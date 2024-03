Ana Obregón comparte una fotografía inédita de su hijo antes de hacer frente a su mayor reto: su primera quimio

Ana Obregón en una imagen de archivo (Photo by Aldara Zarraoa/Getty Images)

Hay un día que ha quedado para siempre marcado en el calendario de Ana Obregón. El día 13 de cada mes, la bióloga recuerda con gran añoro la pérdida que sufrió hace cuatro años y que cambió para siempre su vida. Su único hijo, Aless Lequio, llevaba tiempo batallando contra un tipo de cáncer hasta que el 13 de mayo de 2020 perdió la lucha y murió a causa de un sarcoma de Ewing.

Como si de un tatuaje se tratase, esta fecha ha quedado marcada para siempre en su día a día. Cada mes, y siempre que el dolor se lo permite, la actriz rinde homenaje públicamente a su vástago. Este miércoles 13 de marzo, la expareja de Alessandro Lequio ha rescatado del baúl de sus recuerdos dos imágenes hasta ahora nunca antes vistas y que coinciden con un momento clave en la vida de Ana Obregón y su hijo.

Ana Obregón, Aless Lequio y Alessandro Lequio en una imagen de archivo (Europa Press)

Las fotografías han traído al presente la estancia de Aless Lequio en Nueva York, por lo que están datadas en abril de 2018. Estas dos instantáneas fueron perpetradas justo un día antes de que el joven empezase su primera sesión de quimioterapia, por lo que son de gran importancia para la bióloga.

En la primera de ellas, madre e hijo aparecen sonrientes en un establecimiento. Los dos miran a través de una cristalera a la cámara, que se encuentra en la calle. En la segunda, Obregón muestra su cariño hacia su hijo con un tierno beso en la frente.

Ana Obregón y Aless Lequio, un día antes de que el joven empezase su proceso de quimioterapia (Instagram)

“Otro 13 sin ti. Si hubiera que poner un nombre a esta foto, la llamaría esperanza. Era abril del 2018, en el Village de Nueva York. Creo que nunca la publiqué. Fue un día antes de empezar las quimioterapias”, ha escrito la presentadora de televisión en un post compartido en su cuenta de Instagram. Y es que, seis años después y casi cuatro desde su fallecimiento, la bióloga ha querido dedicar unas palabras a aquel día.

“Desde ese día y todos los que les siguieron la esperanza nos acompañó como una fiel amiga en ese terrible viaje en el que tú coraje y valor me dieron fuerzas. No pudo ser. Y duele tanto que no existen las palabras para describir este dolor y la inmensa impotencia de una madre o un padre cuando no pueden salvar a su hijo. Eres el amor de mi vida”, ha agregado.

La respuesta de Alessandro

Horas después de la publicación de Ana Obregón, el padre de Aless ha reaccionado al post. El colaborador de Viva la vida ha escrito un corazón rojo en el muro de la actriz. Un gesto con el que ha demostrado que, pese a sus diferencias, se encuentran unidos por el dolor y la pérdida de su hijo en común.

La vida de la bióloga cambió cuando la pequeña Ana Sandra llegó al mundo. La bebé nació el pasado 20 de marzo de 2023 en Miami por gestación subrogada y es hija de Aless. Si bien es cierto que Ana Sandra se ha convertido en la mayor felicidad de la bióloga, lo cierto es que Alessandro Lequio aún no la conoce. De hecho, él y su expareja solo mantienen una relación de cordialidad y, casi siempre, hablan de cuestiones relacionadas con la Fundación Aless Lequio, según asegura El Español.