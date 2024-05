Ayuso evita la confrontación y protagoniza un Dos de Mayo muy institucional: “En Madrid defendemos la verdad, la unidad y la Constitución”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene este jueves durante la entrega de Grandes Cruces de la Orden del Dos de Mayo, en la Real Casa de Correos (Alberto Ortega / Europa Press)

Ha sido un discurso muy institucional. Si alguien esperaba a una Isabel Díaz Ayuso polémica y mordaz este jueves en la festividad de la Comunidad de Madrid, no era el día. Ni una sola mención, ni un solo dardo, como es habitual en ella, al Gobierno central, que estuvo representado por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. “Un año más celebramos aquí todos juntos, los heroicos episodios de mayo de 1808, cuando el pueblo de Madrid, en representación de toda la nación, alzó sus fuerzas contra las tropas invasoras, por la libertad”, han comenzado las palabras de la presidenta.

Y es que Ayuso siempre ha defendido ‘la madrileñidad’ como una virtud. “La historia de Madrid, eternamente al servicio de España, ha sido muy particular, porque siempre ha hablado en nombre de todos y pensando en todos. Con una sencillez y una hospitalidad únicas en el mundo, y con una forma de vida muy propia: brava, callejera, popular. Donde todos importamos se venga de donde se venga, mientras disfrutamos la conversación, la tertulia, el encuentro. Donde se encaran las dificultades con asombrosa actitud: descarada, sincera, valiente”, recalcó Ayuso.

Te puede interesar: Ayuso ultima un ‘megacontrato’ de 7.000 millones para adjudicar de una tacada 500 líneas de autobuses: el billete se podrá pagar con tarjeta

La líder popular hizo un detallado homenaje a los 15 galardonados este año, porque el Madrid de entonces, el de 1808, es “tan parecido al de ahora. Porque Madrid ha sido y siempre será cruce de caminos. Siempre hemos sabido que esto no va de nosotros solos sino de toda España. Por eso aquí no triunfan las identidades de terruño ni el saberse más que nadie. Ni los abusos, ni las injusticias. Ganan las ganas”. Ante 650 invitados, llamó la atención que el PP nacional solo enviara como representantes al acto a dos cargos de segunda fila: Paloma Martín y Noelia Nuñez. También estuvo el presidente del Senado, Pedro Rollán.

“Hoy premiamos aquí a hombres y mujeres excelentes, a artistas, deportistas, instituciones y empresas muy diferentes, en representación de la sociedad madrileña”. En el estrado estaban la Policía Nacional, (que cumple 200 años); representantes de la cultura como el grupo Camela; pasando por abanderados del deporte como Rudy Fernández o el club Rayo Vallecano, que este año celebra el centenario de su fundación. El Gobierno regional también ha acordado entregar la Gran Cruz de la Comunidad al Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, que en 2024 celebra el 450 aniversario de su fundación; y a la empresa Telefónica, que acaba de conmemorar sus primeros 100 años de historia.

Ayuso, saludando este jueves al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. (Alberto Ortega / Europa Press)

Otros galardonados con la Gran Cruz de la Comunidad de Madrid han sido el matrimonio conformado por Elena Huertas Zurita y Octavio Torres Román, que junto a sus tres hijos ha acogido a 14 niños de entre dos días y dos años en la última década; el cabo primero del Ejército de Tierra Fernando Martín Pozueco, que ayudó durante las labores de rescate tras el episodio de lluvias torrenciales del pasado septiembre que golpeó especialmente al oeste de la región.

Se suman a la lista de galardonados la modelo Nieves Álvarez, el jugador de baloncesto Rudy Fernández, el periodista Constantino Mediavilla y el Grupo Crónica, y la comunidad de ciudadanos rumanos, el colectivo extranjero más numeroso de la región con cerca de 145.000 residentes; los conserjes y porteros de fincas urbanas de la región, los profesionales sanitarios en formación y el Servicio de Cardiología del Hospital Clínico.

“Donde nadie sobra”

“La Comunidad de Madrid seguirá siendo la España de siempre con más ganas que nunca, donde nadie sobra, donde todos somos únicos e insustituibles. la libertad, como en aquel mayo de 1808 sigue siendo nuestro motor, por lo que más merece la pena vivir. Sigamos construyendo juntos este Madrid atrayente y hospitalario más de moda que nunca en el mundo entero. El Madrid que tiene ilusión y lucha por su prosperidad y un futuro en común”, señaló la presidenta.

“Somos la región al servicio de España. Siempre lo hemos sido. La Plaza mayor de todos. En Madrid abrazamos. Defendemos la verdad, la unidad, nuestra historia, las instituciones, la Constitución y la Transición, siempre con lealtad al Rey. Porque es quien mejor sirve a España y a los españoles. Y como Madrid, no pertenece a nadie por ser de todos. Ese fue el mandato de los españoles por mayoría abrumadora cuando eligieron la monarquía parlamentaria como forma política del Estado”, concluyó Ayuso en un mensaje velado al nacionalismo y el independentismo.

Te puede interesar: Ayuso compra viviendas a propietarios privados para ofrecerlas luego en alquiler asequible: paga de media 142.000 euros por piso

En definitiva, fue un Dos de Mayo tranquilo. Ya tocaba. El año pasado, a solo unos días para las elecciones autonómicas y municipales, la tensión se disparó al máximo cuando el ministro Félix Bolaños se presentó sin invitación. El titular de Presidencia intentó colarse en el palco de autoridades pese a que no tenía asiento reservado, retirando incluso la catenaria que delimitaba la tribuna. La directora de protocolo de la Comunidad de Madrid le tuvo que cerrar el paso en una imagen inédita hasta la fecha. Este jueves no ha habido numeritos. Y eso que, obviamente, la comidilla seguía siendo la tensión política que se ha vivido en los últimos días tras el retiro voluntario de Pedro Sánchez para pensar sobre su futuro.

Las críticas del alcalde

El papel de poli malo en un día de fiesta le tocó al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que lanzó un mensaje a Sánchez: “no va a marcar la historia de España”, recalcando que los madrileños se oponen al “proyecto de división” que, a su juicio, encarna el líder del Ejecutivo central. Almeida ha reiterado que el “punto y aparte” mencionado por Sánchez tras sus cinco días de reflexión “consiste en la persecución a todo aquel que disiente de Pedro Sánchez”, todo aquel que “no acata los deseos del amado líder. Todo aquel que no comparte el rumbo de una España, la de Pedro Sánchez, que única y exclusivamente obedece al culto a la personalidad, al populismo y a la persecución y al hostigamiento de todos aquellos, especialmente jueces y medios de comunicación, que no siguen al dictado la doctrina del sanchismo que mana desde el Palacio de la Moncloa”, ha abundado Almeida. “Desde Madrid ni nos resignamos, ni nos rendimos, ni pedimos perdón, ni nos callamos. Frente al señor bulo, que es Pedro Sánchez, le vamos a decir los madrileños que con nosotros no cuente para su proyecto de división, de odio, de confrontación, de crispación, de fango y de barro. Que no cuente ni con Madrid ni con los madrileños”, ha aseverado el regidor.