChef’ atiza al programa y cuenta los motivos de su marcha: “No sabes cómo es realmente el juego hasta que lo juegas”

Por eso mismo ha sorprendido ver de nuevo a la ya exconcursante volver a pronunciarse sobre lo ocurrido, esta vez con un tono distinto. “Yo de salud mental estoy fantástica”, ha asegurado, para luego señalar que su descontento tenía más que ver con cómo era el funcionamiento del programa en sí: “Tú lo vez y dices me imagino cómo va a ser la línea, pero en el momento en el que entras a vivir esa experiencia y te das cuenta de que ciertas cosas no te gustan, te vas”. De este modo, Tamara ha subrayado la diferencia entre decir “no estoy bien” y “tengo problemas mentales”, algo que Jordi Cruz ha afirmado que entendió a la perfección.

Jordi Cruz responde a las críticas

El famoso chef se ha mostrado “sorprendido” con algunos comentarios “sobre el programa y sin haber visto el programa”, hechos “con una alegría pasmosa”. “Yo, que he tenido mis problemas también, que he tenido ansiedad, no me considero óptimo para opinar sobre ciertos temas porque soy cocinero y hay temas que tienen que hablar los profesionales”, ha argumentado. Así, Jordi Cruz ha querido hacer hincapié en el hecho de que en MasterChef se habla “de superación, de evolución, de actitudes, de querer mejorar y de superarte”. Ha recordado a su audiencia que la intención no es agobiar ni atacar a nadie pero, eso sí, “estamos haciendo tele, y yo me lo tomo muy en serio”.

Del mismo modo, ha asegurado que, fuera de las cámaras, los tensos momentos vividos con Tamara no existieron. “Cuando no estamos grabando nos llevamos muy bien todos. Llevo doce años poniéndome muy serio”. A propósito de esto, el chef ha contado cómo después de la escena vista por los espectadores le dio la mano a Tamara. “Yo suelo dar la mano aunque me moleste que se vaya, porque es su vida y la vida de uno la tiene cada uno”.

Cruz también ha reconocido que a veces esa seriedad puede ser excesiva, “seguro que he metido la pata en todo este tiempo”, pero Tamara ha querido quitarle hierro al asunto asegurando que todos somos susceptibles de equivocarnos. Así, no se debería haber armado un escándalo así por “el hecho de equivocarse o a lo mejor no elegir perfectamente las palabras”. Dicho esto, el chef ha querido seguir con el directo para que les vieran hacer “lo que a mí me gusta hacer en MasterChef: cocinar”.

Te puede interesar: RTVE retira el último programa de ‘Masterchef’ por las críticas recibidas ante la actitud del jurado por el abandono de una concursante