Dos personas intoxicadas por consumir galletas y gominolas con derivados del cannabis en Madrid

Imagen de archivo de plantas de cannabis en el Museo del Cáñamo en Berlin. EFE/EPA/CLEMENS BILAN

La intoxicación de dos personas en la Comunidad de Madrid por consumir galletas y gominolas con un derivado del cannabis entre sus ingredientes ha hecho que la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) haya retirado las Cookies HHC y Gummies HHC por la presencia de hexahidrocannabinol (HHC). Ambos productos son de la marca Weed Nation, y son procedentes de la República Checa, que vende sus productos por Internet. Los productos también han sido distribuidos a Portugal.

La agencia publicó el pasado 22 de marzo esta notificación alertando su retirada, y este jueves día 28, el sistema de alerta rápida para alimentos y piensos (RASFF, por las siglas en inglés de Rapid Alert System for Food and Feed) catalogaba esta alerta como “grave”, después de que las dos personas afectadas presentaran síntomas neurológicos (vértigos y mareos) y vómitos. En el texto de la AESAN se precisaba que había sido la Comunidad de Madrid la que había detectado los productos a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

Te puede interesar: Sanidad ordena retirar del mercado seis cremas solares de Rituals, Vichy, y Biotherm por no cumplir con el factor de protección anunciado

Pese a su comercialización, no son aptos para su consumo

Según AESAN, aunque las galletas y gominolas presentan una apariencia de alimentos “atractivos” para los niños y están dispuestos a disposición de los consumidores a través de la venta online, el etiquetado menciona que estos productos no son aptos para el consumo. “Producto técnico o en investigación. No consumir”, puede leerse en la caja de las gominolas, según la imagen facilitada por esta agencia.

Imagen de las galletas retiradas por AESAN con la advertencia de no consumir (AESAN)

Respecto a las galletas, llamadas Cookies HHC, indican que todos los lotes deben de ser retirados, y cuyo aspecto es una bolsa con 30 unidades cada una. De la misma forma, las gominolas HHC Gummies 250 mg, también deben de retirarse todos los lotes, en los que se presenta una caja de plástico con 42 unidades cada una.

Imágenes de las gominolas retiradas con hexahidrocannabinol (AESAN)

El HHC o hexahidrocannabinol es un cannabinoide semisintético que se encuentra en muy bajas concentraciones en las semillas de cannabis, y puede aparecer de manera natural, aunque la sustancia que se comercializa a día de hoy está producida en un laboratorio, según asegura la web Orbium Adicciones. En Eruopa, la normativa no permite su venta, ya que su seguridad no está acreditada por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Aún así, esto no evita que a través de determinados puntos de venta como Internet, sea más sencillo hacerse con estos productos.

Te puede interesar: Este es el andador que Sanidad ha pedido dejar de utilizar: puede provocar graves caídas

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifiquen la posible presencia de los mismos en el mercado o la puesta a disposición de los consumidores españoles. Por todo ello, la AESAN ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio estos productos que se abstengan de consumirlos.