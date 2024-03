Las 4 películas que compiten con ‘La sociedad de la nieve’ en los Oscar por el premio a Mejor Película Internacional

Las rivales de 'La sociedad de la nieve' para el Oscar a Mejor película internacional

Los Oscar de este año tienen una ristra de grandes pelíuclas: Oppenheimer, Barbie, Los que se quedan, Vidas pasadas, Pobres criaturas, Anatomía de una caída, Los asesinos de la luna... por solo mencionar algunas. El nivel de la presente edición es tal que hay otros tantos títulos que se han quedado fuera de la carrera y bien podrían haber entrado en ella, desde Asteroid City de Wes Anderson a Priscilla de Sofia Coppola. En definitiva, un año con mucho nivel y en el que España también ha querido ‘colarse’ a la fiesta con dos películas: Robot Dreams, nominada a Mejor película de animación, y La sociedad de la nieve, nominada a Mejor maquillaje y peluquería, pero especialmente a Mejor película internacional. Una categoría que cada año parece más competida que la anterior.

Porque desde que Parásitos consiguiese el hito de alzarse tanto con el Oscar de Mejor película internacional como el de Mejor película en 2020, las películas extranjeras o de habla no inglesa han ido cogiendo más y más fuerza en estos premios. No hay más que ver que entre las nominadas a Mejor película se encuentran filmes en los que se hablan otros idiomas como Anatomía de una caída o la propia La zona de interés, quien se posiciona como la favorita para el de Mejor película internacional. Una gran rival que puede ‘arrebatarle’ la estatuilla a J.A. Bayona y su La sociedad de la nieve, pero no la única en esta competida categoría que aglutina algunas de las mejores cinematografías contemporáneas.

‘Yo, capitán’ - Italia

La primera de las rivales frente a los pasajeros del Vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya es otra película sobre viajes accidentados e historia de superación, sufrimiento y supervivencia. En este caso, la de dos jóvenes senegaleses que ansían huir de Dakar para probar fortuna en Europa y, con suerte, poder sacar a su familia de la pobreza. Lo que Seydou y Moussa ignoran es que el viaje hasta Trípoli será una auténtica odisea en la que sufrirán todo tipo de infortunios y vejaciones. Y eso será solo el principio del camino.

Los protagonistas de 'Yo, capitán', atravesando el desierto en su particular odisea (distribuye Caramel y You Planet)

‘La zona de interés’ - Reino Unido

Elogiada por su novedosa forma de acercarse al Holocausto, un tema tan tratado a lo largo de la historia del cine, La zona de interés se ha convertido en una de las grandes sensaciones de la temporada. Protagonizada también por otra de las actrices de moda, que se encuentra en la también nominada Anatomía de una caída, Sandra Hüller, el filme de Jonathan Glazer cuenta la historia de una familia que se muda a Auschwitz para vivir pegada al campo de concentración, pero sin que lo que sucede allí llegue a afectar del todo la dinámica familiar. El uso de los silencios y el sonido de fondo, su recreación de la época -se rodó a instancias de la auténtica Auschwitz- y la curiosa forma de invertir el punto de vista de una historia así hacen de la película la gran favorita para llevarse la estatuilla a casa.

Imagen de 'La zona de interés'

‘Perfect Days’ - Japón

Comenzó siendo la gran tapada de la categoría, pero a día de hoy se podría decir que ha ido ganando adeptos para su causa. El caso de Perfect Days es del todo curioso, pues se trata de una película japonesa, dirigida por un alemán y centrado en un hombre que está obsesionado con la cultura pop americana, desde las canciones a la literatura. La película de Wim Wenders ha tenido tal calado en el país nipón que no dudaron en proponerla como representante para los Oscar, en este bello retrato sobre aprender a apreciar los pequeños detalles de la vida y lo extraordinario de la rutina.

Imagen de 'Perfect Days'

‘Sala de profesores’ - Alemania

Casualmente de Alemania, como Wim Wenders, llega la última en la terna por hacerse con el Oscar a Mejor película internacional. Una propuesta mucho más pequeña y humilde, pero que no por ello tiene menos posibilidades de dar la campanada. En Sala de profesores se nos cuenta la historia de Carla, una joven profesora que llega nueva a un colegio en el que se están produciendo una serie de robos. Cuando esta lo denuncia y encuentra a la persona responsable, desata con ello un gran terremoto en la estructura del centro, que afectará a los empleados, a sus alumnos y a ella más que nadie. Todo ello en un lúcido retrato de la enseñanza en la actualidad, pero que bien podría ser un reflejo de la situación política y social que se vive en Alemania, pues no en vano han decidido mandar este filme como representante.