Marko Todorovic, la gran baza del Murcia para tumbar al Madrid en Copa: “En el Joventut, pensaba que Sito Alonso me mataba”

Marko Todorovic celebra una canasta con el UCAM Murcia (acb Photo / J. Bernal)

“No haría ninguna cosa fuera de lo normal”, asegura Marko Todorovic (Podgorica, Montenegro, 1992) cuando se le pide confesar cómo celebraría una hipotética victoria del UCAM Murcia en esta Copa del Rey de baloncesto. La gran estrella de la competición española durante el último mes no es precisamente fan de las alharacas. Las demostraciones más explosivas las reserva para la cancha, donde de verdad importa hablar. Allí se ha abonado a hacer gala de una madurez exquisita. La misma que sobrevuela, en todo momento, su conversación con Infobae España. Y que intentará que vuelva a guiarle con creces este jueves, en los cuartos de final coperos y ante todo un Real Madrid. Porque está en uno de sus momentos más dulces y no duda en verbalizarlo y agradecerlo. A partes iguales.

Pregunta. Menuda forma de llegar a la Copa: MVP de febrero, Jugador de la Jornada, su mejor partido en anotación y valoración en la ACB… Tremendo, ¿no?

Respuesta. Sobre todo, el último mes, un poco más, ha sido muy positivo tanto en Champions (máxima competición europea organizada por la FIBA) como en Liga. Y el partido de ayer (por el domingo)… Bueno, pues un partido un poco diferente. La verdad es que ha salido todo bien y hemos jugado muy bien como equipo.

P. La Copa motivará más por todo esto.

R. Bueno, ya sabemos que es como un premio a la primera parte de la temporada. Y siempre es una motivación extra jugarla. Después de ganar el partido de casa, el equipo está feliz. Llegamos bien.

P. ¿Qué resumen haría de sus dos primeros meses en Murcia, de la evolución que ha tenido desde que llegó hasta ahora?

R. Desde un principio, había cosas muy positivas. Está claro que en los últimos partidos se nota más la diferencia, sobre todo en cuanto a números. Pero también hubo partidos cuando llegué en los que pude ayudar. Y ahora me siento como si hubiera estado toda la temporada con ellos. Me siento muy bien en el equipo, muy bien con todos. La valoración es muy buena. No puedo esperar algo mejor.

P. ¿En algún momento ha tenido dudas en cuanto a alcanzar esta versión suya o desde el principio sabía que podía llegar a este nivel?

R. Al final, ya he jugado en esta liga en tres ocasiones. Bueno, la he jugado más años, pero sobre todo en tres ocasiones siendo un jugador importante. Yo sabía que mi momento llegaría (risas). Ahora, tan pronto y haciendo estas cosas, quizás no, pero es una mezcla de muchas cosas, de muchas circunstancias. No es solamente que yo estoy jugando bien. También el equipo me sabe encontrar, ¿no? Hemos hecho un trabajo muy bueno en estos dos meses.

Todorovic conduce el balón ante el Tenerife (acb Photo / E. Cobos)

P. ¿Se ve capaz de hacer su mejor temporada en Murcia?

R. Tampoco pienso en ello. Yo creo que lo que más me importa, teniendo ya una edad diferente a la de las últimas etapas en las que he estado en España, y lo que más feliz me hace es que estoy disfrutando. Estamos disfrutando. Los objetivos siguen siendo los mismos. Ambición, por supuesto, pero sobre todo disfrutar, ayudar al equipo. Me siento muy feliz cuando estoy ayudando al equipo a cumplir objetivos.

“Sabía que mi momento llegaría. Ahora, tan pronto y haciendo estas cosas, quizás no”

P. Supongo que todo esto sabe mejor porque no hace tanto estaba sin equipo. ¿Cómo fue el proceso desde que se quedó libre hasta que llegó a Murcia?

R. Este verano, jugué por primera vez en la NBL. Surgió una oportunidad en un equipo que me quiso fichar para el play-off, porque tenían la ambición de ganar la Liga. Y estuve ahí un mes y medio, más o menos. Y luego ya habían empezado las ligas europeas. Es verdad que no he tenido equipo. He podido tener alguno, pero no era lo más adecuado para lo que buscábamos. Luego llegó Murcia y, sinceramente, no lo dudé ni un segundo. Por desgracia, también porque se lesiona Simon (Birgander), que es un grandísimo jugador y muy amigo mío.

