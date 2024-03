El padre de Paloma Cuevas desvela los planes de su hija con Luis Miguel esta Semana Santa

Paloma Cuevas y su padre, Victoriano Valencia, en una imagen de las redes sociales de la modelo. (instagram.com/palomacuevasofficial)

La historia de amor entre Luis Miguel y Paloma Cuevas comenzó como unos simples rumores que pronto pasaron para terminar siendo una de las relaciones más sorprendentes del panorama nacional. Si bien es cierto que era de sobra conocida su amistad, en la que también tenía cabida Enrique Ponce, exmarido de la modelo, pocos se imaginaban que entre el sol de México y la top española surgiría un noviazgo que está a punto de celebrar su segundo aniversario.

Si algo ha caracterizado su relación ha sido la discreción, pues aunque Luis Miguel es uno de los cantantes más famosos del mundo apenas hay imágenes junto a Paloma, quien siempre se ha esforzado en que su vida privada esté en un segundo plano. En gran medida lo han conseguido y es que apenas hay fotografías de los dos juntos, pero no siempre es posible, ya que son como una pareja más y, por lo tanto, hay otras personas que están al tanto de su vida.

Uno de ellos es Victoriano Valencia, el padre de Paloma, uno de sus mejores apoyos. El extorero y empresario taurino ha acudido a un evento en el que con su espontaneidad habitual no ha tenido problemas en compartir cuáles son los próximos planes que tienen en mente.

Luis Miguel fue captado saliendo de restaurante limeño con su novia Paloma Cuevas y saludó a fans peruanos. ('Amor y Fuego'.)

De este modo, Victoriano ha resuelto una gran incógnita, pues no sabía qué iba a hacer el azteca después de haber cancelado sus últimos conciertos en Bolivia. Al parecer esta decisión la tomó para poder pasar unas vacaciones con la diseñadora, haciendo un parón de 9 días, entre el 23 de marzo y el 4 de abril. Por supuesto no se trata de algo casual, ya que estas fechas coinciden con la celebración de la Semana Santa, de la que Paloma es muy devota.

Su plan no es otro que disfrutar juntos de estas fiestas en España, aunque no ha desvelado en qué ciudad estarán viendo los pasos y las procesiones. “Sí, van a estar por aquí y lo celebramos toda la familia junta”, ha afirmado con una sonrisa. Sobre sus próximos planes, entre los que se llegó a rumorear la posibilidad de que pasaran por el altar, el empresario ha dejado claro que no es decisión suya.

Luis Miguel y Paloma Cuevas. ( Instagram/@chismenolikeofficial)

“La boda ya depende de ellos. Él es un muchacho extraordinario en ese aspecto. Estoy muy contento porque es un caballero, es un señor y está enamorado. Están enamorados. Cuida y quiere mucho a mi hija”, ha revelado feliz, reconociendo que no le importaría en absoluto que Paloma pasase de nuevo por el altar con el cantante.

Y si bien la Semana Santa será su ‘reaparición’ en España, no va a ser la única visita de Luis Miguen en estos meses. Este verano, debido su tour mundial, pasará por varias ciudades y los Cueva seguirán sus pasos de cerca: “Iremos a todos porque va a ir a Córdoba, a Barcelona... En Madrid en el Bernabéu está ya dos tardes, dos días, y están agotadas las localidades”, ha apuntado orgulloso Victoriano, confirmando que su mujer y él no piensan perderse ninguna de las actuaciones de su ‘yerno’, al igual que su hija.