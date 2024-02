Michavila no descarta que el PP pierda la mayoría absoluta: “Al final nos podemos llevar la sorpresa”

El presidente de GAD3, Narciso Michavila (Europa Press)

Las encuestas no son una ciencia exacta y a veces fallan. Narciso Michavila, director de GAD3, lo sabe bien. El pasado 23-J anticipó la mayoría de PP y Vox, situando así a Alberto Nuñez Feijóo en Moncloa, pero no fue así. Su sondeo, elaborado para RTVE y FORTA, publicado a las 20:00 horas de este domingo, da por ganador al PP con una horquilla de 39 o 40 escaños, por encima de los 38 que se necesitan para gobernar en solitario. Sin embargo, Michavila todavía no da nada por hecho. “Al final nos podemos llevar la sorpresa”, ha asegurado en declaraciones a TVG.

“Para que hubiera vuelco era necesaria una participación tan alta como la que hay”, ha apuntado, poniendo en duda su propia encuesta. Y se ha justificado: “En elecciones de este contexto, cuando hay tantísima tensión y un partido que crece tanto como el BNG, también se produce una reacción contraria”.

El sondeo de GAD3 anticipa que el PP lograría su quinta mayoría absoluta consecutiva en Galicia, con el 45,9% de los votos, pese al ascenso del BNG de 19 a 25 o 26 diputados (un 33%). Los nacionalistas no suman con el PSOE, que pasaría de los 14 escaños a 9 o 10, con un 12,5% de las papeletas.

Democracia Ourensana, el partido del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, tendría opciones de conseguir un escaño o no entrar en el Pazo de O Hórreo. Por su parte, el 2,5% de Sumar y el 3,1% de Vox serían insuficientes para que ambos partidos entraran en el Parlamento autonómico.

Escaños por provincias según GAD3

Por provincias, los populares perderían un escaño en A Coruña, otro en Lugo y quizás otro por la de Pontevedra o se mantendría, mientras que retendría los ocho diputados por la de Ourense. El BNG subiría de 7 a 9 diputados por A Coruña, de tres a cuatro por la de Lugo y por la de Ourense, y de seis a ocho o nueve plazas por la de Pontevedra.

Los socialistas solo se mantendrían en la provincia de Lugo, mientras perderían un diputado por A Coruña, entre uno o dos por Ourense y hasta dos por Pontevedra.

En cuanto a la participación en los comicios, puede llegar a ser récord. A las 17.00 horas era del 49,17%. El dato de la tarde de este domingo está seis puntos por encima de las tres últimas convocatorias electorales: en 2020 fue del 43%, en 2016, del 42,5% y en 2012, también del 42,5%. En 2009, las elecciones recientes más disputadas, fue del 49,3%. En 2005, el año de la victoria del bipartito formado por PSdeG y BNG, la cifra a esa hora alcanzó el 46,7%.