P. Comentó que tardó dos minutos en decir que sí. ¿Qué es lo que le hizo decidirse tan rápido?

R. También tengo mucha relación con Sito (Alonso, su entrenador). Y tengo mucha amistad con Blagota Sekulic (exjugador de los murcianos, también montenegrino y uno de los técnicos ayudantes). Hablamos mucho. Aunque en ningún momento pensé que acabaría jugando aquí, sí que en verano, cuando Murcia hacía el equipo, hablábamos cuando estaba con él. Quién fichan, cómo lo ve… Y luego, durante la temporada, siempre hemos hablado. Bueno, siempre he sabido cosas. Las cosas que se hablan entre amigos. Saber todas esas cosas, tener de entrenador a Sito, estando Blagi, conociendo a Nemanja (Radovic), que lleva muchos años aquí, también es mi amigo y me ha hablado siempre bien de este club… Todo esto ha ayudado.

P. Justo quería preguntarle por Sito. ¿Cómo es su historia compartida? Porque el vínculo viene desde que usted fichó por el Joventut de Badalona.

R. Él era entrenador del primer equipo. Yo llegué al júnior. Me acuerdo de que, para ficharme, ellos me vieron en Montenegro, pero tenían que verme también en España. Entonces, él dio luz verde para que me fichasen, junto al director deportivo, Jordi Martí. Que en ese momento dirigía la cantera. En la Penya, sí que me hacía ver los entrenamientos. De hecho, alguna vez me ponía unos entrenamientos individuales muy pronto por la mañana, que yo pensaba ‘ese tío me está matando’ (risas). Pero ahora, desde otra perspectiva, veo que quería lo mejor para mí. Y que siendo entrenador del primer equipo, ocupar su tiempo en un chico de cantera muestra ya mucho de la confianza que tenía en que yo algún día iba a jugar. Luego coincidimos en Bilbao, el año que voy cedido por el Barca, y nos fue muy bien. Personalmente, es la temporada en la que más he disfrutado jugando al baloncesto. No sé si hice mi mejor baloncesto, pero jugué muy bien. Y ahora nos hemos vuelto a encontrar.

P. ¿En qué diría que han cambiado su entrenador y usted estos años?

R. Cuando llegué, pensaba que estaría más al día. Por el hecho de haber jugado antes con él. Pero sí que hay un cambio. Hay algunas cosas que son muy de él, pero hay otras en las que sí que ha cambiado. En mi caso, yo creo que también soy un poco diferente. El estilo de juego es similar, pero quizás tirando mejor. Y bueno, lo que tiene tener 32 años casi. Jugar más paciente y entendiendo un poco mejor el juego.

P. ¿Cómo lleva lo de ser el referente y coger el testigo de la gran temporada que estaba haciendo Birgander antes de lesionarse?

R. Bueno, lo de ser un jugador importante es algo con lo que más o menos me he encontrado toda mi carrera. En los últimos años, siempre he sido el jugador del que se espera mucho y que tiene muchos minutos. Así que esto no ha sido un problema para mí. En lo otro, tampoco pienso. Vengo aquí porque él se lesiona, pero no pienso en lo que tengo que hacer yo ni en lo que ha hecho él, que es casi imposible. Mi foco está en otras cosas, no en esto. Está en lo que está en mis manos, en lo que yo puedo ayudar. Y ya está.

P. Da hasta miedo pensar en lo que pueden hacer juntos cuando él se recupere. ¿Lo han hablado?

R. A ver, él estaba a un nivel impresionante y yo ahora estoy jugando muy bien. Pues estas dos piezas juntas, cuando lo imaginas, es como wow. Pero tampoco hay que pensar en ello. O sea, también hay más jugadores. Moussa (Diagne) está haciendo un trabajo muy bueno, está jugando muy bien. Los cuatros que tenemos también son jugadores de grandísimo nivel, así que tenemos ganas de que (Simon) vuelva. Seguramente, porque un jugador así siempre va a ayudar. Pero ahora también estamos bien.

Todorovic intenta taponar a Sacha Killeya-Jones, del Bilbao (acb Photo / J. Bernal)

P. De hecho, los montenegrinos de la plantilla están a un nivel tremendo, porque Radovic acaba de convertirse en el máximo anotador histórico del club en ACB.

R. Se lo dije ayer (por el domingo), que no sé si se da cuenta de lo que acaba de pasar. Porque yo le conozco desde que éramos muy niños, y que esté en España, en la mejor liga de Europa, en un club como Murcia y que sea el máximo anotador… No por el hecho de ser máximo anotador simplemente por los puntos, sino por el hecho de estar aquí tantos años. Tiene muchísimo mérito lo que está haciendo y lo que va a hacer. Porque llevar tantos años en el mismo club habla muy bien de él. Está muy bien, es increíble.

