Amor en tiempos de “fango político”: los memes sobre la carta de Pedro Sánchez que recalcan el amor por su mujer

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por su mujer, Begoña Gómez (EFE/JuanJo Martín)

El presidente del Gobierno es un romántico. Esa es la conclusión a la que han llegado las redes sociales, especialmente en X (antes Twitter) después de que Pedro Sánchez publicara el miércoles 24 de abril una carta a la ciudadanía en el que anunció que se tomaba una pausa de cinco días en su agenda política para reflexionar sobre si continuaba o no en la presidencia del Gobierno.

El motivo de esta pausa no ha sido otro que los ataques que han recibido tanto Sánchez como su mujer, Begoña Gómez, por parte de la derecha y la ultraderecha, y especialmente después de que el colectivo Manos Limpias denunciara a Gómez por un supuesto delito de tráfico de influencias. En la carta, Sánchez se refería así a su esposa, con la que está casado desde 2006 y con la que tiene en común dos hijas: “Y yo, no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también”, expresaba en la carta.

Ante esta declaración, y pese a la gravedad del asunto —la incógnita de si permanecerá o no en el cargo de presidente se comunicará el lunes 29—, los usuarios de las redes sociales solo podían afrontar el asunto de una manera: con la mayor gracia posible. Especialmente a través de X (antes Twitter), y en clave de humor, los internautas han antepuesto el valor el gesto romántico de Sánchez ante la decisión de si continuar en la presidencia. Estos han sido algunos de los que más virales.

Te puede interesar: El amor de Pedro Sánchez se convierte en música gracias a IA: los seis temazos que se han generado con su carta a Begoña Gómez

El estándar romántico ha alcanzado un nuevo pico

Ha sido precisamente la frase ya mencionada incluida en el texto la que ha revolucionado las redes sociales. “Chicas no os conforméis con menos”, decía una usuaria tras citar lo “profundamente enamorado” que está el presidente de su mujer.

Meme que se ha hecho viral tras la carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez (X)

“In Spain we don’t say” es un chiste muy recurrente en Twitter, que consiste en traducir expresiones inglesas al español, adaptándolas de forma cómica y paródica a la idiosincrasia del país. Este recurso, que lleva utilizándose años, también se ha hecho viral en esta ocasión. “In Spain we don’t say ‘I love you, most ardently’. We say ‘no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado’”, escribía otro usuario.

Meme que se ha hecho viral tras la carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez (X)

Meme que se ha hecho viral tras la carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez (X)

Te puede interesar: El PSOE pone toda la carne en el asador para convencer a Sánchez de que se quede ante el miedo creciente a que dimita el lunes

Otros han querido bromear incluso con el estado de alarma, con una imagen comparativa que ha superado los 38.000 ‘me gustas’ y el millón de visualizaciones.

Meme que se ha hecho viral tras la carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez (X)

Además de estas publicaciones virales, otros tuiteros han declarado a Pedro Sánchez como una “green flag” (bandera verde, en inglés, son las actitudes y comportamientos positivos de una relación, ya sea romántica o no).

Meme que se ha hecho viral tras la carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez (X)

Canciones de amor creadas con IA

De hecho, los internautas no solo han utilizado imágenes y texto para compartir sus ocurrencias tras las declaraciones de Sánchez, sino que muchos han ido más allá y han utilizado la inteligencia artificial para crear canciones que han tomado como base la carta a la ciudadanía enviada.

Se han hecho virales desde un bolero hasta una balada. La primera, creada por @Lalibretilla, ha creado un bolero llamado “Enamorado profundo”, y utilizada el texto íntegro de la carta.

De la misma forma, la balada que también se ha hecho viral ha sido llamada “Un amor más fuerte que el poder”, y fue el usuario @cap0 el que la publicó en su cuenta de Twitter. “He pasado la carta de Pedro Sánchez por una IA. Os presento ‘Un amor más fuerte que el poder’”, escribió. El vídeo ya roza el millón de visitas.

He pasado la carta de Pedro Sánchez por una IA. Os presento "Un amor más fuerte que el poder". pic.twitter.com/yDMhSSf8vj — Tomàs Fuentes (@cap0) April 24, 2024

Ahora solo queda esperar al lunes. Todo el país está a la espera de ver si gana el amor o Pedro Sánchez pondrá por delante la presidencia del Gobierno. Por ahora queda tomárselo como uno buenamente pueda.