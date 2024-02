Adara Molinero se enfrentaría a una demanda “por falso testimonio” tras desvelar sus quemaduras de segundo grado

Adara Molinero. (Mediaset España)

Adara Molinero se encuentra atravesando un duro bache después de que se sometiera a un tratamiento láser para eliminar las manchas que dejó en su piel su paso por Supervivientes. La hija de Elena Rodríguez explicó a través de sus redes sociales que había acudido a una clínica dermatológica, pero el resultado no fue el esperado y acabó en urgencias con quemaduras de segundo grado en sus piernas.

La ganadora de GH VIP 7 compartió con sus seguidores varias imágenes de las heridas que le provocó la intervención estética, haciendo mención del nombre de la clínica y denunciando públicamente la presunta negligencia del centro dermatológico.

Ante este panorama, la clínica y los profesionales que le realizaron el tratamiento estético han tomado acciones legales demandando a Adara Molinero “por falso testimonio”, según desvela Fiesta.

De acuerdo con la información desvelada por Saúl Ortíz, colaborador del programa de Telecinco, la que fuera pareja de Rodri Fuertes lleva “dos años tratándose” con el doctor que le realizó el proceso estético y, en dicha clínica, se ha sometido a “diversos tratamientos”. “Acude para tratarse las marcas de las piernas, que consiste en que son unas quemaduras controladas para que luego la piel se regenere”, ha comenzado a explicar el colaborador sobre el procedimiento estético al que se sometió Adara Molinero.

“Ella se pone nerviosa y acude a urgencias sin atender a las indicaciones del equipo médico de muy malas maneras y sin dejar que hagan su trabajo”, ha manifestado Ortíz, añadiendo que incluso el médico la persiguió para explicarle que el resultado era completamente normal y que este formaba parte del tratamiento al que se había sometido.

“Cuando consigue hablar con ella, ella dice ‘no quiero saber nada, habla con mi abogado’. Están valorando interponer una demanda por hacer mala publicidad acusándoles de mala praxis”, ha zanjado el colaborador, dejando entrever que no descartan la idea de denunciar a la exparticipante de Supervivientes.

Una dermobrasión

La influencer se sometió a una dermobrasión para eliminar las marcas que dejó en su cuerpo las playas de Cayos Cochinos. La clínica sostiene que esta técnica consiste en “primero marcar y refrigerar con un agente congelante la zona a tratar para después realizar la abrasión de las capas superficiales de la piel mediante fresas rotatorias”. Más tarde, la piel se curará entre siete a diez días, eso sí siguiendo las instrucciones del médico.

El centro destaca que dicha explicación se recoge en el documento de consentimiento que debe firmar cada paciente antes de realizar la intervención. Asimismo, en el mismo escrito se le explica que las quemaduras forman parte de la normalidad del proceso, pues este paso es clave para que la piel se regenere.

“En shock”

La hija de Elena Rodríguez explicó en su cuenta de Instagram que se encontraba “en shock” tras lo sucedido. “Fui a que me quitaran las manchas de la piel de Supervivientes. Me hicieron tres tipos de láser sabiendo que mi piel es delicada. Como él es dermatólogo, pensé que era normal lo que me estaba haciendo”, detalló en una story.

Incapaz de soportar el dolor que le estaba provocando la técnica, salió del centro y se fue a un hospital, donde le suministraron “gasas con crema, una vía y medicación”. La ex gran hermana añadió que en el informe médico constaba que el láser le había provocado “quemaduras de segundo grado en la piel”.

“Estoy a base de Enantyums. Me han tenido que vendar todas las piernas y tengo que volver dos días más al hospital para que me sigan haciendo las curas”, prosiguió. “Me han destrozado la piel. Me dicen que se me va a quedar llena de marcas. Os juro que no puedo creerlo. No sabéis lo que he llorado”, zanjó.