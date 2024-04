Gary Goldsmith, tío de Kate Middleton, cuenta cómo fue su primer encuentro con el príncipe Guillermo y el insulto que le dedicó

El príncipe Guillermo y el tío de Kate Middleton, Gary Goldsmith, en una imagen de archivo (Redes sociales)

Gary Goldsmith permanece en el centro del huracán mediático desde hace unas semanas. Aparte de ser tío de la princesa de Gales, Kate Middleton, que anunció hace unos días que padece cáncer, el británico también es conocido por su comentada participación en Gran Hermano VIP, de la cadena ITV y por los escándalos mediáticos que le preceden.

El hermano de Carole Middleton tiene un carácter muy especial y nunca se ha cortado en mostrárselo a los medios de comunicación. El pasado marzo se publicó una entrevista que le hizo The Times y sus respuestas se convirtieron en centro de polémica: el exconcursante del reality aprovechó, entre otras cosas, para hablar de una forma poco amable sobre Meghan Markle, cuñada de Kate.

Goldsmith apodó a la duquesa de Sussex como “la sonrisitas”, cuestionó su imagen pública y opinó abiertamente de su relación con el hermano del príncipe William: aseguró tener “la sensación” de que Markle “es muy mala tanto para Harry como para nuestro país”, en sus propias palabras. Un comentario un tanto desafortunado teniendo en cuenta que la citada entrevista se publicó horas después de que saliera a la luz el diagnóstico de cáncer de Middleton.

Gary Goldsmith en una foto de archivo (REUTERS)

Ante el revuelo que suscitaron sus palabras, Gary se vio obligado a disculparse públicamente. No obstante, los comentarios que el tío de la princesa dedicó a Meghan no fueron las únicas declaraciones que dio el televisivo, ni las únicas que llamaron la atención del público.

Una curiosa anécdota envuelve el encuentro que tuvieron el exconcursante de Gran Hermano y el príncipe Guillermo. Según ha contado el polémico personaje a The Times, el primer contacto personal que estos dos tuvieron fue en 2006, en la imponente mansión que Gary posee en la isla española de Ibiza.

“Se relaja con todos cuando tienes una conversación normal”

Hace dieciocho años desde que el televisivo se cruzó con el marido de su sobrina en La Maison de Bang Bang, pero las circunstancias fueron un tanto incómodas tanto para él como para el hijo del rey Carlos III. El futuro monarca británico, sin querer, destrozó algunos objetos de decoración que el tío de su mujer tenía allí expuestos.

Ante el desafortunado accidente, fruto de su impulsivo carácter, Gary saltó contra el príncipe británico y le dedicó un insulto. “¡Oye cabrón!”, fue lo que le dijo, según sus propias palabras. Tal fue la sorpresa de los presentes que incluso los guardaespaldas del marido de Kate hicieron amago de intervenir.

“Se relaja con todos cuando tienes una conversación normal. Quiero decir, aparte de los oficiales de escolta, que parecían que iban a sacar sus pistolas”, zanjó el polémico exconcursante de Gran Hermano en la entrevista que le hizo The Times. Sin embargo, no existen indicios de que entre Goldsmith y Guillermo exista una mala relación, a pesar de ese fatídico primer encuentro que ambos tuvieron.

Las malas costumbres de Gary

Aunque él presuma de tener una excelente relación con su sobrina Kate, no sabemos qué es lo que opinará la princesa de las polémicas que envuelven a Goldsmith. Hace tiempo que salió a la luz un vídeo de Gary cortando y consumiendo cocaína en su vivienda de Ibiza.

Un reportero de News of the world consiguió infiltrarse entre los invitados de una de sus fiestas y le grabó tomando dicha droga, acompañado de prostitutas. Y también se suma a la lista de los escándalos protagonizados por Gary, los abusos que propició a su mujer, Julie–Ann Brown: él mismo confesó haberla pegado un puñetazo en 2017, según cuenta The Times.