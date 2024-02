La gala final de ‘OT 2023′ desde dentro: la emoción de Chenoa, la euforia de Naiara y el emotivo reencuentro familiar de Lucas

Concursantes de 'OT 2023'. (Amazon Prime Video)

Arranca una de las noches más esperadas para los jueces, concursantes y espectadores de Operación Triunfo. Una atmósfera de emociones, nervios y expectación rodea el escenario por donde pasarán los seis finalistas de la duodécima edición del concurso de talentos. Y no es para menos, pues en esta gala final se conocerá el concursante que se hará con el título de ganador esta temporada. ¿Quién se llevará el premio de 100.000 euros? ¿Quién logrará conquistar al público con su actuación?

Parece que fue ayer cuando 18 aspirantes fueron seleccionados del casting en el que se presentaron miles y miles de personas para formar parte del talent musical. De ellos, dos fueron eliminados en la Gala 0 y, finalmente, 16 participantes entraron en la Academia: Denna, Paul Thin, Omar, Bea, Juanjo, Bona, Salma, Martin Urrutia, Naiara, Álvaro Mayo, Cris, Ruslana, Suzette, Chiara, Álex Márquez y Violeta.

Una vez allí, Noemí Galera (directora de OT), Manu Guix (director musical), Vicky Gómez (coreógrafa), Mamen Márquez (técnica vocal) y Abril Zamora (profesora de interpretación), entre otros, se encargaron de instruirles todo lo necesario para sacar la mejor versión de sí mismos y conquistar al estricto jurado de la Academia, conformado por Concha Buika, Pablo Rouss y Cris Regatero. No obstante, la valoración más importante es la del público, quienes a través de sus votos deciden quién continúa en el programa.

Masi, Noemí Galera, Chenoa y Xuso Jones, en una imagen promocional de 'Operación Triunfo'. (Amazon Prime Video)

El momento más agridulce del concurso de talentos llegaba con las galas, presentadas por la extriunfita Chenoa, pues si bien los concursantes daban lo mejor de sí en los escenarios, esa ceremonia también significaba que uno de ellos tendría que despedirse del resto de sus compañeros. La primera en decir ‘adiós’ fue Suzette, quien no consiguió obtener el visto bueno del público tras versionar A Song for You de Leon Russel. Tras ella, engrosaron la lista otros diez participantes, siendo la última eliminada Bea, quien en la semifinal cantó Bette Davies Eyes de Kim Carnes.

Actuación grupal con Chenoa

“¿Qué vais a hacer ahora sin la vida en directo 24 horas?”, fueron las palabras que Chenoa pronunció al público que acudió al Parc Audiovisual de Catalunya (Barcelona) del formato emitido en Amazon Prime Video para vivir la gran final de Operación Triunfo 2023 en directo. Son seis los finalistas, entre ellos Naiara, Juanjo, Paul Thin, Lucas, Martin y Ruslana, que competirán por la victoria y, en consecuencia, por el premio de 100.000 euros. Una última gala que, además, contará con las artistas invitadas Ana Mena y Lola Índigo, quien regresa a su casa una vez más.

Finalistas 'Operación Triunfo 2023': Juanjo, Lucas, Martin, Naiara, Paul Thin y Ruslana (I-D) (Amazon Prime Video)

La noche da inicio con una de las actuaciones más emotivas. Y es que en este último gran show los finalistas versionaron Last Dance de Donna Summer nada más y nada menos que junto a Chenoa. Una canción que, precisamente, habla de disfrutar de “un último baile esta noche”, la metáfora ideal para poner punto y final a esta temporada de OT. Pero, por si fuera poco, esta elección es aún más significativa debido a que, hace 23 años, allá por 2022, la cantante entonó esta melodía durante su participación en la primera edición del concurso de talentos.

Qué fantasía que Chenoa cante 'Last Dance' en la final con los 6 finalistas. Eso sí que es cerrar un círculo 🥹♥️ #OTDirecto13F #OT2023 pic.twitter.com/o8LsGq4VtJ — Juanjo García Rosa (@juanjogrosa) February 13, 2024

La intérprete de Todo irá bien no pudo evitar emocionarse tras la actuación. “¡Qué regalazo me acaban de hacer! Ha sido uno de los regalos más bonitos de los últimos años, en lo personal y lo profesional. Son 20 años de haber cantado esta canción en este escenario. Os merecéis 20 años de recorrido profesional”, dijo, poco antes de que se le saltasen las lágrimas.

Los tres primeros eliminados

“El mejor futuro artista de nuestro país”, así es como Cris Regatero resumió el paso de los participantes por la Academia. Acto seguido, todos los concursantes expulsados hasta ahora cruzaron la pasarela y se sentaron en el sofá para disfrutar de la final y, como no, a la espera de cantar todos juntos su himno, Historias por contar.

