La investidura de Alfonso Rueda, pendiente de la boda de Almeida con Teresa Urquijo: “Estas son sus prioridades en Galicia”

Tenemos a las espaldas en España investiduras muy complejas, que han apurado plazos y dependido de que no faltara un solo diputado el día de la votación y segundo, que no se equivocara. Eso cuando ha habido acuerdo después de largas semanas de negociación y no se ha tenido que ir a una repetición electoral. No es el caso de Galicia, donde Alfonso Rueda consiguió una mayoría absoluta que le hace, en consecuencia, no depender de nadie para ser elegido presidente de la Xunta por el Parlamento. Al parecer, no es tan sencillo, ya que el azar del calendario -la Semana Santa- y una boda, no una cualquiera, pueden retrasar el momento, informa este martes La Voz de Galicia.

Según este medio, la fecha de la investidura guardará relación -si así lo quiere Rueda- con la fecha en que unan sus destinos el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y su pareja, Teresa Urquijo, a la vuelta de Semana Santa: se celebra el 6 de abril. La boda no es en Galicia, sino en una finca, El Canto de la Cruz, en Colmenar Viejo, en Madrid. Se desconoce si Rueda está invitado.

Es de suponer que una investidura viable y sencilla como la de Rueda se tramite en la primera semana hábil para ello, y es la del 1 al 7 de abril. Es habitual que así sea, como ocurrió con Feijóo. Al inicio de la semana se pronuncia el discurso y al final de ella se produce la toma de posesión y el anuncio del nombre de los consejeros. Pero esta vez aún no se ha fijado la fecha. Cuenta La Voz -firma el periodista Xosé Vázquez Gago- que la toma de posesión coincidiría con la boda del alcalde, lo que no solo a Rueda sino a toda la cúpula del PP obligaría a elegir.

El calendario del Atlético de Madrid

Recuerda este medio que a la toma de posesión de Rueda en 2022, cuando Alberto Núñez Feijóo dio el salto a la presidencia nacional del PP, cuando se mudó a Madrid, acudieron más de 500 invitados, entre los que estaban el propio Núñez Feijóo o Isabel Díaz Ayuso. Además, la victoria de Rueda no fue una victoria cualquiera. Con serias dudas de que mantuviera la mayoría absoluta, una derrota habría supuesto asimismo un duro golpe para Génova, que habría perdido un fortín y más después de un error de bulto en la recta final de campaña, admitiendo que el partido había valorado amnistiar a Carles Puigdemont. Así, para el PP es un día grande. El golpe terminó siendo para Pedro Sánchez y el PSOE.

Ana Pontón, líder del BNG y de la oposición, ironiza con que la noticia parece sacada del satírico El Mundo Today: “Estas son las prioridades de Rueda con Galicia”, ha lamentado en la red social X. De confirmarse que la investidura no se pone en marcha la primera semana de abril, el presidente habrá dado la primera munición del mandato -sin haberlo comenzado- a su principal rival, aupada sobre el declive socialista en esta región, del pinchazo de Sumar y de la práctica desaparición de Podemos.

Martínez-Almeida ya hizo una confesión curiosa sobre la fecha de su boda hace algunas semanas. Fue a Relevo. Su equipo, el Atlético de Madrid, aspiraba a ganar la Copa del Rey, y la final es precisamente el 6 de abril. Preguntado por esto, respondió: “La verdad es que tuve mala suerte. Porque no fue no por no consultar el calendario, porque como buen futbolero lo hice...”. Para suerte del alcalde, o todo lo contrario -según priorice equipo o matrimonio-, el Atlético ya fue eliminado y no disputará el trofeo.