P. ¿En qué medida le facilita las cosas tener a Sekulic y a él ahí?

R. En el deporte, una parte muy importante, algo de lo que me he dado cuenta durante estos últimos años, es el ambiente. Tácticamente, casi todos los equipos trabajan bien. Técnicamente, son buenos jugadores, pero también hay que saber llevarlo. Y tener un buen ambiente y ser amigos siempre ayuda, suma. Y yo creo que para tener buenos resultados no basta solamente con una cosa. Este año, estamos disfrutando, estamos jugando bien. Por el hecho de que estamos trabajando muy bien, para empezar, pero luego también todo el mundo está… Cuando llegué a Murcia, la primera impresión fue que todo el mundo que te rodea en el día a día siempre está de buen humor. Un ambiente muy positivo, siempre sumando todo el mundo. Y esto al final se nota. Aunque hay gente que no se da cuenta, pero yo cada vez más. Todos suman. Y esto crea un ambiente más tranquilo, que da confianza a la gente. Y se disfruta. La verdad es que se disfruta mucho.

“Todo el mundo que te rodea en Murcia siempre está de buen humor”

P. Entonces, ¿cómo es el ambiente fuera de la pista?

R. No es que quedemos demasiado. Que sí, también. Ayer (por el domingo), por ejemplo, tuvimos cena de jugadores. Pero para mí lo más importante es que cuando alguien haga alguna cosa mal en el campo, el resto no se quede mirando. Esto son cosas que demuestran buen ambiente, para mí. Y luego, en los entrenamientos, se compite y entrena muy duro. Y todo el mundo lo acepta. No pasa nada, porque sabemos que en los partidos también es así. Son muchos detalles que marcan la diferencia. En muy pocos equipos he visto jugadores tan importantes, con muy buena carrera, que en primer lugar ponen al equipo. Esto es una cosa que me gusta mucho. Que la veo en la gente y digo ‘así sí podemos ganar a cualquiera’.

P. ¿La Copa es todavía más sugerente por tener enfrente al Real Madrid, el equipo al que todos quieren derrotar?

R. Somos conscientes de la dificultad. Porque el Madrid, desde hace muchos años, pero sobre todo este, creo que es el equipo más dominante no solamente de la ACB, sino de la Euroliga. Es un reto muy complicado, pero que afrontamos con muchísima ilusión. Como lo hacemos todos los días. Yo creo que esto es lo importante. Al final, entrenamos, trabajamos, nos preparamos para ganar a cualquiera. Luego, a veces las cosas se dan, a veces no. Pero nosotros sí que nos preparamos con mucha ilusión y mucha ambición.

P. ¿Qué opina que hace falta para que la victoria del último partido contra el Madrid se repita?

R. No creo que en este partido ayude el hecho de que les hayamos ganado antes. Ni a ellos ni al Granada. Aunque siempre es positivo, yo creo que es un partido completamente diferente. Por mi experiencia en los años anteriores, suelen ser partidos muy igualados, donde los pequeños detalles marcan la diferencia. Sobre todo, el control de las emociones será muy importante. Y bueno, pues que hagamos lo que hemos hecho siempre. Yo creo que no hay que cambiar. No hay que tratarlo como un partido diferente. Yo creo que tenemos que ser nosotros. Para mí, la clave es esta: ser Murcia del primer minuto al último. Y, cuando acabe el partido, quedarnos con esa sensación de que hemos sido nosotros. Ganando o perdiendo. Hay que estar en nuestra línea.

Todorovic intenta anotar en la zona ante el Granada (acb Photo / J. Bernal)

P. ¿Puede crecerse especialmente al tener enfrente a referentes interiores como Tavares o Poirier?

R. Desde mi punto de vista, hay que respetar a cualquier rival y hay que estar motivado contra cualquier rival. Es verdad que ellos son dos jugadores muy buenos, pero yo trato a todos los rivales de la misma manera. O sea, le pongo un respeto altísimo a todo el mundo, porque creo que esta es la manera de competir mejor, de estar atento, de estar bien. Así que es verdad que son muy buenos. Pero igual que son muy buenos los de Granada, Murcia, Joventut y todos los equipos.

