El histórico récord que aspira a conseguir Alonso en 2024: no lo ha logrado ningún piloto en la historia de la Fórmula 1

La cuenta atrás para la temporada 2024 está a punto de finalizar. Una vez presentados todos los monoplazas, resta poco más una semana para que lleguen los test de pretemporada. Y, de nuevo, gran parte de las miradas se las lleva Fernando Alonso, quien ha vuelto a despertar a sus seguidores con un nuevo movimiento que sustituye a la 33, esta vez, llamado hyperfocus. “Significa total dedicación a lo que haces. Estar unidos ahora, y también enviar un mensaje a todos los que estamos aquí para trabajar 24 horas, 7 días a la semana, y estar todos al 100%. La concentración es bastante extrema. Vivir por tu trabajo. Pensar todos los días en coches, y en mi caso, 24 horas al día. Hyperfocus significa, para cada persona dentro de esta organización, visualizarse ganando carreras, y en la lucha por el campeonato”, apunta el piloto español que este año vuelve a ser el más longevo de la parrilla.

“Incluso si es la 21ª temporada en la Fórmula 1, sigue siendo la misma adrenalina. Es una sensación única en este momento del año, con las primeras semanas de enero, y no es nada diferente a las otras campañas, continúas teniendo esas mariposas”, explicó el asturiano en su primera jornada en la sede de la escudería en 2024. “Siempre pienso en formas de ser más rápido detrás del volante y en cómo mejorar como piloto, miras la repetición de algunas carreras, con diferentes trazadas o estrategias de todos los equipos y pilotos”.

Alonso se quiere poner a 400

Esta temporada, el asturiano tiene ante sí el reto de lograr la victoria número 33, algo que pese a rozarlo no consiguió el curso pasado. Y, además, puede escribir su nombre -más todavía- en los libros históricos de la Fórmula 1 si alcanza las 400 carreras en el Gran Circo. Ningún piloto lo ha conseguido. Aunque para ello deberá disputar prácticamente la totalidad de grandes premios planificados -24- para 2024, porque actualmente acumula 377 carreras. Abandonar en tan sólo dos citas supondría perder la posibilidad de conseguirlo.

Sería un viejo deseo, pues cuando Alonso igualó a Raikkonen como piloto con más grandes premios disputados en Monza 2022, aseguró que alcanzaría las 400 carreras. “Me quedaré por lo menos dos o tres años más, así que seguro que llegaré a los 400″, advirtió “Sé el número de grandes premios que llevo porque cada fin de semana me lo vais recordando, pero no miro mucho las estadísticas. Estoy feliz de estar en la F1 por algunos años más. Pero en todo caso estos números lo que demuestran son mi pasión por el deporte, mi disciplina para rendir al máximo nivel. Si no rindes, no llegas a las 400 carreras, seguro”, sentencio.

El simulador chivato

Las escuderías apuran la última semana para exprimir al máximo los simuladores con el fin de poder sacar el mejor rendimiento posible a sus monoplazas. “Cuando estás en el simulador, estar concentrado es lo principal. No te queda otra que ser extremadamente preciso. Esa precisión, el nivel de concentración que tienes en el simulador, es bastante extremo. Y, obviamente, debe ser similar al de una carrera real”, apunta un Fernando Alonso que, gracias al trabajo en el simulador, ha detectado un fallo a solventar por Aston Martin.

En un vídeo difundido por la escudería británica se ve al asturiano muy centrado en hacer pruebas en el simulador. Una labor fundamental para detectar problemas en el nuevo coche. Precisamente lo que ha sucedido. “El lugar donde se nota más es en la sexta curva, cuando subes de marcha y giras a la derecha para tomar la séptima curva. La dirección es bastante pesada y cuesta un poco. Hay que ser muy preciso cuando transmites la información. Debes estar muy centrado y lo que hagas en el simulador tiene que ser muy parecido, si no igual, a lo que haces en el coche real”, asegura.