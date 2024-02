Sandra Barneda desvela las complicaciones que acarrea grabar ‘La Isla de las Tentaciones’: “He sentido que me caía redonda”

Sandra Barneda, presentadora de 'La isla de las tentaciones' (Mediaset España)

Para muchos podría parecer un sueño el trabajo que Sandra Barneda realiza en La isla de las tentaciones, pues a simple vista se trata de grabar un reality en una isla paradisiaca, sin más complicaciones. Sin embargo, no todo es como cualquiera podría imaginarse.

Al margen de disfrutar del buen tiempo, el sol y las cálidas playas de República Dominicana, tanto los concursantes como la presentadora del programa se enfrentan diferentes adversidades durante la grabación del espacio de Mediaset.

Una cara B de la que, ahora, ha hablado la escritora a través de sus redes sociales. La séptima edición de La isla de las tentaciones ha tenido uno de los arranques más convulsos de la historia del programa y, es por ello, que la expareja de Nagore Robles ha querido realizar un balance de la temporada, desvelando así algunos de los secretos de la grabación del reality.

La primera cuestión a la que hizo alusión la comunicadora ha sido el desconcierto que vivió a inicios de temporada. Como se sabe, nada más arrancar La isla de las tentaciones 7 dos de las cinco parejas que se embarcaron en la aventura anunciaron su decisión de poner fin a su paso por las villas.

Si bien esta cuestión mantenía en preocupación a Barneda, lo cierto es que la situación se agravó aún más debido a que, durante el segundo abandono, su salud se encontraba resentida. “Lo grabé sintiéndome fatal. Me encontraba terriblemente mal grabando”, ha detallado en un vídeo de TikTok sobre la segunda hoguera de confrontación.

“Fui al servicio médico. Tenía unas anginas que no podía ni tragar con el calor que hacía. Me ardía la garganta. Entonces me tuvieron que poner el antibiótico”, ha rememorado la periodista en el clip. Pese a su estado de salud, la catalana tuvo que enfrentarse a todos los contratiempos que tuvieron lugar en la isla.

Barneda ha recordado que aquellos malestares provocaron que dramatizara la situación aún más. “Yo cuando terminé —de grabar la hoguera en la que Andrea y Álvaro abandonaron —dije: ‘¿pero y ahora qué hacemos? Se nos acaban de ir dos parejas, ¿qué hacemos?’”, ha continuado detallando en el vídeo, dejando entrever el agobio y la angustia que sentía en aquel momento.

El peor momento

Para Sandra Barneda, una de las partes más emotivas y complicadas de la grabación del reality en República Dominicana es el desembarco. “Es el momento en el que yo voy a conocer a las parejas y es un día de grabación muy largo, donde grabamos muchas horas expuestos al sol”, ha explicado.

“La grabación es muy dura. Cuando los concursantes han estado en el catamarán, se han mareado de la leche y hemos tenido que parar la grabación”, ha expuesto en otro vídeo de la misma red social. “Vosotros decís ‘pero qué maravilla de plano’, pero eso implica estar expuestos al sol y con los chorretones que te caen”, ha dicho la catalana.

Y, teniendo en cuenta las temperaturas de las playas caribeñas, Barneda ha destacado que otros de los sufrimientos, tanto para ella como para los concursantes, es tener que andar descalzo en la arena caliente. “Cada vez que me dicen ‘aléjate, aléjate y descalza’… Me puedo hacer hasta ampollas porque arde. Además, te dicen que no vayas por la zona que está mojadita y que disimule y ande con elegancia. Tampoco es que lo consiga mucho, pero lo intento y me arden los pies”, ha señalado.

La comunicadora ha zanjado su intervención desvelando que, en más de una ocasión, ha estado a punto de no grabar la temporada. “Hay un momento en el desembarco en el que yo a veces he sentido que me caía redonda. Pero bueno, es que no hay otra manera de grabarlo. En fin, es duro, es duro”, ha manifestado en la red social.