Alessandro Lequio responde a Ana Obregón y desvela si aportó dinero al tratamiento de su hijo Aless

Una de las declaraciones más sorprendentes que Ana Obregón dejó en su última entrevista, en el programa ¡De viernes!, fue que Alessandro Lequio no le había ayudado durante la enfermedad de su hijo, que requirió de una larga hospitalización en Estados Unidos que le supuso gastar parte de sus ahorros. Si bien ella usó ese dinero de buena gana para intentar salvar la vida de Aless, la bióloga desveló en el espacio de Telecinco que le hubiera gustado tener algo más de apoyo por parte del italiano.

“Cada persona gestiona las cosas emocionalmente de una manera y Alessandro estuvo ahí, vino a vernos a mi hijo y a mí a Nueva York, pero me hubiera gustado que viniera más. Yo entiendo que él tiene un trabajo, que tiene una familia”, dijo. Y añadió que ella y Aless estuvieron “casi cinco meses viviendo en el hospital con mi hijo. Alessandro le ha dado a Aless todo el cariño que necesitaba como padre, pero económicamente no me ayudó”.

Tras estas palabras, con las que vuelve a abrirse la distancia entre ambos, todas las miradas estaban puestas en Alessandro Lequio. Por eso su vuelta al trabajo, en Vamos a ver, era tan esperada. Si en un comienzo se negaba a responder, finalmente contestaba sin pudor a Ana.

“Un amigo mío siempre me recuerda que la tele no tiene memoria. Voy a hacer como hasta ahora. Silencio absoluto en todo lo que se refiere a mi hijo Aless. Con Ana siempre he tenido una relación articulada en torno a nuestro hijo. Ahora ella tiene sus circunstancias”, empezaba.

Joaquín Prat le insistía entonces y le preguntó si lo que decía era verdad, si él no había ayudado económicamente a la estancia y el tratamiento que su hijo recibió en el extranjero. “Absolutamente”, respondía tajante, dando la razón a la presentadora.

Si bien en esta ocasión no quiso dar más detalles, cabe recordar que Lequio, hace un tiempo, aseguró que no le pasaba a Ana ningún dinero porque “en su momento me dijo que no tenía que pasar pensión por Álex porque ella iba sobrada de recursos”.

Nueva polémica

Ana Obregón, en esta esperada entrevista, no se dejó nada en el tintero y su objetivo fue Alessandro Lequio, con el que la relación está cada vez más tensa.

