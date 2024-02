Guardiola habla alto y claro: este es su siguiente objetivo como entrenador

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola (Reuters/Lee Smith)

Pep Guardiola ha concedido una entrevista a ESPN sobre su futuro como entrenador. Actualmente, está a los mandos del Manchester City, aunque lo cierto es que su contrato finaliza en 2025. El técnico español no ha dudado en confesar una de sus mayores metas a conseguir en su trayectoria profesional. Se trata de estar a los mandos de una selección nacional y poder disputar un Mundial. “No sé quién me quiere (risas). Para trabajar en una selección, te quieren, como los clubes”, confesó.

Desde hace un tiempo resuena la idea de que Pep podría incorporarse como seleccionador de Brasil a cambio de 12 millones, más después de que Carlo Ancelotti renovara oficialmente con el conjunto blanco hasta 2026. “Cuando comencé, no pensaba en ganar ligas, en ser campeón de la UEFA Champions League. Pensaba: si tengo trabajo, está bien. Me gustaría tener la experiencia de vivir un Mundial, una Eurocopa, una Copa, una Copa América, lo que sea. Me gustaría vivir esto. No sé cuándo, dentro de 5, 10 o 15 años, pero me gustaría disputar un Mundial como entrenador”, apuntó el español.

Entrenador del Manchester City, Pep Guardiola (Reuters/Matthew Childs)

Su etapa en el Barcelona: “El 86% de la gente no me quería”

Hace dos días, el exfutbolista francés Thierry Henry alabó a Xavi Hernández, actual técnico culé, después del empate en la ida de los octavos de la Champions. El excompañero no dudó en ponerlo a la misma altura que a Guardiola, quien considera que “está arriba en término de ver el juego”. “Espero que sigas adelante porque tu cerebro para mí no tiene comparación. El único que está allí arriba contigo es Pep (Guardiola) en términos de cómo ves el juego”, destacó.

Así, en la entrevista del exentrenador culé reconoció la alta presión que reciben en el banquillo: “Cuando llegas y estás allí, todos quieren sacarte de la cima. Si me ves después del Barcelona, te quieren quitar el crédito de por qué lo hiciste. Una vez es dinero, otra vez es Lionel Messi y sus compañeros, otra vez es que el Bayern siempre gana. Suelen dudar del valor, es normal. Cuando uno no gana, le quieren quitar la importancia. Los rivales quieren vencerte y los críticos quieren quitarte tu valor. Eso no es importante”.

El técnico del City explicó sobre los críticos que “están ahí sentados mirándote, pero el que trabaja y puede hacerlo eres tú, no ellos. Si lo hago mal, me voy a casa. Con mis jugadores, mi equipo y mi club quiero demostrarlo. Cuando llegué al Barcelona El 86% no me quería. Decía: ‘Perfecto’. Es mejor llegar así que ‘ah, todo perfecto’. Convencer a uno, al otro. Prefiero que la gente dude. Necesito que no creas, me da una energía increíble. Demostrémoslo”.