Carla Vigo habla abiertamente sobre su prima, la princesa Leonor: “No me gustaría estar en su piel”

Carla Vigo, sobrina de la reina Letizia, en una imagen de archivo (Europa Press)

La princesa Leonor se convirtió en el principal centro de atención de los medios españoles este miércoles 3 de abril. La futura monarca viajó hasta Nueva York para reencontrarse con su compañero en el internado de Gales, Gabriel Giacomelli, un joven brasileño afincado en la ciudad de los rascacielos, junto al que la hija de Felipe VI podría estar manteniendo una relación sentimental.

El viaje de la princesa no ha pasado desapercibido para la revista ¡Hola!, que fue la encargada de publicar la exclusiva. Los protagonistas de este supuesto idilio, por el momento, no han querido hacer declaraciones al respecto. Aunque ya intentaron desmentir tiempo atrás la existencia de un posible romance entre los dos, el hecho de que la hija de Letizia aprovechase sus últimos días de vacaciones de Semana Santa para verle, ha hecho levantar las sospechas.

Antes de su escapada a Nueva York, la joven pudo disfrutar de varios días en familia, en compañía de los reyes y de su hermana, la infanta Sofía. La familia real se ha paseado por las calles de Madrid para ver las procesiones de Semana Santa, algo que ha llamado la atención de los presentes.

MADRID, 30/03/2024. La reina Letizia y princesa Leonor, durante la procesión de Nuestra Señora de la Soledad y Desamparo y del Paso del Santísimo Cristo Yacente, en la que ha participado junto al rey Felipe (c,detrás), y la infanta Sofía, este sábado en la madrileña calle de Alcalá.-EFE/ Mariscal

Los monarcas y sus hijas no se han quedado en casa durante los días de Pascua y por supuesto no se han escondido ante las cámaras, ya sea de paseo o disfrutando juntos de una cena. Lo mismo hizo Leonor antes de llegar a la capital: la nieta de Juan Carlos I salió de fiesta por una conocida discoteca de Zaragoza para celebrar el fin de su primera etapa en la Academia Militar del citado municipio aragonés, según unas imágenes que difundió el programa Socialité.

La joven de 18 años bailó reguetón junto a varios compañeros, festejando que habían terminado el segundo cuatrimestre de instrucción y se despidieron antes de volver a sus casas por la Semana Santa. Este acontecimiento generó mucho impacto, ya que, no es habitual ver a la hermana de la infanta Sofía haciendo planes propios de una chica de su edad.

No obstante, Felipe se sigue manteniendo reticente ante algunas de las últimas apariciones de su primogénita, según la revista Monarquía Confidencial. El rey habría advertido a su hija y le habría aconsejado tener “más cautela” con sus apariciones en sociedad. Así se lo confesó al citado medio una fuente cercana a la Casa Real.

La princesa Leonor, pillada de fiesta por Zaragoza (Mediaset)

Esta persona anónima también opinó sobre las salidas de la futura monarca: “Es una joven de 18 años que está muy concienciada con el deber que afrontará en el futuro, pero que no se nos olvide que es persona como el resto de los mortales y tiene derecho a divertirse”.

Algo que su prima, Carla Vigo, de 23 años, no se querría perder. La sobrina de la reina Letizia, a pesar de ser una persona vinculada a los medios de comunicación, no siente tener restricciones a la hora de disfrutar de su tiempo de ocio. La joven ha reaparecido en un evento público y ha hablado de su prima y de la familia real con una sonrisa de oreja a oreja.

Vigo siempre ha querido ser actriz. Sin embargo, según sus propias palabras, ahora mismo “no hay nada” y por ello ha querido centrarse en otro proyecto profesional muy diferente: un voluntariado, según las investigaciones de Divinity. La sobrina de Felipe cree que esta experiencia le está “aportando” mucho más a ella que a la gente a la que estaría ayudando.

Carla Vigo en una imagen de archivo (Europa Press)

Una situación muy diferente de la que está viviendo la princesa, a la que Carla ha querido apoyar ante las cámaras de la prensa. Aunque no haya querido hacer hincapié en cómo ni cada cuánto son sus encuentros con sus familiares reales, si que ha confesado estar “orgullosa” de Leonor como princesa. Además, ha asegurado que tiene un vínculo especial con ella y con la infanta, a quienes quiere “mucho”, en consonancia con las informaciones publicadas por el citado medio.

No obstante, también ha aprovechado su diálogo con los medios para compadecerse por su prima.“A mí no me gustaría estar en su piel, la verdad. No me ha pedido ningún consejo, yo la animo mucho desde aquí”, afirma Carla, sin incidir en muchos más detalles.