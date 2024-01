Primer obstáculo a esquivar: Alonso detecta un problema “pesado” en el nuevo coche que Aston Martin debe resolver

El piloto español Fernando Alonso en las pruebas con el nuevo simulador de Aston Martin (@AstonMartinF1)

A sus 42 años, Fernando Alonso vive una segunda juventud con Aston Martin. Ha logrado ocho podios en su primer año con Aston Martin y lo que es más importante en un piloto de su edad: no perder velocidad. Puede parecer un simple tópico, pero mantener dicho intangible es más difícil de lo que parece. Históricos pilotos como Graham Hill, doble campeón del mundo, y Michael Schumacher, heptacampeón, llegaron a la edad de Fernando alejados de su punta de velocidad y sin posibilidad de pelear por podios.

Sin embargo, Alonso es un caso diferente. Al contrario que pilotos de su generación como Nico Rosberg, Sebastian Vettel o Kimmi Räikkönen entre otros, Fernando mantiene intacto su ritmo y ambición por seguir compitiendo en el gran circo. Gran culpa de ello, aunque suene contradictorio, la tiene su retirada prematura de la F1 durante dos temporadas. En ese tiempo el asturiano compitió en otras disciplinas y recargó las pilas para volver a la Fórmula 1 con la misma ilusión que lo hace un piloto de pruebas.

“Lo que Fernando nos ha aportado es simplemente impagable, nos impulsa y nos hace mejores, realmente, es así de simple. Es tremendamente ambicioso y quiere luchar por el podio cada fin de semana”, expresa Mike Krack, jefe del equipo británico. 280 puntos, ocho podios y una vuelta rápida son algunas de las estadísticas registradas por Fernando Alonso y Lance Stroll al volante del AMR23 que permitieron a Aston Martin finalizar quinto en el Mundial de equipos y ganar el título de ‘escudería revelación’ del Gran Circo en 2023. Gran parte de culpa tiene el asturiano, quien ha recabado 206 por los 74 de su compañero de equipo.

Alonso y el simulador ‘chivato’

Queda un mes para el inicio de la nueva temporada de Fórmula 1 y las escuderías apuran el tiempo para exprimir al máximo los simuladores con el fin de poder sacar el mejor rendimiento posible a sus monoplazas. “Cuando estás en el simulador, estar concentrado es lo principal. No te queda otra que ser extremadamente preciso. Esa precisión, el nivel de concentración que tienes en el simulador, es bastante extremo. Y, obviamente, debe ser similar al de una carrera real”, apunta un Fernando Alonso que, gracias al trabajo en el simulador, ha detectado un fallo a solventar por Aston Martin.

En un vídeo difundido por la escudería británica se ve al asturiano muy centrado en hacer pruebas en el simulador. Una labor fundamental para detectar problemas en el nuevo coche. Precisamente lo que ha sucedido. “El lugar donde se nota más es en la sexta curva, cuando subes de marcha y giras a la derecha para tomar la séptima curva. La dirección es bastante pesada y cuesta un poco. Hay que ser muy preciso cuando transmites la información. Debes estar muy centrado y lo que hagas en el simulador tiene que ser muy parecido, si no igual, a lo que haces en el coche real”, asegura.

Aston Martin rebaja las expectativas

Mike Krack, jefe de la escudería, frena las aspiraciones. “A principios de año, cuando teníamos estos buenos resultados, siempre levantaba el dedo y decía: ‘Tendremos tiempos más difíciles’. Y, desafortunadamente, llegaron mucho más rápido de lo que queríamos”, afirmó en Autosport. “La diferencia con el coche más rápido, que es el objetivo primordial, no ha cambiado mucho a lo largo de la temporada. La diferencia es que ahora hay tres o cuatro equipos diferentes de por medio, mientras que al principio no había ninguno, ¿sabes?”, recordó Krack. “Si este año no terminamos en una posición más alta que el pasado, la gente lo verá como un fracaso. Creo que hay que relativizarlos un poco más, pero la naturaleza del negocio es la posición en el campeonato”, zanjó.

Sin embargo, Mike Krack también tiene una visión optimista provocada por el fenómeno ‘hyperfocus’. “Es nuestra ambición de construir un equipo de carreras ganador. Requiere no dejar piedra sin mover en la búsqueda del rendimiento, en la búsqueda del progreso. Se trata de que todos en el equipo se unan, unidos, cada uno desempeñando su papel, centrados sólo en lo que importa. Se trata de tener el valor de seguir nuestro propio camino y encontrar una forma mejor, de pensar de forma diferente e innovar, de seguir trabajando duro, de seguir mejorando”, explica. Faltan dos semanas para que empecemos a ver los monoplazas y poco más de un mes para que lleguen los test de pretemporada. Y, de nuevo, gran parte de las miradas se las lleva Fernando Alonso, quien ha vuelto a despertar a sus seguidores con un nuevo movimiento que sustituye a la 33, esta vez, llamado hyperfocus.