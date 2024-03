‘Cristo, por ti existo’: las mejores películas y series religiosas más allá de ‘Ben Hur’

'La mesías' y 'Benedetta', dos experiencias audiovisuales religiosas alejadas de la norma

¿Hartos de que la programación televisiva siempre exhiba las mismas películas de corte religioso? ¿Los abuelos de tu árbol genealógico se saben de memoria los pasajes más dramáticos de La pasión de Cristo y Ben-Hur? No sufras. Fuera del tumulto del capirote hay una rica filmografía de películas que recogen la diversidad de la fe. Entre torrijas y procesiones de libre albedrío, en Infobae España hemos recopilado 10 largometrajes y series de temática devota para sumergirse en el universo practicante y creyente. Católicas, insurrectas, contemporáneas, diversas y divertidas. Un catálogo completo que se adapta a todo tipo de audiencia, incluso la atea.

‘La mesías’ (2023)

La primera serie de la lista no podía ser otra que la obra cumbre de Los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi). Una ficción pletórica que habla del poder del dogma y la creencia más allá de la religión y el catolicismo. Con un reparto excelso (Carmen Machi, Roger Casamajor, Macarena García, Lola Dueñas, Albert Pla, Biel Rossell, Ana Rujas, Irene Balmes o Amaia Romero), el dúo más creativo de la industria nacional llevó temas relacionados con el abuso o la fe al universo de lo camp, creando a las Stella Maris, un grupo ficticio de pop católico que se inspiraba en las Flos Mariae. La familia Puig-Baró, tan hipnótica como macabra, roza los limites de la devoción en la mejor serie de 2023. La mesías ganó seis Premios Feroz y se puede ver completa en Movistar Plus+.

El éxito de la ficción les llevó a organizar un concierto de Año Nuevo con actuaciones de las Stella Maris, la banda fake liderada por Amaia que ha llevado a los ateos a entonar la siguiente frase: “Esta alcantarilla va directa al cielo, sígueme, créeme, ten fe”. Éstas también actuarán en la próxima edición del Primavera Sound.

Lola Dueñas, en una escena de 'La Mesías' (Movistar Plus+)

‘La llamada’ (2017)

La carrera audiovisual de Los Javis comenzó con la religión y, de momento, cierra el círculo con la misma temática. Antes de convertirse en una de las películas más frescas y desvergonzadas de los últimos años, la pareja de creadores había acampado en el madrileño Teatro Lara con La llamada, una obra de teatro en la que Dios cantaba canciones de Whitney Houston. Macarena García y Anna Castillo interpretan a dos jóvenes que, antes de cumplir la mayoría de edad, regresan al campamento religioso en el que han pasado todos los veranos. La única diferencia es que, ahora, la fiesta y el electro-latino llaman a su puerta antes que la fe.

El éxito de su puesta en escena se tradujo en una adaptación cinematográfica que se puede ver en Netflix y que cuenta con el desparpajo y espíritu libre que caracteriza a Calvo y Ambrossi. Junto a Belén Cuesta y Gracia Olayo, La llamada explora la diversidad sexual dentro del dogma católico e ironiza (de forma respetuosa) con el halo que Jesús crea alrededor de sus devotos.

Belén Cuesta y Anna Castillo, en una escena de 'La llamada'

‘Teresa’ (2023)

Paula Ortiz (La novia) configura una interesante elegía en honor a Santa Teresa de Jesús (Blanca Portillo), una mujer que desafió las convicciones de su época y que luchó por las creencias que la alejaban del dogma establecido. En esta adaptación cinematográfica de la obra de teatro La lengua en pedazos, de Juan Mayorga (ganadora del Premio Nacional de Literatura Dramática), Ortiz conforma una cinta de suerte onírica en la que la realidad y el sueño conviven, sostenidos por un boyante diálogo que crea una experiencia visual completamente contemporánea.

En la cinta, que se puede ver en Filmin, Teresa espera paciente la llegada del inquisidor por el que va a ser juzgada (Asier Etxeandia). Cárcel, hoguera o libertad: su futuro pende del hilo de su testimonio. Portillo y Etxeandia enarbolan un duelo actoral de altura en el que la figura religiosa exorciza sus demonios e inseguridades.

La pequeña Ainet Jounou, Blanca Portillo y Greta Fernández, las tres Teresas en los diferentes periodos de su vida en 'Teresa', de Paula Ortiz, adaptación de la obra del Premio Nacional Juan Mayorga, 'La lengua en pedazos'

‘Benedetta’ (2021)

Paul Verhoeven se basó libremente en el libro Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy (1986) de Judith C. Brown para conformar un romance lésbico en un convento de la Toscana, en Italia. Ver a una monja usar una estatuilla de una virgen de madera para masturbarse es, sin duda, una experiencia religiosa propia de un provocador nato.

La película se desarrolla en la Italia del siglo XVII y narra la vida de Benedetta Carlini (interpretada por Virginie Efira), una monja que, asegura, es capaz de hacer todo tipo de milagros desde que era joven. Su descaro atrae a la joven Bartolomea (Daphné Patakia), con la que tendrá una relación amorosa y sexual. Benedetta, hasta entonces consagrada y venerada por su poder de evocación mística, acabará siendo arrestada y juzgada por lesbianismo. El largometraje optó a la Palma de Oro en Cannes y se puede disfrutar en Filmin.

