Galicia se enfrenta a la era post-Feijóo: la alternativa nacionalista del BNG reta a la mayoría absoluta del PP

Es un día importante para Galicia. Más de 2,7 millones de personas se juegan el futuro administrativo de su tierra con muy pocas certezas, o esa es la sensación. La campaña, que el viernes encaró su punto final en la provincia de A Coruña, se leyó en clave nacional y así se leerán (también) los resultados que emanen este domingo de las urnas. Y es que incluso al BNG, un partido fundamentado en el nacionalismo gallego, le sacaron las cosquillas nacionales.

Hay varios escenarios que se pueden dibujar a partir de este 18-F, y la mayoría de ellos afectan de manera directa al Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo, el líder nacional del partido, se la juega más que nadie en estas elecciones, y es que tras cuatro mayorías absolutas consecutivas en Galicia, la quinta ya se daba por hecha, hasta que estalló la crisis interna y Feijóo tomó las riendas. Delegó el Gobierno de la Xunta en Alfonso Rueda, de aquellas su vicepresidente y mano derecha, quien por primera vez se enfrenta a unas elecciones con el hándicap de que, hasta el momento, no era una figura reconocida y reconocible como si lo fueron los anteriores líderes gallegos del PP.

El PP ante el reto de la mayoría absoluta

Feijóo tiene mucho que perder y poco que ganar en estas elecciones: tras su salida de la Xunta, se presentó como candidato a las generales del 23-J, en las que parecía que el PP no iba a tener problemas para entrar en La Moncloa, pero los tuvo. La imagen de Pedro Sánchez revalidando el Gobierno fue demoledora para un candidato que ya repartía vicepresidencias y ministerios, y aquello le pasó factura. De hecho, la cuenta pendiente de ese ‘batacazo’ se saldará este domingo, ya que si Alfonso Rueda no alcanza la mayoría absoluta será Feijóo el que pague los costes. Feijóo debía al PP un Gobierno nacional y no lo ha logrado, por lo que la eventual pérdida de la Xunta de Galicia se podría leer en el partido como la confirmación de que su liderazgo ha sido un error.

Sin embargo, si Alfonso Rueda consigue la mayoría absoluta, Feijóo tampoco podrá respirar del todo tranquilo y, en cualquier caso, el éxito se le atribuirá al candidato gallego, y más después de unas semanas en las que la influencia de Génova en la campaña no ha sido del todo positiva.

Si el BNG suma con el PSOE

Otro escenario, que sería fatídico para el PP, es que el BNG lograse los alrededor de 30 escaños (en su dato más alto) que le atribuyen algunas encuestas, y sumasen hasta alcanzar la mayoría absoluta con el PSOE de Gómez Besteiro. La izquierda tomaría las riendas de la Xunta de Galicia tras 15 años sin pisar el Pazo de Raxoi, aunque en este caso no gobernarían los socialistas, sino los nacionalistas, con Ana Pontón al frente. En el año 2005, Emilio Pérez Touriño logró romper la hegemonía del PP de Manuel Fraga, gracias a una coalición con el BNG de Anxo Quintana, una fórmula que ahora quieren repetir estas dos fuerzas progresistas pero cambiando los papeles.

Para que esto sucediese, el BNG tendría que escalar hasta su horquilla más alta, a partir de los 26 o 27 escaños, para equilibrarla con la del PSOE, que debería superar los 12. Es un escenario factible, aunque complicado, ya que, estos resultados supondrían que el PP se derrumbase hasta los 37 escaños (perdiendo 5 diputados repecto a 2020), un resultado que no tiene desde 2005, cuando el PSOE consiguió 25 escaños y el BNG 13.

Si Vox o DO consiguen un escaño

Otra posibilidad es que Vox o Democracia Ourensana logren un escaño. Todo parece indicar que Vox lo tiene más difícil que DO para conseguir un diputado: a Gonzalo Pérez Jácome le dan una oportunidad en la provincia donde ostenta la Alcaldía de la capital: Ourense. Jácome podría ser la llave del Parlamento gallego en el caso de sacar un escaño y que el PP se quede a las puertas de la Xunta con 37. Con todo, el líder de este partido populista no ha querido desvelar a quién apoyaría, ni lo que pediría a cambio de brindar sus votos.

Pocas encuestas otorgan algún escaño a Vox, a Sumar o a Podemos. Sin embargo, el último CIS antes de las elecciones otorga a los de Marta Lois entre 0 y 2 con el 2,8% de los votos, entre 0 y 1 escaño a Vox con el 2,4% de los votos, y tampoco descarta la entrada de DO con un diputado y el 0,5% de las papeletas. La entrada de cualquiera de estas formaciones al Pazo do Hórreo pondría difíciles las cosas tanto para el PP como para el bloque de la izquierda. En el caso de los populares, han logrado holgadas mayorías absolutas gracias a la concentración de votos en su partido, nada acostumbrado a la fragmentación a la que le podría abocar tanto Vox como DO. A la izquierda tampoco le beneficiaría la entrada de Sumar y Podemos, algo que se ha comprobado en comicios pasados con la irrupción de otras fuerzas.