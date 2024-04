Quería ser monja pero renunció a los hábitos por amor: “Es la mejor historia que escuché en TikTok”

Su video obtuvo más de 700 mil reproducciones y superó los 47 mil likes (@vestigia.babystore)

Agostina López tenía 20 años cuando la idea de ser monja la invadió por completo. Estaba muy segura de la decisión que quería tomar hasta que la vida le mostró que había otro camino para ella. La chica, que decidió contar su historia a través de un video de TikTok, relató en primera persona cómo conoció a Ezequiel, su actual pareja y padre de su hija.

Cuando terminó el colegio secundario Agostina vivía en San Isidro y había decidido ir a la facultad pero una inquietud empezó a despertar en ella. Su mamá conocía un monasterio en España y quiso viajar para vivir una experiencia distinta a la vida que llevaba en Buenos Aires. “Yo no era tan religiosa pero me fui a hacer la experiencia y volví con ganas de vivir allá. Todo era muy perfecto”, comenzó diciendo la joven en su video. “Nunca había fantaseado con la idea de ser monja, ni cerca. Siempre había querido formar una familia. Entregarle mi vida a Jesús me sorprendió en ese viaje”, agregó en diálogo con Infobae.

En España la sorprendió la rutina en el monasterio. Tenían muchas tareas para los fieles. Hacían misas, distintas actividades recreativas y estaban a cargo de un asilo. “Fue muy enriquecedor”, recordó Agostina que quería quedarse a vivir ahí.

Impulsada por su deseo, le planteó a las autoridades la posibilidad de quedarse pero le recomendaron que vuelva a su casa para pensar tranquila en la decisión.

Así lo hizo. Después de un mes voló a Buenos Aires y la sorprendió la pandemia. Mientras tanto siguió abocada a la vida religiosa en Argentina y comenzó a rezar rosarios por zoom. “Claramente Dios tenía otros planes para mi”, reflexionó.

La chica, que disertaba en algunas reuniones, un día se olvidó un micrófono prendido y se escuchó una conversación con su mamá. Estaban planeando comer pizza y todos escucharon su charla. Al rato le llegó un mensaje de Ezequiel, un filósofo y catequista que estaba como espectador que le escribió por Instagram: “Me gustó mucho tu participación en el rosario hoy. Suerte con la pizza”.

“Imaginate cuando estemos ahí”, le dijo Ezequiel señalando el altar. Meses después, los chicos decidieron dar el sí (@vestigia.babystore)

Ezequiel no se iba a rendir tan fácil y la empezó a seguir por redes. Además, le pidió el número de teléfono para escribirle por WhatsApp. Agostina, que estaba convencida de que su camino era ser monja, quería evitar a toda costa el “chamuyo” aunque le dio su número: “Fui la monja menos monja de la vida”, aseguró en su video viral.

A raíz de las charlas se dieron cuenta de que vivían muy cerca; empezaron a salir a caminar juntos e ir a misa todos los días. Hasta que un día en el auto Ezequiel le hizo un chiste y Agostina creyó que era el fin de su gran amistad porque descubrió sus intenciones. “Para mi lo que tenía con ese chico era una amistad, no lo veía como una posible pareja. Yo me daba cuenta que me tiroteaba pero yo le dejaba muy en claro que estaba en discernimiento”, aseguró a Infobae.

Sin dejar de intentarlo, Ezequiel le señaló el altar y le dijo: “Imaginate cuando estemos ahí”. A partir de ese momento todo pareció un cuento. Su primera cita fue en la terraza de la casa del chico porque estaba todo cerrado por la pandemia. “En él encontré todo lo que había encontrado en España y más”, reflexionó Agostina.

Hoy ella tiene 24 años, Ezequiel 27 y decidieron construir una vida juntos. Se casaron y tuvieron una hija: Fátima. Agostina tiene un emprendimiento de ropa de bebés y ambos trabajan pero nunca dejaron la fe de lado. Siempre que pueden rezan y van a misa los domingos. “A quien quiera hacer un cambio drástico en su vida le recomiendo pensarlo tranquilo, a mi me sirve mucho rezarlo, hablarlo con un círculo muy reducido y ser prudente”, concluyó Agostina.

Agostina, Ezequiel y Fátima juntos en su cumpleaños número 24 (@vestigia.babystore)