Daphné Patakia y Virginie Efira en 'Benedetta'

‘Por mandato del cielo’ (2022)

Volvemos a las series con Por mandato del cielo, una miniserie que adapta la novela homónima Jon Krakauer (de no-ficción) que ahonda en las verdades más oscuras de los orígenes de la religión mormona en Estados Unidos. La ficción, dirigida por David Mackenzie e Isabel Sandoval, no sólo expone los inicios históricos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también los preceptos del fundamentalismo mormón.

Este true crime religioso, que se puede ver al completo en Disney+, se centra en la figura del detective Jeb Pyre (Andrew Garfield), destinado a investigar el asesinato de Brenda Wright Lafferty (Daisy Edgar-Jones) y su pequeña hija de quince meses en Salt Lake Valley. En su búsqueda del culpable, Pyre tendrá que lidiar con las violentas consecuencias de una fe inquebrantable.

Daisy Edgar-Jones en una escena de 'Por mandato del cielo' (Disney+)

‘The Master’ (2012)

En el 2009, Paul Thomas Anderson comenzó a trabajar en un guion que plasmara la idiosincrasia del fundador de una organización religiosa (que presentaba bastantes similitudes con la Cienciología). Tres años después llegó The Master. En ella, el director de Licorice Pizza o El hilo invisible presentó la figura de Lancaster Dodd (Philip Seymour Hoffman), un intelectual de gran carisma y fuertes convicciones que crea una fe propia, La Causa, un dogma que comienza a expandirse por Estados Unidos hacia 1952.

Freddie Quell (Joaquin Phoenix), un joven vagabundo, alcohólico, adicto al sexo y veterano de la Segunda Guerra Mundial que, además, sufre estrés postraumático, se convertirá en su mano derecha con tal de adaptarse a la vida de posguerra.

Philip Seymour Hoffman y Joaquin Phoenix en una escena de 'The Master'

‘Corpus Christi’ (2019)

Fue una de las películas independientes más laureadas de su año (estuvo nominada a un Oscar en la categoría de ‘Mejor película extranjera’ y también en los Premios Goya). Jan Komasa dirige una cinta que aborda la religión desde una perspectiva completamente diversa y fresca, cogiendo de protagonista a Daniel (Bartosz Bielenia), un joven de 20 años que experimenta una transformación espiritual mientras pasa sus días en un Centro de Detención Juvenil.

A través de su deseo de ser cura (que resulta imposible por sus antecedentes penales), Daniel encuentra una vía para la supervivencia y la reinserción. Mientras trabaja en un taller de carpintería, se hace cargo accidentalmente de la parroquia local. Su carisma y frescura serán claves para la comunidad, que inicia un proceso sanador tras una tragedia que ha marcado el porvenir de la localidad. La cinta se puede ver en Filmin.

Bartosz Bielenia en una escena de 'Corpus Christi'

‘Jesus Revolution’ (2023)

Una de las películas más propagandísticas y mamarrachas de la lista es Jesus Revolution, dirigida por Jon Erwin y Brent McCorkle, y basada en el libro del mismo nombre. En ella, un grupo de hippies encuentra a Dios donde menos se lo esperan, en un concierto de rock y bajo los efectos del ácido.

La cinta se desarrolla en California, en el año 1968. En ella, el pastor Smith le pide ayuda a un hippie, amigo de su hija, para que lo ayude a atraer de nuevo a los jóvenes a la iglesia. Juntos, desencadenan un despertar espiritual que moldeará la contracultura estadounidense.

Una imagen de 'Jesus Revolution' (Lionsgate)

‘The Young Pope’ (2016)

En el universo de Paolo Sorrentino, las figuras eclesiásticas leen La Gazzetta dello Sport, los cardenales llevan camisetas del Nápoles y los cigarrillos son casi tan importantes como la Biblia. Jude Law interpreta al ficticio papa Pío XIII (un hombre ultraconservador y receloso de su intimidad que se recluye en el Vaticano mientras la vida se pasea ante sus ojos) en una ficción con el sello propio del director italiano, capaz de capturar ese espíritu desvergonzado de una sociedad en ciernes.

La serie contó con una segunda temporada estrenada en 2020 bajo el título The New Pope. En 2017, la ficción recibió dos nominaciones en los premios Emmy, convirtiéndose así en la primera producción audiovisual italiana (televisiva) en ser nominada. Ambas temporadas se pueden ver en HBO Max.

Jude Law y Diane Keaton en el rodaje de 'The Young Pope' (Splash News/Splash News/Corbis)

‘Ellas Hablan’ (2022)

La adaptación de la novela de Miriam Toews a cargo de Sarah Polley se centra en hechos reales sucedidos entre 2005 y 2009 en una colonia menonita (una secta religiosa católica protestante que pregona y practica una interpretación de la Biblia que se traduce en una vida simple y muy apegada a la tierra) en la que las mujeres de la comunidad eran sistemáticamente drogadas y violadas por los hombres hasta que tomaron conciencia de la situación y decidieron enfrentarse a ellos.

Protagonizada por Rooney Mara, Claire Foy (The Crown), Jessie Buckley (La hija oscura) y Frances McDormand, la cinta (que se alzó con el Oscar a ‘Mejor guion adaptado’ en la gala de 2023) presenta una asamblea de mujeres que deciden dar el primer paso a la hora de acusar a los hombres de la comunidad por los crímenes que cometen con ellas desde hace años cada noche. La cinta está disponible en Prime Video.

