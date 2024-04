‘Animalia’, la película que cuestiona los planteamientos sociales bajo un prisma sobrenatural: “No es una crítica a la religión, sino al dogma”

Tráiler oficial de 'Animalia' (VOSE).

Sofia Alaoui (Casablanca, 1990) siempre ha vivido entre dos mundos. Nació en Marruecos, vivió en China y estudió cine en París, un organigrama vital que le ha permitido cuestionar sus preceptos y conocer otros para enriquecer su mundo interior. Su vida ha terminado inspirando su primera película, Animalia (basada en el cortometraje So What If The Goats Die), un relato en el que confronta a sus personajes y su red de creencias con la existencia de unos perturbadores extraterrestres. “Quería romper con los estereotipos de la certeza absoluta”, indica la directora a Infobae España.

Itto (Oumaïma Barid) es de origen humilde, pero ahora habita en la opulencia de la familia de su marido Amine (Mehdi Dehbi), un hombre que tiene al dinero como un segundo Dios. Cuando una serie de eventos sobrenaturales les separan, Itto, que además está embarazada, comienza a cuestionar si las actitudes que la rodean son sostenibles para el futuro del ser humano (y de su hijo). “Estás viendo un paisaje de otro planeta que te invita a la introspección”, indica Alaoui. Si algo tiene Animalia, es una potente imagen que plasma las bondades y la riqueza de la naturaleza marroquí, un escenario inmortal que se mantendrá incluso si viene el fin del mundo.

La maternidad ostenta un rol primordial en el debut cinematográfico de Alaoui, pues simboliza la esperanza de un futuro mejor. No en vano, los alienígenas con los que Itto se topa a lo largo de la cinta la protegen, conscientes de que una nueva oportunidad está a punto de brindársele con el nacimiento de su primogénito. “No quiero que la gente vaya al cine pensando que va a ver una película de ciencia ficción y que se sienta decepcionada. Es una película que está a medio camino entre el drama social y una experiencia mística”, apunta.

Itto (Oumaïma Barid), en una escena de 'Animalia'

Itto no sólo comienza a cuestionarse su realidad (y la de su país) a raíz de los elementos sobrenaturales que anegan Marruecos, y que la separan de su marido, también encarna la dualidad de clases que perfora cada escena en Animalia. Una duplicidad que ha acompañado a Sofia Alaoui durante su vida, pues ha convivido con diversos idiomas, culturas y prácticas devotas. “No es una crítica a la religión, sino al dogma”, precisa la directora. “La religión lo trasciende todo y nos sitúa en una posición en la que somos, simplemente, seres humanos. Nos conecta con la Tierra, con el lugar que ocupamos”, apostilla.

Animalia se alzó con el Premio Especial del Jurado en el Festival de Sundance de 2023, año en el que la película llegó a países seleccionados. Tras varios meses de espera, el debut de Alaoui ha aterrizado en España este viernes. La directora, que ha tenido que lidiar con dos bebés, el suyo propio y el lanzamiento de la cinta, cuenta que el proceso de presentación de un largometraje es “estresante porque siempre se está solo”. La maternidad ha comportado que no haya podido acudir a muchos festivales, pero ahora que está en la recta final, sólo piensa en que “hacer una película no deja de ser una lección”. Se emociona al ver que su largometraje estará disponible en las salas de proyección ubicadas en un barrio de Madrid, los Cines Embajadores Río (los únicos que la tendrán disponible en la capital).

Que el acceso a Animalia sea limitado no habla de la demanda del público, “el quid de la cuestión es la distribución”, explica. “Tú puedes hacer la película que quieras porque el espectador siempre va a tener curiosidad, pero si le das bazofia, verá bazofia”, añade Alaoui.

