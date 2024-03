Las revistas del corazón esta semana: Terelu estuvo ingresada en la misma habitación en la que falleció su madre, María Teresa Campos

Portadas de las revistas del corazón del 13 de marzo de 2024.

‘Semana’

En estos últimos días no hay otra protagonista que Kate Middleton y esta publicación semanal ha querido hacer un resumen para sus lectores en el que se desgranan todos los datos de lo que ha sucedido en los últimos días. Si bien la intención de la Casa Real inglesa era la de mandar un mensaje de tranquilidad con respecto a la princesa de Gales, han conseguido lo contrario y la opinión pública está más pendiente y preocupada que nunca.

En otro orden de cosas, se desvela información novedosa sobre Antonio Tejado, quien permanece en prisión por su supuesta relación con el robo a la casa de su tía, María del Monte. En ese sentido, Semana cuenta en exclusiva que el joven se habría negado a responder a las preguntas de su tía.

Cerrando la portada está Terelu Campos, que ha pasado por un gran susto de salud tras tener que pasar unos días ingresada a causa de unos problemas respiratorios. Aunque ya está dada de alta, la colaboradora televisiva se tiene que seguir cuidando en casa.

Portada de la revista 'Semana' del 13 de marzo de 2024.

‘Lecturas’

Terelu Campos narra en su revista de confianza cómo han sido sus días de ingreso médico a causa de una neumonía, que no han sido nada fáciles ni por ser un tema de salud ni por lo que le ha supuesto en el plano psicológico. Cuenta en exclusiva que “estoy en la habitación en la que murió mi madre”, pues también ella acudió al hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid, una coincidencia que seguro ha hecho de estos unos días muy complicados.

Junto a Terelu aparece su hermana pequeña, Carmen Borrego y, si bien es cierto que está en Honduras como concursante de Supervivientes, dejó lista esta exclusiva que ahora se puede leer. En ella habla de su vida, especialmente de la parte menos dulce, pues ha tenido que hacer frente a varios momentos duros como a un ictus, un cáncer y una batalla por la custodia de sus hijos.

Carla Vigo, sobrina de la reina Letizia, también tiene su hueco este miércoles tras hablar, también en exclusiva, sobre su salud mental y confesar que “tuve mi primer ataque de ansiedad a los 4 años”.

Para cerrar encontramos un tema más ligero, una recopilación de todas las fiestas y estilismos que han tenido lugar durante esta edición de los Premios Óscar.

Portada de la revista 'Lecturas' del 13 de marzo de 2024.

‘¡Hola!’

Sonrientes, guapos y enamorados. Así aparecen Elsa Pataky y Chris Hemsworth en la portada de esta cabecera, que le ha cedido su imagen principal por su presencia en los Premios Óscar, donde la española y el australiano acapararon muchas miradas.

En una pose familiar sale una de las parejas más sorprendentes de la temporada, la formada por Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís, que se han vuelto a dejar ver en una actividad muy cómplices durante una escapada a Roma.

Por otro lado, encontramos a Genoveva Casanova, que un poco más recuperada del huracán mediático que generaron sus fotografías junto al rey Federico de Dinamarca, ha decidido retomar su vida y emprender acciones legales pero las mencionadas instantáneas. Todo el misterio sobre Kate Middleton también está en las portada de ¡Hola!, que destaca su “polémico y esperado regreso”.

Portada de la revista '¡Hola!' del 13 de marzo de 2024.

‘Diez Minutos’

Por otros asuntos totalmente diferentes a los de su competencia ha apostado Diez Minutos, que en este miércoles 13 de marzo muestra en su primera página a Gabriela Guillén. “Yo no hablo de Bertín”, les ha dicho la joven en una exclusiva en la que insiste en que no quiere saber nada del cantante ni de un supuesto acercamiento con él. Además, aclaran qué postura tomará el cantante si finalmente las pruebas de paternidad demuestran que es hijo suyo y es que la revista señala que el cantante solo estaría dispuesto a hacerse cargo económicamente del pequeño, dando a entender que no sería una figura paterna para él.

Y desde Madrid la siguiente noticia de la portada viaja a Honduras, donde Carmen Borrego y Ángel Cristo Jr. se han convertido en los “primeros grandes enemigos de la edición” de este año de Supervivientes.

Cierran la primera plana con un avance de una fotografías de Dani Martínez e Irene Arcos durante un paseo cargado de “besos y arrumacos” por las calles de Madrid.