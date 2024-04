Los padres y las madres cada vez se sienten más solos y agotados, alertan los expertos

Unos padres cansados (Shutterstock)

Agotados y solos: así se sienten los padres y madres actualmente, según los datos de una nueva encuesta realizada por el Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio (Estados Unidos), que ha encontrado que una amplia mayoría de padres experimentan aislamiento, soledad y agotamiento por las exigencias de la paternidad, y muchos sienten una falta de apoyo para cumplir ese papel.

En concreto, esta encuesta de padres y madres realizada este mes encontró que aproximadamente dos tercios (66%) sintieron las exigencias de la paternidad y maternidad y a veces o con frecuencia se sienten aislados y solitarios. De forma similar, alrededor del 62% se siente agotado por sus responsabilidades como padre. Estos datos contrastan con que casi 2 de cada 5 (38%) sienten que no tienen a nadie que los apoye en su papel. Por otra parte, casi 4 de cada 5 (79%) valorarían una forma de conectarse con otros padres fuera del trabajo y del hogar.

Kate Gawlik, profesora clínica asociada de la Facultad de Enfermería de la Universidad Estatal de Ohio (EEUU), ha señalado los impactos negativos secundarios de la soledad. “Se ha demostrado que la soledad afecta tanto la salud física como la mental. Así que cualquier cosa, desde enfermedades cardiovasculares hasta depresión, ansiedad, deterioro cognitivo, incluso tu sistema inmunológico puede verse afectado cuando te sientes solo. De hecho, un estudio demostró que estar en aislamiento social durante un período prolongado equivale a fumar unos 15 cigarrillos al día”.

En respuesta a las realidades del aislamiento, la soledad y el agotamiento de los padres, Gawlik ha creado un programa para padres de seis semanas que reúne a los padres para que sean vulnerables, se compadezcan de los desafíos que enfrentan y encuentren apoyo. Fue allí donde Anne Helms, madre de dos niños pequeños en Columbus, Ohio se dio cuenta de que no estaba sola. “Creo que lo más importante es que ella validó que si estás trabajando, tienes hijos y eres un padre concienzudo, sería una locura si no estuvieras agotado”, dijo Helms. “Así que me sentí muy validado cuando ella dijo: ‘Está bien que estés aquí’”.

Gawlik también destacó la necesidad del autocuidado y el valor de la conexión. “Tener a alguien con quien puedas identificarte y ese sentimiento de conexión de que alguien más está lidiando con lo que tú estás enfrentando puede ser muy poderoso cuando se trata de combatir los sentimientos de soledad”, reflexiona. “Creo que nos prepara para crear mejores futuros para nuestros hijos; Creo que nos hace más saludables”, dijo Helms.

Un padre cansado junto a la cuna de su bebé (Shutterstock)

“Creo que el efecto dominó de conectarse con otros padres y obtener apoyo cuando lo necesita es inconmensurable. Te convierte en un mejor empleado. Te convierte en un mejor cónyuge, padre y amigo. Creo que simplemente enriquece nuestras vidas... tal como lo hace la crianza de los hijos, pero simplemente te hace subir de nivel”, ha expresado.

Así, la profesora Gawlik recomienda hacer una búsqueda en línea de grupos de padres y madres en su comunidad, ya sea que estén alojados en centros comunitarios o a través de su empleador. Los padres también pueden buscar grupos de juego, clubes de lectura, ligas de deportes recreativos o iniciar conversaciones con los otros progenitores sobre la programación de citas para jugar con los amigos de la guardería de sus pequeños. “A veces, ser padre puede resultar muy solitario, pero será más fácil si tienes personas cerca que puedan apoyarte”, concluye Gawlik. “Puede resultar difícil empezar a buscar conexiones porque, hasta cierto punto, tendrás que ser vulnerable y, a veces, requerirá tiempo y esfuerzo.

