Hugo González, campeón del mundo de 200 espalda: doblete antes de París 2024

Hugo González nada más conseguir su oro mundial (REUTERS/Marko Djurica)

El nadador español Hugo González, que el martes se colgó la medalla de plata de los 100 espalda en los Mundiales que se disputan en Doha, subió un escalón en el podio y se coronó este viernes nuevo campeón del mundo de los 200.

González, que firmó un tiempo de 1:55.30 minutos, su mejor marca personal, aventajó en 10 centésimas al suizo Roman Mityukov, que logró la medalla de plata con una marca de 1:55.40. Completó el podio el sudafricano Pieter Coetze, que logró la medalla de bronce con un registro de 1:55.99.

Con este triunfo, Hugo González se convirtió en el cuarto español en coronarse campeón del mundo en piscina larga tras Martín López Zubero, oro en los 200 espalda en 1991 en Perth y oro en los 100 espalda en 1994 en Roma, Nina Zhivanevskaya, oro en los 50 espalda en 2003 en Barcelona, y Mireia Belmonte, oro en los 200 mariposa en Budapest en 2017.

“Pocas palabras tengo ahora más allá que de agradecimiento. A todo el equipo que ha estado detrás mío, a Taja —José Ignacio González—, desde el Canoe, a Dave Durden desde California, a mi novia Linda, mi familia, mis hermanos que están desperdigados por el mundo, pero siempre están detrás, a mis padres Juan Miguel y Nadia”, recordó el nadador a EFE.

Hugo González se mostró satisfecho por haber tenido la oportunidad de competir en Doha “con algunos de los mejores del mundo”. “Sé que hay gente que no está aquí”, reconoció, por lo que se emplazó a seguir trabajando para que “cuando estén”, pueda estar “también a su nivel”.

Hugo González, en lo más alto del podio (REUTERS/Evgenia Novozhenina)

En cuanto a la carrera, el mallorquín comentó que sabía que estaba luchando “por puestos altos”, pero no por el oro. “Sabía que estaba entre los mejores y cualquiera de la final estaba preparado para ganar, se trataba de ver quién tenía la mejor tarde. Muy agradecido de que me haya tocado a mí esta vez”, insistió. Preguntado por EFE sobre cómo había afrontado la prueba, si la había visualizado o había decidido relajarse de alguna manera, Hugo González explicó que cada día utiliza “una manera distinta de afrontar la carrera”.

“Hoy ha sido al revés, no quería pensar mucho. Tuve la mañana libre y quería recuperar lo mejor posible. He estado trabajando con Antonio, con Taja, sobre todo en estos Campeonatos, y me estaba preguntando para analizar la carrera y le dije que no, que mi objetivo era recuperarme. La carrera era igual que las semifinales, pero con más energía para rebajar tiempo, y ha funcionado”, aseguró. Hugo González se mostró muy satisfecho por la marca: “Mi mejor de siempre por un segundo, inmejorable. No sabía que hacía treinta años que un nadador español no ganaba un oro en un Mundial”.

Plata en 100 espalda

El martes, González puso fin a siete años de ausencia de los nadadores españoles en el podio de un Campeonato del Mundo, tras colgarse la medalla de plata en la final de los 100 espalda. González, que firmó un tiempo de 52.70 segundos, se quedó a tan sólo dos centésimas de la medalla de oro, que fue para el estadounidense Hunter Armstrong con un crono de 52.68.

Mínima diferencia que reflejó mejor que nada la sobresaliente actuación del español, que puso contra las cuerdas al estadounidense Hunter Armstrong, un nadador que cuenta con una mejor marca personal de 51.98 segundos. Pero nada parece intimidar a Hugo González, que con el billete ya asegurado para los Juegos Olímpicos de París, mostró su mejor versión, especialmente en los primeros 50 metros de la prueba.

Hugo González en acción (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Completó el podio el griego Apostolos Christou, que se colgó la medalla de bronce con un registro de 53.36 segundos, seis décimas más que el tiempo firmado por Hugo González. Una medalla de plata que permitió a la natación en línea española subir al podio por primera vez desde los Mundiales de Budapest 2017.

