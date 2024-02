El mensaje que Christopher Nolan dejó a Cillian Murphy en el guion de ‘Oppenheimer’... y que define la temporada de premios en Hollywood

Cillian Murphy y Christopher Nolan en el rodaje de 'Oppenheimer' (Universal Pictures)

“Queridísimo Cillian. Por fin, una oportunidad de verte como protagonista... Con amor, Chris”. Ese fue el mensaje que el director de Oppenheimer dejó en la primera página del guion de la cinta que parte como favorita en la 96.ª edición de los premios Oscar. Con 13 nominaciones, el largometraje de Christopher Nolan sobre el creador de la bomba atómica sigue recogiendo los frutos de su éxito y, por ende, ha convertido a Cillian Murphy en su estrella.

El actor irlandés ya había colaborado en varios proyectos con el director inglés, pero no había protagonizado ninguna de sus películas. En el biopic con el que ya ha ganado un Globo de Oro, un BAFTA y un SAG Award, Murphy se transforma en Robert Oppenheimer. Todo apunta a que el Oscar (cuya ceremonia tendrá lugar el próximo 11 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles) también será suyo, lo que completaría un círculo de éxito consensuado entre crítica y público.

En una entrevista con 60 minutes, el programa de la cadena estadounidense CBS, Murphy enseñó la copia original del guion, habló de la temporada de premios y también de cómo consiguió su primer papel protagonista en una cinta del inglés. “Siempre he dicho en público y en privado, a Chris, que si estoy disponible y quiere que esté en una película, allí estaré. No me importa el tamaño del papel”, declaró. “Pero en el fondo, secretamente, estaba desesperado por interpretar un papel principal para él”, añadió Murphy, que consiguió su rol como Robert Oppenheimer a través de una oferta telefónica.

“Es tan discreto y modesto que, con sus modales ingleses, me dijo: ‘Escucha, he escrito este guion sobre Oppenheimer. Me gustaría que tú fueras mi Oppenheimer’”, dijo Murphy. “Fue un día estupendo... Hace mucho tiempo que nos entendemos, confiamos el uno en el otro y nos respetamos. Sentí que era el momento adecuado para asumir una responsabilidad mayor. Y dio la casualidad de que era enorme”, expresó.

Cillian Murphy recibe el galardón como 'Mejor actor' por 'Oppenheimer' en la gala de los SAG Awards, celebrada el 24 de febrero (REUTERS/Mario Anzuoni)

Un clásico de Nolan

Murphy es un habitual de las cintas de Nolan, pero han tenido que pasar 20 años de colaboración entre director y actor para que el irlandés consiguiese un papel protagonista en una de sus películas, en este caso, el recién estrenado relato de Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica.

“Siempre he sabido, desde que le conocí, que es uno de los grandes actores, no sólo de su generación, sino de todos los tiempos. He estado esperando el proyecto en el que pudiéramos colaborar con él como protagonista, y yo pudiera poner el peso más enorme -el peso cinematográfico- sobre sus hombros, y verle llevar esa carga. Fue muy emocionante poder llamar a Cillian y decirle: ‘Esto es’”, declaraba Nolan en una entrevista con el medio especializado Film.

Cillian Murphy ha aparecido en seis proyectos del director británico: Origen (2010), Dunkerque (2017), la trilogía del Caballero Oscuro (2005, 2008 y 2012) y Oppenheimer. Las únicas películas en las que no ha participado son Tenet (2020) e Interstellar (2014). “En el fondo estaba desesperado por interpretar un papel protagonista para él”, ha declarado el irlandés, también a Film.

En esta imagen proporcionada por Universal Pictures, Cillian Murphy en una escena de 'Oppenheimer' (Universal Pictures vía AP)

Una radiografía política

Oppenheimer se basa en el libro de Kai Bird y Martin J. Sherwin Prometeo americano, el triunfo y la tragedia de J. Robert Oppenheimer, ganador del Premio Pulitzer en 2006. El gran biopic de Christopher Nolan en torno a la figura de Robert Oppenheimer da la oportunidad de no solo de adentrarnos en la vida del creador de la bomba atómica, sino que ofrece una panorámica histórica y política de una época convulsa en los Estados Unidos, desde los años veinte, al estallido de la II Guerra Mundial, pasando por la caza de brujas iniciada por el senador McCarthy hasta llegar a los albores de la Guerra Fría.

“Creo que es una experiencia cinematográfica verdaderamente esencial. Y sé que eso es lo que se supone que debo decir, esa es la frase del estudio. Pero tienes que ver esto en el cine en la puta pantalla más grande posible. Hay momentos que dejarán boquiabiertas a las personas”, declaró Murphy sobre Oppenheimer a la revista Empire.

“Mira, lo que está en juego en cualquier gran éxito de taquilla es la supervivencia del mundo. Y eso es lo que es esta historia. No conozco ninguna historia con más en juego que la historia de Oppenheimer. Esa es la verdad. Es complicado usar una palabra como entretenimiento cuando hablas de algo tan serio, pero el entretenimiento en las películas toma muchas formas. Esta es una historia tan envolvente y cautivadora que tuvimos el privilegio de contarla”, declaró Nolan al mismo medio.