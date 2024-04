Juanra Monet, ante la nueva temporada de ‘¿Quién quiere ser millonario?’: “Este programa nos va a enterrar a todos”

Juanra Monet, presentador de '¿Quién quiere ser millonario?' (Atresmedia)

Juanra Bonet ha logrado erigirse como uno de los presentadores con más éxito de la televisión y, de hecho, es un rostro habitual de Atresmedia, cadena privada en la que ha estado al frente de diferentes formatos. Uno de ellos es ¿Quién quiere ser millonario?, espacio que conduce desde hace el año 2020, cuando tomó el testigo de Carlos Sobera.

Este martes 2 de abril, a las 22:30 horas, el programa de entretenimiento estrenará una nueva temporada en la que mezclará sus versiones de más éxito. De esta manera, en esta edición participarán tanto rostros de famosos —como Paco León, Silvia Abril, Ainhoa Arteta, José Mota, Eva Soriano y Máximo Huerta— así como concursantes anónimos, quienes se enfrentarán a las 15 preguntas, con cuatro respuestas posibles, para hacerse con el afamado premio de un millón de euros.

Dada su extensa trayectoria en la televisión, por cuarto año consecutivo, será Juanra Monet quien acompañará a los espectadores y a los participantes en esta aventura. El que fuera conductor del concurso diario ¡Boom! explica a Infobae España cómo vive esta nueva etapa, sacando a la luz la técnica que él lleva a cabo para que los concursantes aprovechen al máximo esta experiencia y haciendo un balance de su paso por el formato.

Pregunta: ¿Cómo afronta la renovación de la nueva temporada de ‘Quién quiere ser millonario’?

Repuesta: “Con mucha ilusión, con muchas ganas de que empiece y de que lo veáis. Hemos hecho una edición mezclada con un poco de todo: un poquito de anónimos, un poquito de famosos. Son los dos enfoques que hemos presentado ya y ahora los hemos unido. Estamos muy contentos la verdad”.

P: Echando un poco la vista atrás, ¿le fue difícil tomar el testigo de Carlos Sobera en 2020, cuando pasó a presentar el programa?

R: “Claro, sí. Pero para mí y para todos los que hemos presentado alguna vez. Es que ‘¿Quién quiere ser millonario?’ es como que te ofrezcan ser James Bond durante un tiempo. Así, en la memoria colectiva siempre estará Sean Connery— el actor que interpretó a James Bond en Dr. No (1962)— que es nuestro Carlos Sobera. Es algo que nos trasciende a todos en la cabeza, que trasciende fronteras, cadenas, franjas de edad y épocas. Es un concurso eterno que va a estar, está y estará. Ahora tengo la suerte de presentarlo yo, pero muchas otras personas pasarán por el formato. Este programa nos va a enterrar a todos”.

“Disfruto la crudeza”

P: Dada su experiencia en el formato, ¿prefiere una edición de concursantes famosos o anónimos?

R: “Una vez que se sientan en la silla todos son iguales. Esa silla democratiza radicalmente. Da igual lo que sepas, quien seas, lo famoso que seas... ahí se te olvida todo y eres una persona vulnerable, dudando hasta de su propio nombre. Entonces esa es la magia. Luego hay gente que dice que es mágico ver a un famoso, digamos, al desnudo y otra prefiere ver a personas anónimas que juegan por su dinero. Cada uno tiene sus preferencias, pero yo, como presentador, disfruto mucho de la crudeza, de la desnudez de la persona que se sienta ahí”.

P: En este programa es habitual que los concursantes estén nerviosos y, por lo tanto, se crea un clima de tensión constante. ¿Le ha costado encontrar un momento para hacer bromas?

R: “Eso depende de lo que necesite cada concursante, la verdad. En este programa no es tan importante lo que quiere hacer el presentador, como lo que necesita el concursante que haga el presentador. Hay participantes que necesitan estar más tranquilos y requieren que yo esté más desenfadado y, por lo tanto, bromeé más con ellos para quitarle hierro al asunto. Hay otras personas que necesitan que yo esté más frío, más seco y más mental. Otros necesitan más un hombro donde llorar… Entonces, más que encontrar un lugar donde tener un espacio de humor, es intentar acertar lo que necesita cada persona para jugar bien. Es observar y ver lo que necesita la persona y el programa. Eso es lo bonito de los concursos, porque cada uno es un programa totalmente diferente. ¿Quién quiere ser millonario? necesita que el presentador se adapte el concursante y hay otros concursos donde lo importante es el presentador”.

“Un privilegiado”

P: Este año, ‘¿Quién quiere ser millonario?’ vuelve a emitirse en La Sexta. ¿Cree que ese cambio afectará a su audiencia?

R: “Es una pregunta para la que no tengo respuesta, pero sí que la tengo al mismo tiempo (ríe). ¿Quién quiere ser millonario? es algo que trasciende todo y tiene su público. Yo creo que su gente van a estar esté donde esté el programa. Por otro lado, muchas veces no depende de lo que tú estrenas, sino que depende de lo que estrenan los demás. Depende de lo que ha pasado en el planeta esta mañana o de lo que pasa al día siguiente. Hay muchas cosas que no podemos controlar. Entonces, ahora está en La Sexta, que tiene unos pilares fortísimos de información, de humor y de entretenimiento. Entonces, formar parte del pilar de entretenimiento del medio es un honor de hecho. Me siento un privilegiado”.

P: ¿Echa de menos grabar un programa diario como ‘Boom’?

R: “Sí y no. Yo creo que nos acostumbramos mucho y muy fácilmente a no grabar un programa diario (ríe). Por lo que sea el cuerpo se acostumbra muy rápido a no trabajar todos los días. A todo te acostumbras y a todo te desacostumbras rápido. No hay un camino en el que esté más cómodo. Mi principal función es adaptarme”.