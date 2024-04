Una monja explica cuánto dinero se hace un convento: “Declaramos como si fuese una tienda”

En el monasterio de Santa Cruz, en Sahagún -provincia de León- cuenta en su interior con una comunidad muy especial de monjas benedictinas. Y es que, entre ellas, podemos encontrar a Sor Marta (@sormarta.osb), una mujer que, además de dedicarse por entero a la religión, se define también como youtuber, ya que tiene un canal de YouTube que roza los 20.000 seguidores, además de otras redes sociales en las que cuenta cómo es la vida monástica y reflexiona sobre el Evangelio. Entre estos vídeo, compartió con sus followers de TikTok -más de 32.000- un dato muy curioso: cuánto dinero ganaban ella y sus compañeras en el convento.

El origen del vídeo fue la pregunta de un usuario, @viveviajaama, que Sor Marta decidió contestar: “¿Tienes un sueldo como tal?¿Puedes decir una aproximación?¡Gracias!”. Frente a esta duda, la hermana adelantó que, al contrario que en el caso de otros cargos como pueden ser los del obispado, “las monjas y los monjes somos autónomos”, lo que conlleva que “no recibimos ningún sueldo”.

Por ello, sor Marta ha querido incidir en el hecho de que no reciben dinero de ningún sitio: “Ni del estado, ni de la X de la iglesia ni del obispado ni de nada”. Eso sí, justo después ha reconocido que, en algunos casos, sí que se pude ver a monjes y monjas con un sueldo, pero porque tienen otra profesión por la que lo cobran, “por ejemplo porque son maestros. Lógico, ¿no?”.

De dónde sacan el dinero en el monasterio de Santa Cruz

Una vez explicado este sistema general, sor Marta ha pasado a contar su experiencia propia en Santa Cruz: “En nuestro monasterio en concreto no damos clase ni nada de eso, así que recibimos dinero de los dulces, del museo, de la cosmética, es decir, de lo que vendemos”. Es, precisamente, por este motivo, que se tienen que dar de alta como autónomas. “Pagamos la seguridad social, o sea, cotizamos todos los meses, para luego tener jubilación”. De este modo, la conclusión del vídeo de sor Marta la dice ella misma al final. Y es que “una monja tiene sueldo fijo cuando se jubila”.

Las palabras de sor Marta no tardaron en tener una gran repercusión, ya que tuvieron alrededor de 140.000 visualizaciones y superaron los 4.000 me gusta. De hecho, algunos de sus seguidores agradecieron las explicaciones de la mujer y aplaudieron su sinceridad. Sin embargo, también hubo quienes se preguntaron de dónde sacaban, entonces, el dinero para pagar la cuota de autónomos si solo ganaban algo vendiendo dulces y cosméticos, generándose incluso un debate entre unos y otros. Al final, sor Marta aclaró que desde el convento declaraban todo lo que vendían y era, literalmente, “como si fuese una tienda”.

En nuestro país, hay alrededor de 10.000 religiosos que cotizan en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Con todo, en algunos casos les es muy difícil abonar estas cuotas solo con lo que consigan vender. En la práctica, no obstante, son sus congregaciones religiosas las encargadas de gestionar el alta de sus miembros, aunque a nivel oficial los pagos sean obligaciones individuales. Así, hasta no hace mucho, las monjas no tenían ni siquiera una cuenta corriente personal, algo que tuvo que cambiar para sus relaciones con la Seguridad Social.

