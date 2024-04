Una peruana que trabajó como niñera en España explica las cuatro diferencias en la forma de criar a los niños en los dos países

Dos niños viendo dibujos animados en la televisión. (Archivo)

Una mujer peruana, con experiencia como niñera en España, comparte las cuatro principales diferencias que ha observado en los métodos de crianza entre ambos países. A través de su trabajo con cinco familias españolas, cuidando niños generalmente de 2 a 3 años, ha podido notar contrastes significativos que marcan la pauta en la educación infantil.

Restricción en el uso de pantallas

En España, la exposición de los niños a las pantallas es considerablemente limitada, asegura la joven. “No admiten pantallas”, comenta, señalando que, a diferencia de lo que es común en Perú, en España el tiempo frente a dispositivos electrónicos está muy controlado. Algunas familias permiten hasta media hora de uso diario, mientras que otras no aceptan su uso bajo ninguna circunstancia, llegando a restringir completamente el acceso a los móviles.

“Estoy contándoles de acuerdo a mi experiencia en estas cinco familias. No quiere decir que todos sean así, pero aquí los niños no permiten que estén con la pantalla viendo series y dibujos todo el tiempo”, aclara, y añade que una de las familias para las que ha trabajado “para nada aceptaba pantallas, ni siquiera el celular, algunos solo un capítulo de Peppa Pig, por ejemplo”.

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha propuesto a las comunidades autónomas que en Educación Primaria y Secundaria no se utilice el teléfono móvil en horario lectivo. (Fuente: Ministerio de Educación)

Aprender idiomas desde niños

Para la peruana, otra diferencia notable es la importancia que se le da al aprendizaje de idiomas desde edades tempranas. Los niños son expuestos a contenidos en diferentes idiomas, promoviendo así una asimilación natural del oído a lenguas extranjeras. “A una niña siempre le hacían ver una serie de caballitos, todo en inglés”, cuenta, y añade que otra de las niñas a las que cuidó veía Peppa Pig en italiano. “Entonces eso está bastante chévere, que desde niños comienzan a asimilar su oído a otros idiomas”, añade.

Fomento de la autonomía mediante la estructura del hogar

El uso de métodos de crianza que promueven la individualidad y la autonomía de los niños destaca en las familias españolas. A través de la adaptación de espacios dentro del hogar, como cocinas equipadas con sillas y estructuras, que permiten a los niños participar activamente y de manera segura en actividades cotidianas: “Hay muchos métodos de crianza como el Montessori”, indica.

Privacidad en redes sociales

Finalmente, la niñera resalta la cautela de las familias españolas respecto a la exposición de sus hijos en redes sociales. A diferencia de lo que podría ser más común en Perú, las familias españolas optan por no publicar imágenes de sus hijos en plataformas como Instagram o WhatsApp. Incluso en los casos donde deciden compartir fotografías, estas suelen mostrar a los niños de espaldas, protegiendo así su identidad y seguridad en el entorno digital. “Yo a todas estas familias las tengo en Instagram, en WhatsApp y nunca he visto ninguna foto de los niños que yo he cuidado en estas redes”, explica.