La mecánica de la gala final continúa con las propuestas individuales de cada finalista y es aquí donde los nervios están más a flor de piel. Los seis tendrán que ganarse al público con su voz, ya que los tres concursantes menos votados por la audiencia serán eliminados y no pasarán a la segunda fase.

Así de GUAPOS esperan nuestros SEIS FINALISTAS de #OT2023 a que empiece la #OTGalaFinal 🤩👉🏻 https://t.co/8OIqrRbSdA 🤟🏻 ¡2 MINUTOS Y ARRANCAMOOOOOOOOS! 💙 pic.twitter.com/tByyErq5Tr — Operación Triunfo (@OT_Oficial) February 19, 2024

Lucas fue el primero en interpretar la canción Pillowtalk de Zayn Malik, uno de sus cantantes favoritos. El uruguayo, alagado por su “brutal evolución artística”, tuvo una actuación que ha sido alabada por el jurado. Su relevo lo tomó Paul Thin, quien volvió a apostar por Bizarrap para la final. El artista versionó Baby Hello de Rauw Alejandro y Bizarrap. Una elección que puso a bailar tanto al público, a los concursantes e, incluso, a la propia Chenoa.

El tercero en actuar fue Martin, quien interpretó Golder Hour de Jvke. “Para mí eres una persona diferente al que entró en OT 2023″, dijo Pablo Rouss respecto a su actuación. La cuarta en subirse al escenario fue Naiara, quien versionó una de las canciones más difíciles de la noche. La “impecable e implacable” zaragozana defendió Sobreviviré de Mónica Naranjo y logró que todo el jurado le aplaudiesen de pie. La penúltima fue Ruslana, quien cantó Zombie de The Cranberries. El cierre de la fase final lo llevó a cabo el “vocalmente sobresaliente” Juanjo con Without You de Harry Nilsson.

Antes de conocer los tres aspirantes que pasarán a la segunda fase de la gala, Lola Índigo realizó una actuación especial para esta última gala, realizando una mezcla de varias conocidas canciones suyas. Tras su puesta en escena, la gran final vivió un emotivo y enternecedor momento cuando los padres de Lucas sorprendieron al participante. Los progenitores del uruguayo no pudieron estar presentes en la cena de los familiares porque se encontraban en Uruguay, pero el programa les ha traído para vivir este importante día para su hijo.

La gala continúa cerrando las votaciones de la primera fase de la final. Los votos del público decidieron que el sexto clasificado de OT 2023 sea Martin, con el 6% de los votos. “Gracias por dejarme hacer un concurso entero con ellos”, dijo. El quinto finalista fue Lucas, con el 7% de los votos. “Estar acá es una locura y un sueño cumplido. Estoy feliz. Muchas gracias a todo el mundo”, pronunció. El cuarto lugar lo ocupó Juanjo con el 13% de los votos. “Soy un ganador con todo lo que me llevo de este programa”, manifestó.

Un único premio

De esta manera, Paul Thin, Naiara Aznar y Ruslana son los tres aspirantes que volverán a interpretar la canción que versionaron en la gala 0 con la idea de demostrar su evolución tras su paso por la Academia. Se vuelven a abrir las votaciones para que el público elija al ganador mientras se prepara el escenario para Naiara.

La zaragozana volvió a estremecer a los allí presentes con Me muero, de La quinta estación. Una canción que fue su carta de presentación en OT 2023 y que, sin saberlo, la llevaría a la gran final. Paul Thin fue el segundo en subirse al escenario para reversionar Way Down Go, de Kaleo. Con dicha melodía, el joven logró colocarse entre los grandes favoritos desde el casting final. Por último, Ruslana volvió a darle un toque cañero a la gala con I love Rock ‘n’ Roll, de Joan Jett & the Blackhearts.

Tras estas actuaciones, Ana Mena irrumpe en el escenario para cantar Madrid City. Acto seguido, los 16 concursantes de la edición presentaron en escena el himno que compusieron para esta temporada, Historias por contar. Y, tras su actuación grupal, se cerraron las votaciones. “La suerte está echada”, pronunció Chenoa.

¡Llegó el gran momento! Con el 25% de los votos, Ruslana se convirtió en la tercera finalista de la edición. El segundo en clasificarse fue Paul Thin con el 24% de los votos y, finalmente, con el 49% de las votaciones, Naiara ha sido la ganadora de la edición. Para este momento tan especial ha sido Nia Correia, ganadora de OT 2020, quien entregó el premio de 100.000 euros a la zaragozana, que afirmaba haber encontrado en su paso por la Academia a la “Naiara que quiere que suene fuera”. Una noticia que ha celebrado yendo a abrazar a sus compañeros, a los profesores y a los familiares que se encontraban entre el público. “Larga vida a OT”, así despidió Chenoa al formato.