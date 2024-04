La tensa entrevista de Silvia Intxaurrondo a la embajadora de Israel: “Está muy lejos de un genocidio, limpieza étnica o cualquier palabra horrible que usted utiliza”

Momento de la entrevista de Silvia Intxaurrondo a la embajadora Rodica Radian-Gordon.

La embajadora de Israel en España, Rodica Radian-Gordon, ha expresado este lunes su preocupación por el ataque “sin precedentes” de Irán el pasado sábado, que “puede convertir una guerra contenida contra Hamás en algo regional, algo muy peligroso”. Al tiempo, ha manifestado su orgullo por la “fortaleza” en la manera de repeler ese bombardeo -derribando más de 300 misiles- y la “reacción de todo el pueblo israelí”, manteniendo la calma y la confianza. Lo ha hecho en La Hora de La 1, en TVE, donde ha sido entrevistada por Marc Sala y Silvia Intxaurrondo.

Intxaurrondo, ya conocida por sus entrevistas afiladas, algunas muy sonadas, ha planteado preguntas que la diplomática ha rechazado ya en su planteamiento. “Embajadora, hablemos de Gaza: ¿se puede justificar el asesinato de 14.000 niños y niñas inocentes en seis meses”, ha planteado la periodista. Y Radian-Gordon ha contestado: “Yo rechazo con toda la fuerza la palabra asesinato. Israel es uno de los pocos países que ha hecho esfuerzos para que no haya daños a una sociedad civil inocente, que no está involucrada, pero desafortunadamente el tipo de guerra que hay en Gaza y Hamás hacen todo para que esta población esté allí y para que haya bajas civiles”.

La embajadora ha puntualizado asimismo que “no hay certeza sobre esa cifra”, sobre los 14.000. “Es un número -ha continuado- que se da por parte de Hamás y nadie ha verificado, pero la verdad es que no importa si hablamos de 14.000 o 10.000 porque cada persona inocente muerta la lamentamos mucho. Pero no podemos vivir junto con una entidad terrorista que ha causado un trauma en la población israelí. Esta guerra no nació de nada. Tiene un principio y ese principio fue insoportable”, ha zanjado.

Pero Intxaurrondo aún guardaba otra pregunta, referente esta vez a periodistas y personal humanitario. Recientemente, siete miembros de la ONG del chef español José Andrés murieron en Gaza bajo las bombas de Israel. “Embajadora, hablemos de más datos. Mire: el ejército de ocupación israelí ha asesinado a 196 cooperantes, 175 de ellos pertenecientes a Naciones Unidas y ha asesinado en Gaza a 105 periodistas. Los periodistas internacionales no podemos entrar en la Franja, parece que no nos quieren como testigos. ¿Usted cómo explica este número de víctimas tan elevado?”

“El ejército de Israel no asesina”

Radian-Gordon ha insistido, tajante: “Yo rechazo la palabra asesinato. Lo siento mucho, pero el Ejército de Israel no asesina. En cuanto a las organizaciones no gubernamentales, tenemos un problema con UNRWA que es un problema que muchos otros países reconocen. Tratamos de introducir a otras ONG. Lo que pasó con World Central Kitchen fue una tragedia que nació de un error. (...) Estos errores y estas tragedias ocurren y no ha sido nada intencionado y esperamos que estas cosas no pasen más”.

La periodista ha tomado la palabra por última vez, ya no para preguntar sino para “matizar”, ha dicho: “Asesinatos indiscriminados y masivos contra una población civil desarmada se han constatado. Lo que está bajo investigación, y todo apunta que así va a ser confirmado, es que estemos hablando de un genocidio o de una limpieza étnica”. La embajadora ha reaccionado primero con un gesto de desaprobación, al que ha seguido la respuesta: “No estamos hablando de un genocidio. Creo que utilizar esta palabra es muy peligroso porque forma una opinión pública totalmente errónea, y estoy segura de que todo el mundo ya verá que lo que pasa en Gaza está muy lejos de ser cualquier un genocidio o limpieza étnica o cualquier palabra horrible que usted está utilizando”.

Por último, la diplomática, ya con Marc Sala como interlocutor, ha valorado que España no está enfocando esta crisis como debiera. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inició este viernes una gira internacional para recabar apoyos en pro del reconocimiento del estado de Palestina. Comenzó en Noruega e Irlanda y tiene previsto continuar esta semana en Eslovenia y Bélgica. A juicio de Radian-Gordon, “estamos en una etapa en la que tratamos de llegar a un entendimiento para, primero que nada, liberar a los rehenes, y después llegar quizá a un alto el fuego, pero las negociaciones son muy complicadas y todo este tiempo que la situación sea así no es momento de hablar del día después”.