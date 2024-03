Las 5 grandes películas más esperadas de esta Primavera: de ‘Godzilla’ a ‘Furiosa’ de la saga ‘Mad Max’

Imágenes de cinco de las películas más esperadas de la temporada primaveral

Comienza una nueva temporada y son muchas las producciones que, en los últimos meses, han fijado sus fechas de estreno, algunas atrasadas por la huelga de actores que paralizó Hollywood. La oferta es de lo más variada, por lo que repasaremos de forma individual las películas que pertenecen al género de terror, entre las que encontramos las esperadas La primera profecía, Inmaculate, con Sydney Sweeney o Strangers: Capítulo 1.

También nos centraremos en una recopilación de las mejores apuestas españolas que irán desembarcando en la cartelera, muchas presentadas en el pasado Festival de Málaga, así como un especial sobre el cine de autor con todos los nombres de prestigio que serán protagonistas durante esta estación y que nos lleva de Alice Rohrwacher a Ryûsuke Hamaguchi.

Aquí, un repaso de los cinco ‘blockbusters’ que se convertirán en las apuestas más potentes en la cartelera de esta primavera de 2024 y que se jugarán sus grandes presupuestos a la hora de reinar en la taquilla.

‘Godzilla y Kong: El nuevo imperio’

"Godzilla y Kong: el nuevo imperio" - Warner Bros - Legendary Entertainment

Adam Wingard vuelve a hacerse cargo de la franquicia después de haber salvado el cine en salas tras la pandemia gracias a Godzilla vs. Kong. Después del enfrentamiento de estos dos grandes titanes, ahora se convertirán en aliados para hacer frente a un enemigo común. El Monsterverse continúa ampliándose tanto en películas como en series, como demostró la reciente Monarch: el legado de los monstruos, en Apple TV. En el reparto (humano) de esta nueva aventura repite Rebecca Hall y se incorpora al elenco Dan Stevens.

Estreno en cines: 27 de marzo

¡La épica batalla continúa! El Monsterverse cinematográfico de Legendary Pictures sigue con el emocionante enfrentamiento de "Godzilla vs. Kong" con una aventura completamente nueva que enfrenta al poderoso Kong y al temible Godzilla contra una amenaza desconocida oculta dentro de nuestro mundo, desafiando su propia existencia, y la nuestra.

‘Civil War’

Kirsten Dunst da vida a una periodista que registra con su cámara de fotos el horror de la guerra en su país. (Créditos: A24)

El cineasta de culto Alex Garland, especialista en ciencia ficción ‘indie’ en películas como Ex Machina o Men, se embarca en una gran producción, la más ambiciosa de su trayectoria, de nuevo enmarcada dentro del género de la distopía, en esta ocasión protagonizada por Kirsten Dunst, Jefferson White, Wagner Moura y Cailee Spaeny, la Priscilla de la última película de Sofia Coppola que ya colaboró con el director en la serie Devs.

Su nueva película se sitúa en un futuro cercano en el que los Estados Unidos se encuentran sumidos en una Guerra Civil y equipo de periodistas se embarcará en una misión suicida por todo el territorio hasta llegar a la Casa Blanca antes de que las fuerzas rebeldes se hagan con el control del país.

Estreno en cines: 19 de abril

Un viaje cargado de adrenalina a través de una América fracturada en un futuro cercano y en equilibrio sobre el filo de la navaja. (A24)

‘El especialista’

Ryan Gosling y Emily Blunt en 'El especialista' - Universal Pictures

Después del rotundo éxito gracias Barbie en su papel de Ken, Ryan Gosling regresa a la actualidad con esta película que se ha convertido en un enorme éxito en su estreno norteamericano. En ella encarna a un doble de acción cuyo trabajo es recibir disparos, golpes y estrellar coches hasta que un accidente casi acaba con su vida. Una película que rememora el espíritu de los clásicos del género de los años ochenta dirigida por el siempre eficaz e imaginativo David Leich, responsable de éxitos como la primera entrega de John Wick, Atómica, Deadpool 2 o Bullet Train.

En el reparto, Emily Blunt, nominada este año por su papel en Oppenheimer (por lo que su unión en esta película parece completar el fenómeno ‘Barbienheimer’), Aaron Taylor-Johnsson y Stephanie Hsu.

Estreno en cines: 26 de abril

‘Rivales’

Mike Faist, de izquierda a derecha, Zendaya y Josh O'Connor en una escena de 'Rivales' (Metro Goldwyn Mayer Pictures via AP)

El director de Call Me by Your Name o Hasta los huesos, Luca Guadagnino, regresa con uno de los tríos más calientes de la temporada al reunir a Zendaya, Josh O’Connor (Tierra de Dios) y Mike Faist (West Side Story). La excusa es una cinta deportiva ambientada en el mundo del tenis profesional en la que una ex jugadora convertida en entrenadora, convierte a su marido en campeón del Grand Slam. Sin embargo, tras una racha de derrotas, lo inscribirá en un torneo de baja categoría donde se tendrá que medir a su antiguo amante y mejor amigo.

Estreno: 24 de abril

'Rivales' está protagonizada por Zendaya como Tashi Duncan, una ex prodigio del tenis convertida en entrenadora y una fuerza de la naturaleza que no se disculpa por su juego dentro y fuera de la cancha. (Warner Bros.)

‘Furiosa: De la Saga Mad Max’

Anya Taylor-Joy en 'Furiosa'

Por fin se estrena la esperada precuela de Mad Max: Furia en la carretera que se centraría en la juventud del personaje que encarnó Charlize Theron, Imperator Furiosa y que, en esta ocasión, interpreta Anya Taylor-Joy. El veterano George Miller vuelve a adentrarse en su universo favorito, el de los guerreros del asfalto, esta vez a través de un personaje femenino del que descubriremos su pasado cuando siendo pequeña fue secuestrada por una Horda de Motoristas liderada por el Señor de la Guerra Dementus.

En el reparto de la que podría convertirse en la cinta de acción de la temporada, encontramos también a Chris Hemsworth, Tom Burke, Angus Sampson y toda una larga lista de nombres que integran el elenco masculino. ¿Superará Miller las expectativas después de su anterior y alabada obra?

Estreno: 24 de mayo