José Luis Martínez Almeida y su confesión ante su boda con Teresa Urquijo: “Tendré que dejar vicios”

José Luis Martínez Almeida va a vivir uno de los años más emocionantes de su vida. Tras semanas de rumores, el pasado 5 de enero, día de Reyes, confirmó a través de sus redes sociales su compromiso con su novia, Teresa Urquijo, con quien se va a casar el próximo 6 de abril. Una felicísima noticia por la que no tardó en recibir mensajes de felicitación y es que, como él mismo aseguró tiempo atrás, ya estaba resignado a no tener pareja.

“Una vez me preguntaron por cuestiones sentimentales. Respondí que ni precipitarse ni resignarse”, comentó Almeida en este post de su perfil de Instagram. ”Es obvio que no me he precipitado, pero estaba casi resignado. Hasta que apareció ella. Y Teresa me ha dicho sí”, concluye el político, que no puede estar más feliz ante la perspectiva de pasar por el altar.

Sin embargo, en los pocos más de tres meses que quedan hasta su gran día, José Luis no puede solo centrarse en la planificación nupcial y es que sus deberes como alcalde no se van a detener por nada ni por nadie. Así lo ha asegurado en su última intervención pública, en el programa Madrid Directo donde ha querido dejar claro que “no me voy a distraer con la boda, se lo aseguro a los madrileños”.

Durante su charla con Nieves Herrero, Almeida se ha mostrado muy contento con su boda, “un día muy importante y creo que un día esperado” sobre el que, sin embargo, aún queda mucho trabajo: “vamos partido a partido. Quedan tres meses, queda mucho por hacer”, ha añadido.

Consciente de que su vida personal despierta mucho interés, no le molesta que la gente le pare por la calle o que su nombre salte a los titulares por su felicidad amorosa. “Las cosas son así, uno es un personaje público, en mi caso es un honor, no una carga, ser alcalde de Madrid”, afirmaba en la cadena pública madrileña, donde ha asegurado que pese a ellohay veces que le cuesta sentirse en el centro de las miradas. “Soy tremendamente respetuoso, tímido, me cuesta hablar de estos temas, pero agradezco las enhorabuenas, el cariño que recibo de gente por la calle, pero esto no me desvía, aquí hay que trabajar cada día”.

Pero de todo ello lo que más ha llamado la atención ha sido su confesión de que, tras casarse tendrá que dejar algunos “vicios”. Pero no hay que pensar mal, pues a lo que se ha referido José Luis Martínez Almeida tiene que ver con sus muchos años de soltero: “Tendré que dejar algunos vicios a mis 48 años de vida como es esa nevera vacía, me tendré que poner las pilas”, ha contado divertido.