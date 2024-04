Silvia Intxaurrondo se enfrenta a Ester Muñoz (PP) por sus acusaciones a la familia de Pedro Sánchez: “Hasta para difamar hay que ser valiente”

Silvia Intxaurrondo y Ester López, en 'La hora de La 1'. (RTVE)

Silvia Intxaurrondo ha vuelto a protagonizar una tensa entrevista en directo en el programa La hora de La 1. El espacio de TVE ha contado con la intervención de Ester López, vicesecretaria de Sanidad y Educación del Partido Popular, para valorar la carta abierta en la que Pedro Sánchez anuncia a la ciudadanía que se plantea su dimisión como presidente del Gobierno, pero ha acabado protagonizando un enfrentamiento con la presentadora.

Muñoz ha asegurado que el movimiento de Sánchez es “su primer acto de campaña para relanzar su imagen e intentar aunar esfuerzos” de cara a las elecciones catalanas, ante lo que la periodista le ha preguntado si en su intervención habla en nombre del PP. “No hace falta aclarar lo obvio”, ha respondido la vicesecretaria, recordando su cargo en la formación.

Así, Intxaurrondo le ha recordado a la invitada que este miércoles “acusó desde el Congreso al suegro y al hermano del presidente del Gobierno”. “Me gustaría saber con qué pruebas lo ha hecho y cuándo van a presentar ustedes la denuncia”, ha preguntado.

Esther Muñoz (PP): "No sé si vio ayer mis declaraciones o le han pasado un argumentario. Yo no he acusado a nadie de nada ni de ningún delito. Lo que dije ayer es que era urgente y necesario que Pedro Sánchez de explicaciones"#LaHora25A pic.twitter.com/sOYPQDrIfE — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) April 25, 2024

“No sé si pudo ver mis declaraciones o le han pasado un argumentario, yo no acusé a nadie de ningún delito. (...) Pedir explicaciones no es insultar ni atacar”, ha espetado la política, a quien la presentadora le ha indicado que “si lanza esas acusaciones sin pruebas, estaríamos ante una infamia”.

La vicesecretaria insistía entonces en que no ha acusado “absolutamente de nada a nadie”. Y añadía: “He dicho cosas que están publicadas en los medios, no he imputado ningún delito a nadie”. Sin embargo, la presentadora le ha querido recordar sus propias palabras: “‘A su suegro, que se enriquece con esas saunas que todos conocemos, a su padre, que se enriquece con fondos de Next Generation, a su hermano, que se muda a Portugal para no pagar impuestos y escándalos en torno a su mujer’. Pruebas sobre estas acusaciones es lo que yo le pedía, o al menos que recurran a la justicia”, ha aseverado.

Finalmente, Ester Muñoz ha recalcado que Sánchez “no ha querido dar explicaciones” y ha optado por “apretar el botón del fango”. “Decir cosas que están publicadas no es atacar”, se ha defendido. Tras cortar la conexión, Silvia Intxaurrondo ha sentenciado el asunto afirmando que “hasta para difamar hay que ser valiente y si uno ha lanzado una acusación, no puede plegar velas cuando se le pregunta si habla en nombre del Partido Popular”.