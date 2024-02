Este es el límite máximo de dinero que puedes enviar o recibir por bizum al día

La estafa de la ‘falsa compra’ de Bizum o cómo perder el dinero cuando crees que lo recibes.

Hace tiempo que Bizum se convirtió en un imprescindible en los móviles de buena parte de la población en España. Esto no es de extrañar, si se tiene en cuenta que es la herramienta ideal para hacer transacciones de hasta 500 euros en apenas unos segundos. El servicio es seguro y cuenta con el respaldo de las entidades bancarias que lo han incorporado. Pero lo cierto es que hay que tener cuidado al utilizarlo, ya que establece un límite máximo de dinero que se puede enviar o recibir al día, algo que varía en función de si se actúa como emisor o receptor.

Gracias a Bizum es posible intercambiar dinero entre particulares, pagar en ciertos negocios y comercios o, incluso, hacer donaciones a ONGs. Una de sus ventajas es que está sujeto a medidas de seguridad que definen las más de 30 plataformas bancarias que disponen de este servicio.

Tras su puesta en marcha en 2019, han sido muchos los que se han ido sumando a esta forma de pago, que ya alcanza a más de 20 millones de personas. Para convertirse en usuario, basta con indicar el número de teléfono y el de la cuenta bancaria para hacer transferencias. Aunque se ha de tomar en consideración que tiene que utilizarse de manera correcta si se quieren evitar las multas que puede poner Hacienda.

El límite máximo de Bizum que se pueden hacer al día

Una persona realiza un pago por Bizum. (Europa Press)

Bizum ha establecido nuevos límites para las transacciones realizadas a través de su plataforma. Estos cambios fijan un mínimo de 0,5 euros por operación y un máximo de 1.000 euros. En cuanto al número de veces que un usuario puede enviar dinero cada día, el límite es de 2.000 euros, aunque dentro de este margen, hay libertad de realizar tantas transacciones como se deseen. De manera mensual, se puede transferir un total de hasta 5.000 euros.

Además, estas restricciones también afectan a quienes reciben el dinero. En un mes, una persona puede percibir hasta 60 transferencias y hasta 2.000 euros diarios. Esto busca equilibrar la accesibilidad del servicio con medidas de seguridad financiera y prevención de fraude.

Esta actualización en los límites no solo afecta a la manera en la que los individuos gestionan sus pagos y transferencias de dinero entre particulares, sino que también destaca el compromiso de Bizum por proporcionar un servicio seguro y confiable. Así, se asegura de que su plataforma sea utilizada de manera responsable.

¿Se pueden hacer donaciones a ONGs con Bizum?

Bizum permite transferencias de hasta 1.000 euros a ONGs. (Freepik)

Con respecto a las donaciones que se pueden hacer a través de Bizum, esta herramienta permite transferencias de hasta 1.000 euros sin límite en el número de operaciones. Este sistema de pago facilita a los usuarios la capacidad de hacer múltiples aportaciones monetarias a distintas ONG.

Asimismo, a diferencia de las limitaciones en las donaciones, para las compras por Internet, Bizum no establece un tope máximo; este está sujeto a los límites predeterminados por la entidad bancaria del usuario.

Cuánto dinero de la lotería puedes cobrar por Bizum

En el caso de las Administraciones de Loterías y Apuestas del Estado no hay un límite de gasto. No obstante, existe una restricción en el cobro de premios, establecido en un máximo de 2.000 euros. Esta medida busca, entre otros objetivos, prevenir el riesgo de fraude fiscal y el blanqueo de capitales, asegurando que el sistema no se utilice para propósitos ilícitos.

El sistema de pagos Bizum se esfuerza por reforzar su seguridad y evitar ser explotado mediante fraudes o estafas. Por ello, aunque está amparado por sofisticados protocolos de seguridad provistos por las entidades bancarias asociadas, los usuarios deben permanecer atentos ante posibles intentos de estafa y limitar operaciones a individuos conocidos o de confianza, para mitigar riesgos.

Bizum ha emergido como una herramienta financiera prominente, atrayendo la atención no solo de consumidores sino también de individuos con intenciones maliciosas. Por ello, tanto las Administraciones de Loterías y Apuestas del Estado como la propia plataforma están reforzando medidas para garantizar una experiencia segura para sus usuarios.