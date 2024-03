Laia Estrada, la candidata que según los sondeos decidirá Cataluña: “El primer caso represivo lo vivo en la barriga de mi madre”

Laia Estrada, candidata de la CUP el 12-M, en rueda de prensa en el Parlament. (David Zorrakino/Europa Press)

La CUP designó este martes a su candidata a las elecciones de Cataluña convocadas el 12 de mayo. Se trata de Laia Estrada, que disputaba el primer puesto en la lista con Laure Vega, a la que se impuso en una consulta interna. Los hechos que han terminado dinamitando la legislatura, obligando a Pere Aragonès al adelanto, han tenido un peso importante para que Estrada haya vencido.

ERC y el PSC de Salvador Illa firmaron un acuerdo para alumbrar unos presupuestos a los que solo faltaba el visto bueno de Catalunya En Comú, pero los comunes se negaron. El detonante, su oposición frontal al macroproyecto Hard Rock, para construir hoteles y casinos en Tarragona. De allí es Estrada, cuya voz fue la más resonante del partido frente al desembarco de este negocio. También relevante su papel como portavoz de Sanidad de los anticapitalistas.

Nacida en 1982, fue concejal en su ciudad entre 2015 y 2021 y desde 2021, diputada en el Parlament por esta misma circunscripción, pertenece a la corriente interna de CUP Endavant. Milita en la izquierda independentista desde 2008 aunque, según ella, lleva la política dentro antes incluso de haber nacido. Estrada se ha enfocado principalmente en la pugna por una vivienda digna, en el movimiento feminista y por una sanidad pública de calidad, del activismo finalmente a las instituciones.



“Lo llevo en la sangre”

“Si alguien me dice que estoy en política desde 2015, yo digo que no. Empecé a participar en política en 2007, en distintos colectivos”, relató ella misma en 2021 en una entrevista concedida a El Punt Avui. “Era política no institucional, pero política”, defendió. En esa misma respuesta, aseguró tener “una idea muy insertada: la provisionalidad”. “Nosotros -dijo- nos ponemos al servicio de la organización un tiempo, pero tenemos nuestra vida y nuestro trabajo”. En su caso, el de profesora de secundaria.

Estrada lo lleva “en la sangre”. Su padre fue concejal por el PSUC del primer ayuntamiento democrático en Tarragona. “En mi casa siempre han estado personas implicadas en los movimientos sociales y políticos. El primer caso represivo lo vivo en la barriga de mi madre. Cuando estaba embarazada de mí, la llevaron al calabozo por haber participado en una acción de la Llamada”, relató en la mencionada publicación.

La CUP decantaría las elecciones

Las elecciones en Cataluña son cruciales para decidir si la región se perpetra en el procés o mira adelante tras la concesión de los indultos y ahora de la amnistía para dar por zanjadas todas las responsabilidades penales derivadas del referéndum ilegal celebrado el 1 de octubre de 2017. Y de ello depende que el independentismo tenga o no una mayoría para gobernar. Según los principales sondeos, la CUP es clave.

Actualmente, los anticapitalistas cuentan con nueve diputados en el Parlament, de un total de 135. El último barómetro difundido del Centro de Estudios de Opinión (CEO), el equivalente al CIS en Cataluña, le otorga entre 7 y 10 el 12-M. En todos los sondeos, públicos o privados, Illa se impone, pero necesita a ERC o Junts. De ellos dependería hacer president al socialista o, si les salen las cuentas, tratar de armar una mayoría separatista, para la que sería imprescindible la CUP.

Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll, presenta su candidatura al Parlament en las elecciones del 12-M como número 1 de Aliança Catalana.

Sorpresivamente, otra fuerza rupturista ha irrumpido en esta cita electoral. Se trata de Aliança Catalana, al otro extremo de la CUP y con la alcaldesa de Ripoll, la “islamófoba” Sílvia Orriols, como candidata.