“En la ACB, cada partido, punto o situación puede cambiar el rumbo”

P. Usted ya es todo un clásico de la ACB. ¿Qué es lo que más destacaría de su paso anterior por España?

R. En mi primer año en el Barça, jugué. En el segundo, un poco menos. Venía de LEB Plata (tercera categoría española) y llegar al Barça con 20 años no fue fácil para mí, pero me ayudó muchísimo. En Bilbao, hicimos una temporada increíble, porque el club llegaba en un momento complicado y quedamos cuartos en la liga regular. Luego volví a la Penya, también en un momento muy complicado para el club. El año anterior casi se desciende y al año siguiente jugamos la Copa y los playoffs. Eliminamos a Baskonia en la primera ronda de la Copa. Sobre todo, me quedo con el hecho de estar en equipos donde las expectativas eran unas y donde luego estas se cumplieron y se hizo mucho más de lo que se esperaba. Ese tipo de sensación y ese tipo de temporadas te hacen crecer y te hacen ser feliz. Sobre todo, me quedo con esto: los 12 o 14, todo el mundo, hemos podido mejorar las expectativas.

P. ¿Qué diría que tiene la ACB que no tienen las ligas de Rusia y China?

R. Para mí, es muy distinto. Sobre todo, la competitividad y la importancia de cada... No sé si decir cada partido o cada minuto o segundo de un partido. Porque al final es todo tan competitivo que cada partido, cada punto, cada situación, puede cambiar el partido o el rumbo de la temporada. Así que esto es lo que me encanta de la ACB. Que no hay un partido ganado, entre comillas, antes de jugarlo. Quizás en otros países sí que puede pasar. Quiero decir, también los tienes que jugar, pero te ves muy favorito y lo acabas ganando. En la liga china, he tenido que jugar con un estado físico diferente. Porque lo requiere el esfuerzo. Juegas más encima del balón. Y aquí tienes que hacer otras cosas. Hay que adaptarse, pero la verdad es que el sitio en el que más me gusta competir es aquí.

“Le pongo un respeto altísimo a todo el mundo. Creo que es la manera de competir mejor y estar atento y bien”

P. ¿Cómo es Marko Todorovic más allá del baloncesto? ¿La vertiente personal bien también en Murcia?

R. Soy una persona muy tranquila, muy familiar. Me gusta pasear y estar con mi hija, mi mujer, mi familia y los amigos. Poca cosa más. En Murcia, todo lo bueno a nivel deportivo se está trasladando también al día a día. Había venido aquí, pero siempre a jugar. A estar un día y medio-dos días. Y no tenía esta percepción de la ciudad, de la gente. Es increíble la gente. Y la ciudad, muy bien. Estoy muy positivamente sorprendido con todo. Nos están apoyando y la verdad es que estamos disfrutando todos. La gente siempre es muy amable, está pendiente de todo lo que está pasando con el equipo, se le ve feliz y disfrutando. Hay un momento que digo ‘¿va a caber todo el mundo?’ (en el Martín Carpena de Málaga). Porque el Madrid también tendrá presión. Todo el mundo que veo me dice ‘nos vemos en Málaga’. Y digo ‘wow, es increíble’. Hay un montón de gente que sigue al club. En los partidos, también se puede ver el ambiente que tenemos en casa. Es muy especial. Es un ambiente muy bueno, con mucha gente. Y esto también nos hace felices.

P. No sé si le queda algún sueño por cumplir.

R. No es que tenga el sueño de ganar la Copa, la Liga o la Champions. Sí que son cosas que me harían muchísima ilusión y muy feliz, pero tampoco es que sean mis sueños.

Dylan Ennis y Marko Todorovic celebran una canasta (acb Photo / J. Bernal)

P. ¿Cuál es el mejor consejo que le han dado en el baloncesto?

R. Lo más complicado es hacer lo que escuchas. Cumplir ese deseo es lo que cuesta a veces, lo que cuesta muchísimo. Antes me habría costado más y ahora sí que lo llevo mejor: disfrutar. Quizás, antes no lo había conseguido. Y ahora yo creo que cada vez disfruto más. Disfrutar no es relajarse ni perder ambición ni hambre. No, simplemente es tener todo esto, pero disfrutando. Que es incluso mejor y más fuerte.

P. ¿Y a qué se habría dedicado de no haber sido jugador de baloncesto?

R. En mi tiempo libre, hago cosas con cuero, lo trabajo. Me gusta mucho. También con la madera. Seguramente, haría algo así, con las manos. Porque no era mal estudiante, pero tampoco demasiado bueno.