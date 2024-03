Las anécdotas de Rummenige con Guardiola cuando era entrenador del Bayern: “Iba a cenar con Pep casi todas las semanas y bebíamos una buena botella de vino tinto”

El entrenador español, Pep Guardiola (Reuters / Matthew Childs)

Karl Heinz Rummernigge y Pep Guardiola están unidos por su pasado en el Bayern de Múnich. Ahora, el exjugador y expresidente del club alemán ha hablado sobre su relación con el técnico español y sobre la relación que les unía cuando ambos estaban en el equipo de Baviera. Ha sido en el Podcast Tomorrow Business & Style donde ha dejado su opinión acerca de la actual situación del Bayern, así como la del pasado y también de un posible futuro. En concreto, habló de un aspecto que él considera clave: la jerarquía.

“Soy absolutamente partidario de la jerarquía. Un equipo con una jerarquía clara siempre funcionará. En 2020 tuvimos una jerarquía superior: Manuel Neuer en la portería, David Alaba en atrás, Thiago en el centro del campo, Thomas Müller en el centro del campo ofensivo y Robert Lewandowski en ataque”, relató. El exjugador considera que el Bayern cometió un “gran error” al desprenderse de una “jerarquía superior sin necesidad”. “Llegué al Bayern a los 18 años y estaban Maier, Beckenbauer y Gerd Müller, los jefes en el campo. Todos estaban detrás de ellos y siempre funcionó. Siempre que teníamos una jerarquía funcional en el FC Bayern, siempre teníamos éxito”, recuerda.

Rummernigge explica también que el club alemán se encuentra en crisis y dio detalles sobre su actual estructura. En concreto, puso el foco en Max Eberl, el actual director deportivo del club alemán, de quien destacó que tiene “calidad” y un “plan claro en mente”. A lo que añade: “También tiene una capacidad de convencer a un alto nivel, lo cual es necesario porque aguantará. Muchas conversaciones con los jugadores: tendrá que convencer a los jugadores para que se queden en el FC Bayern y a los jugadores para que se unan al FC Bayern”. En este sentido, considera que su papel será “muy importante”, tanto con los jugadores como de mediador entre el entrenador y el equipo. “Estoy convencido de que desempeñará un papel importante y bueno”, concluye.

Sin embargo, considera que ahora se cambiado con mucha frecuencia de entrenador. “En el pasado tuvimos momentos en los que la continuidad era mejor, también porque teníamos entrenadores que encajaban mejor en el FC Bayern, como Jupp y Pep. No es casualidad que ahora sigamos siendo amigos porque lo que nos unía era algo más que el fútbol”. Tras ello, dedicó un momento para hablar de los momentos que compartió con el técnico catalán. “Iba a cenar con Pep casi todas las semanas. Bebíamos una buena botella de vino tinto y hablábamos de Dios y del mundo. Hay confianza. Necesitamos volver a encontrar ese tipo de entrenador, que será difícil”. Aunque el técnico español no fue el único al dedicó una palabras.

Xabi Alonso y el Leverkusen

Rummernigge no dudó en hablar de Xabi Alonso y su papel en el Bayer Leverkusen: “Todos en Alemania están celebrando ahora porque lo intentaron durante 11 años, pero no pudieron ganar el título. Ahora el Leverkusen probablemente lo ganará y se lo merecería porque no sólo están jugando con éxito, sino también un fútbol atractivo. Si el Bayer Leverkusen acaba ganando el título, creo que no sería dramático para el FC Bayern. Tenemos que aceptar la derrota con estilo y decir: ‘lo hemos ganado 11 veces seguidas, no pudimos lograrlo y ganar el 12′. Ahora tenemos que trabajar duro y mejorar para volver a ganarlo en los próximos años, para que la gente que está celebrando ahora no tenga motivos para celebrar”.