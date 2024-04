Uno de los restaurantes más antiguos de Baleares que encanta a famosos como C. Tangana: ‘Cuina mallorquina’ con 250 años de historia

Restaurante Celler Can Ripoll, en Inca, en la isla de Mallorca

El cantante madrileño C. Tangana es un gran amante de la gastronomía, algo que demuestra en prácticamente todos sus viajes a lo largo y ancho del territorio español. Una de las últimas visitas del intérprete de canciones como Mala Mujer o Tú me dejaste de querer ha sido a la isla de Mallorca donde, como no podía ser de otra forma, ha disfrutado de la auténtica ‘cuina mallorquina’. Y lo ha hecho en uno de los templos gastronómicos más conocidos de la isla, un histórico celler con más de 250 años de trayectoria.

Durante su viaje, ‘El Madrileño’ eligió el histórico restaurante Celler Ca’n Ripoll, situado en la ciudad de Inca, en la zona centro-norte de la isla de Mallorca, para disfrutar de una velada gastronómica. Este emblemático establecimiento, fundado en el año 1768 como una bodega de vinos, es todo un referente de la cocina tradicional mallorquina, ofertando platos autóctonos y una seleccionada carta de vinos y cavas.

Te puede interesar: Las corbatas, el dulce a base de hojaldre nacido en un pequeño pueblo en la frontera entre Cantabria y Asturias

“Este jueves tuvimos el placer de conocer a C. Tangana y poder atenderle en nuestro Celler. Un placer y un auténtico crack. Todo el equipo de Can Ripoll te deseamos todos los éxitos en tus proyectos venideros”, se podía leer en las redes del Celler Can Can Ripoll. Pero C. Tangana no es el único artista que ha pisado los suelos de este histórico celler. Lo han hecho también otros iconos del mundo de la actuación y de la cultura, como es Juan Echanove, que visitó Inca y probó los platos tradicionales de esta cocina mallorquina.

Visita de C. Tangana a El Celler Can Ripoll (Instagram / @cellercanripoll.restaurant)

Y esta elección no es de extrañar. Hoy en día, 256 años después de su apertura, el Celler Ca’n Ripoll, que ha pertenecido a la familia Gual desde hace más de 30 años, es todo un referente de la gastronomía de la zona, un lugar ideal para probar la comida tradicional mallorquina en un ambiente histórico y encantador. Está ubicado en el centro de Inca, la ciudad de la piel y el calzado de la isla de Mallorca. Su interior nos traslada a su fecha de fundación, con un salón lleno de enormes toneles a derecha e izquierda y una enorme prensa de vino antigua.

Cocina mallorquina tradicional con dos siglos de historia

Ubicado en un histórico edificio, Celler Ca’n Ripoll inició su historia como punto de encuentro para los obreros de Inca que buscaban una copa de vino y un lugar para llenar sus jarras. Desde mediados del siglo XX, sin embargo, amplió su oferta, incluyendo también servicio de comida. Actualmente, bajo la gestión de la familia Gual durante más de tres décadas, el restaurante brinda una experiencia culinaria en un ambiente único, rodeado de barricas originales y bajo un impresionante techo alto que evoca su origen como bodega.

Te puede interesar: Un chef recibe de nuevo su estrella Michelin pero anuncia el cierre por quiebra: “Tenemos una triste noticia para ustedes”

El menú destaca por su fidelidad a la gastronomía de la isla, proponiendo especialidades como sopas mallorquinas, croquetas casolanes, sepia con sobrasada, frito mallorquín, entre otros platos típicos, sin olvidar una rica selección de postres como el gató con helado de almendra. El arroz brut, un icono reconfortante de la gastronomía mallorquina, es una de sus recetas estrella, la más mencionada por sus clientes y habituales. Además, su bodega alberga vinos y cavas de notable calidad, con especial atención a los producidos en Mallorca.