El dinero que ganó Christopher Nolan con ‘Oppenheimer’: “Es la mayor estrella de cine ahora mismo”

Tráiler oficial de Oppenheimer, la película escrita y dirigida por Cristopher Nolan sobre la vida de J. Robert Oppenheimer

Desde hace años es uno de los directores más importantes del mundo, ha reinventado casi cualquier género que ha tocado y ‘salvado’ el cine cuando ha tocado remar más en contra. No hay casi nada a lo que Christopher Nolan no se haya enfrentado sin éxito, pues salvo excepciones todas sus películas han logrado conquistar por igual a crítica y público. Solo así se explica que a día de hoy no solo sea el cineasta más importante dentro de Hollywood, sino también una de sus mayores estrellas, sino la que más.

“Ahora mismo es la mayor estrella de cine del mundo”, asegura una de las mayores representantes de estrellas de Hollywood, para poner en dimensión al director de películas como Interstellar, Origen o El caballero oscuro. Ahora, tal y como ha desvelado la prestigiosa revista Forbes, hemos podido conocer que Nolan no solo es uno de los hombres fuertes en la industria cinematográfica, sino también uno de los mejor pagados. Tanto, como para encontrarse al nivel de estrellas como Margot Robbie, Tom Cruise, Ryan Gosling o Leonardo DiCaprio.

Según calculan desde Forbes, el director se embolsa el 15% del “primer dólar bruto” de Oppenheimer, lo que significa que recibe una parte de cada céntimo que gana la película incluso antes de que el estudio haya podido recuperar sus gastos. Tan solo con la recaudación de taquilla, las ventas de vídeo doméstico -Blu-Ray, DVD y demás- o las licencias de la primera ventana de streaming de la película, Nolan ganará aproximadamente unos 72 millones de dólares, y eso además después de pagar los honorarios de su agente y abogado (85 millones de dólares brutos). Lo mejor de todo para el director de Tenet es que lo más seguro es que sus ingresos vayan a más, ya que el totall seguirá aumentando conforme la película se vaya distribuyendo a otras plataformas de streaming y se concedan licencias para futuros años.

Su momento, su Oscar

El camino hasta llegar a convertirse en uno de los mejores pagados tampoco ha sido del todo sencillo para Nolan. Famoso es el episodio de su anterior película, Tenet, la cual no acabó de dar todo resultado en taquilla pero que supuso un antes y un después para el cine en el contexto de pandemia, cuando la gente más reticente se mostraba a desplazarse a las salas. Nolan apareció cuando la industria más lo necesitaba y ahora esta le está empezando a devolver el ‘favor’. Aun con todo, quizá falte un último detalle o gesto de agradecimiento.

Porque el próximo domingo 10 de marzo -la madrugada al lunes 11 en nuestro país- la Academia tiene una oportunidad de oro para demostrar el estatus que ha adquirido Nolan con el tiempo. A sus 53 años, el director británico está nominado al Oscar a Mejor director, la segunda vez tras haberlo sido con Dunkerque en 2018. En aquella ocasión cayó ante Guillermo del Toro, quien lo ganó por La forma del agua. No obstante, este año parte como uno de los grandes favoritos para hacerse con la estatuilla, teniendo frente sí a directores de la talla de Martin Scorsese, Yorgos Lanthimos, Justine Triet o Jonathan Glazer. Pase lo que pase en la gala, Nolan ya ha ganado el derecho a ser considerado una de las estrellas más importantes.