Estos son todos los concursantes de ‘Tu cara me suena 11′: de Raquel Sánchez Silva a David Bustamante

Uno de los programas más exitosos de Atresmedia estrena nueva temporada. El próximo 12 de abril, Antena 3 presentará la nueva edición de Tu cara me suena, espacio de entretenimiento en el que los famosos pondrán a prueba sus destrezas y habilidades vocales e interpretativas imitando a conocidos artistas nacionales e internacionales del panorama musical.

Como de costumbre, Manel Fuentes será quien acompañará a los espectadores en esta nueva aventura. Cada semana, los rostros conocidos preparan su actuación con la idea de que esta obtenga el visto bueno del jurado, conformado por Lolita, Carlos Latre, Chenoa y Àngel Llàcer.

El formato producido por Gestmusic, ya conoce el rostro de las celebridades que formarán parte de Tu cara me suena 11. Todos ellos darán lo mejor de sí para hacerse con el premio de 30.000 euros y, posteriormente, donarlo a la organización que ellos elijan.

1. Raquel Sánchez Silva

Tras participar en la segunda edición de El Desafío, la presentadora llega con fuerza al concurso de imitaciones. La comunicadora está inmersa en la sexta edición de Maestros de la costura, pero compaginará la emisión de este proyecto -que ya está grabado- con su participación en Tu cara me suena. Raquel Sánchez Silva cuenta con experiencia en cuanto a concursos se refiere, pues también puso a prueba sus destrezas en la edición 2020 de Masterchef Celebrity.

Raquel Sánchez Silva. (RTVE)

2. Miguel Lago

Otros de los rostros que forman parte del plantel de concursantes de esta edición es Miguel Lago. El humorista, presentador y colaborador se meterá en la piel de famosos cantantes y artistas, proporcionando un toque de humor a esta nueva temporada. Actualmente, el cómico trabaja como tertuliano en el programa Y ahora, Sonsoles.

Miguel Lago, en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

3. David Bustamante

Dada la dilatada experiencia de David Bustamante en el panorama musical, será uno de los concursantes que, quizás, menos retos tendrá que afrontar en esta nueva edición, al menos en lo que a nivel vocal se refiere. Eso sí, tendrá que dar lo mejor de sí para llegar a la final. El cantante ya ha pisado los platós de Tu cara me suena, pero como jurado sustituto en alguna que otra entrega.

David Bustamante en una imagen de archivo (Europa Press)

4. Valeria Ros

La humorista también competirá por hacerse con el premio en esta aventura. Es la primera vez que la colaboradora de Zapeando forma parte de un concurso de televisión que ponga a prueba sus dotes musicales, pese a que visitó el plató de Tu cara me suena, pero en calidad de invitada con una actuación junto a Josie y Natalia Ferviú. Entonces no lo hizo nada mal, por lo que no es de extrañar que sea una de las sorpresas de esta edición.

5. Raoul Vázquez

El exconcursante de Operación Triunfo 2017 ha seguido los pasos de otros excompañeros de edición que han pasado por el formato producido por Gestmusic, como Lola Índico, Alfred García o Míriam Rodríguez. El joven se suma al plantel de la undécima edición de Tu cara me suena.

Raoul Vázquez, concursante de 'Operación Triunfo 2017', en una imagen de redes sociales (Instagram)

6. Juanra Bonet

El presentador de ¿Quién quiere ser millonario? ha formado parte del concurso de talentos en otras ocasiones. Aunque acudió como invitado, sus actuaciones han quedado en la memoria colectiva de los espectadores. Conocido por conducir espacios de la cadena como ¡Boom! o Atrapa un millón, el catalán llega dispuesto a demostrar sus habilidades en la imitación.

Juanra Bonet, presentador de '¿Quién quiere ser millonario?', en una imagen de archivo (Instagram)

7. Supremme de Luxe

Después de dos apariciones en Tu cara me suena, la drag queen Supremme de Luxe está dispuesta a darlo todo una vez más en el programa, pero esta vez como concursante. Amante de los focos, la presentadora de Drag Race España viene con las pilas muy cargadas para convertirse en la número uno, aunque ya dejó el listón muy alto con las dos actuaciones que protagonizó en su día: en una de ellas interpretó a la cantante Thalía y en la otra al estadounidense Dean Martin.

Daniel Blesa, más conocido como Supremme Deluxe (Instagram)

8. Conchita

María Concepción Mendívil Feito, conocida artísticamente como Conchita, será una más del elenco en la nueva edición del programa. La española de origen finlandés se lanzará de lleno al mundo de la televisión, pero sin alejarse de su pasión por la música. Su larga carrera como cantante, compositora y su destreza tocando el piano, la batería y la guitarra son los puntos fuertes de la joven, que tiene mucho que aportar al show de Antena 3.

Al igual que en el caso de algunos de sus compañeros, Conchita ya ha pasado por Tu cara me suena antes. En una ocasión, acudió como invitada y acompañó a dúo a una de las participantes, Lucía Gil, para cantar su propio tema Las ocho y diez.

La cantante Conchita en una imagen de archivo (Instagram)

9. Julia Medina

No es la primera vez que la cantante Julia Medina se planta en un plató de televisión. Conocida por su paso por Operación Triunfo 2018, la gaditana, que ha asegurado ser “muy fan del programa” en redes sociales, ha confesado que su participación en el concurso le hace mucha ilusión porque su “abuelita” también es seguidora de Tu cara me suena. La joven es veterana de los talent show: aparte de OT, participó en Dúos Increíbles y en La mejor canción jamás cantada.